Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня: задействовал 130 самолетов и более 20 кораблей
В первый день масштабных учений вокруг Тайваня китайская армия задействовала 130 боевых самолетов и 22 корабля ВМС и береговой охраны, отрабатывая совместные операции по блокаде острова и вероятному вторжению.
Об этом сообщает тайваньское Минобороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Масштабы учений
Как отмечается, во время маневров 90 воздушных судов НВАК, среди которых истребители, бомбардировщики и БПЛА, пересекли серединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу между материком и островом - и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приблизившись к его наиболее густонаселенным районам и военным базам.
При этом оборонное ведомство не сообщает о нарушении китайскими военными воздушного пространства или вхождении в прилегающие к острову морские районы.
Реакция Тайваня
Силы обороны Тайваня, в ответ на повышенную активность армии Китая, провели собственные учения по быстрому реагированию на военные угрозы и продолжают внимательно следить за ситуацией и остаются в состоянии повышенной готовности.
Хотя Тайвань никогда не входил в состав КНР и с момента ее провозглашения в 1949 году управляется собственной администрацией, коммунистические власти Китая считают остров своей провинцией, для "воссоединения" которой с материком угрожают применить военную силу. Ежедневное присутствие войск и их демонстративные учения в операциях против Тайваня являются одним из элементов давления Китая на тайваньцев с целью заставить их согласиться на установление Пекином контроля над демократическим островом.
А так з ними вже ніхто не рахується.
Скажуть що тайванці атакували якусь резиденцію і все)
1. "Розумніше було б спочатку відтяпати південну Корею, там все таки не треба проводити морський десант...". На карті видно, що Південна Корея має сухопутний кордон лише з одною країною - з КНДР...
2. Для нападу на Південну Корею по суходолу, Китай повинен або окупувать, або просто ввести на територію КНДР, свої війська (як це зробила Росія, в БРСР, у 2022 році).
3. Як ти собі це уявляєш? В 50-ті роки минулого століття, війну, фактично, вів СРСР... Війська КНДР були просто "м"ясом". Китай теж давав "м"ясо". Зараз КНДР - ЯДЕРНА ДЕРЖАВА... Як ти думаєш, "бойовий хом"як" піде на втрату суверенітету (хоча-б, "тимчасову")?
Сперечаться з дурнем - все одно, що гімно буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться...". Я не бажаю мить черевики... Тому, "Йди лісом...".
Після російської агресії проти Грузії в 2008 році і захоплення Криму у 2014 році всі головні світові гравці в політични шахи насрали на юридистику і перейшли на політмудистику "в Чапаєва".
Юриспруденція залишилася політлохам і державам-терпілам як останне знеболювальне...
А де, в той час, був ТИ? Чим займався?
- Чому у солдата і генерала погляди на війну розрізняються?
- Тому що солдат бачить війну "з окопу", а генерал - "зверху"...
Твій льотчик саме і "сидів у окопі"... Він сидів на аеродромі, під охороною. Час від часу він сідав у літак, злітав, вів бій, сідав на аеродромі, і продовжував перебувать під охороною... Де він міг бачить корейську піхоту, яка воювала на сухопутному фронті?
його захватить Китай.Все як по Кіплінгу-Акела промахнувся,Шерхан це Китай,паРаша шакалом буде при Китаї.
А зараз китайози завалюють світ своїми електромобілями і смартфонами. І якщо говорити про суднобудування США в порівнянні з китайським то його в США просто немає - у них вже капітальні ремонти іхніх авіаносців займають десятиріччя.