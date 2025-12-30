Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня: задействовал 130 самолетов и более 20 кораблей

В первый день масштабных учений вокруг Тайваня китайская армия задействовала 130 боевых самолетов и 22 корабля ВМС и береговой охраны, отрабатывая совместные операции по блокаде острова и вероятному вторжению.

Об этом сообщает тайваньское Минобороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Масштабы учений

Как отмечается, во время маневров 90 воздушных судов НВАК, среди которых истребители, бомбардировщики и БПЛА, пересекли серединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу между материком и островом - и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приблизившись к его наиболее густонаселенным районам и военным базам.

При этом оборонное ведомство не сообщает о нарушении китайскими военными воздушного пространства или вхождении в прилегающие к острову морские районы.

Реакция Тайваня

Силы обороны Тайваня, в ответ на повышенную активность армии Китая, провели собственные учения по быстрому реагированию на военные угрозы и продолжают внимательно следить за ситуацией и остаются в состоянии повышенной готовности.

Хотя Тайвань никогда не входил в состав КНР и с момента ее провозглашения в 1949 году управляется собственной администрацией, коммунистические власти Китая считают остров своей провинцией, для "воссоединения" которой с материком угрожают применить военную силу. Ежедневное присутствие войск и их демонстративные учения в операциях против Тайваня являются одним из элементов давления Китая на тайваньцев с целью заставить их согласиться на установление Пекином контроля над демократическим островом.

