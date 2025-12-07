РУС
Вашингтон не хочет конфронтации с Китаем, главная цель - сдерживание, - Хегсет

Отношения Трампа и Си

Администрация Дональда Трампа видит основу соперничества с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе в политике силового сдерживания. При этом Вашингтон не стремится превращать эти отношения в военное противостояние.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Военное министерство при президенте Дональде Трампе руководствуется здравым смыслом. Такой подход заключается в сдерживании Китая с помощью силы, а не конфронтации", - отметил Хегсет.

В этом контексте он отметил, что Вашингтон не намерен предпринимать попытки изменить статус-кво в вопросе Тайваня, наиболее чувствительном для Китая.

Мы не пытаемся изменить статус-кво в отношении Тайваня. Наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе значительны, но в то же время ограничены определенными рамками и разумны", - подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, вооруженные силы США готовы защищать свою родину и полушарие, однако Соединенные Штаты не стремятся к доминированию в регионе.

Читайте также: США не будут заключать торговые соглашения с Китаем в обмен на отказ от поддержки Тайваня, - Рубио

"Мы не хотим доминировать над Китаем, а скорее гарантировать, что он не будет иметь возможности доминировать над нами или нашими союзниками", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что президент Трамп не отказывается от диалога с лидерами крупнейших стран-суперников США - председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Путиным.

"Как и 40-й президент Рональд Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками, включая Си Цзиньпина и Путина. Это проявление силы, а не слабости", - заявил Хегсет.

Читайте: Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"

"Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что именно так поступал Рональд Рейган", - добавил глава Пентагона.

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп заявлял, что Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока он президент, поскольку тот знает о последствиях.
  • 30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
  • Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Автор: 

Китай (3273) США (28539) Тайвань (130) Хегсет Пит (104)
Топ комментарии
+3
Угу.
Тупнуть ніжкою на Венесуелу(і то дальше тупання не йде)трамп може,а от проти китаю очко жим-жим...
Хоча всі бачили,як мініатюрний В'єтнам свого часу люлін китаю виписав.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:51 Ответить
+1
Да, любі хлопчики й дівчатка, Мууудрий американський нарід забув, що на гербі США орел, і вибрали собі стадо мишей, які бояться кота, китайців і кацапів.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:50 Ответить
+1
От чим збираються "стримувати" і як? Кепками рудого?
показать весь комментарий
07.12.2025 08:54 Ответить
Росія опинилася у майже тотальній економічній залежності від Китаю - передусім у сфері товарів військового та подвійного призначення.
Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася.
Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".

Отже, США - на боці андрофагії.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:48 Ответить
США також перебуває в достатній залежності від Китаю.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:01 Ответить
Трамп вичікує шоб Пекін гарнеько в пір"я вбився - неадекват
показать весь комментарий
07.12.2025 08:48 Ответить
Да, любі хлопчики й дівчатка, Мууудрий американський нарід забув, що на гербі США орел, і вибрали собі стадо мишей, які бояться кота, китайців і кацапів.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:50 Ответить
Угу.
Тупнуть ніжкою на Венесуелу(і то дальше тупання не йде)трамп може,а от проти китаю очко жим-жим...
Хоча всі бачили,як мініатюрний В'єтнам свого часу люлін китаю виписав.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:51 Ответить
От чим збираються "стримувати" і як? Кепками рудого?
показать весь комментарий
07.12.2025 08:54 Ответить
Китайцы для нас не проблема, для нас проблема бородатые игиловцы которые хотят жить в Украине вместо нас.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:58 Ответить
Только нічого не помінялися. Тому що США і раніше не прагнуло прямої конфронтації з Китаєм. Так само як і Китай не прагне конфронтації з США.

А в чому то сенсація?
показать весь комментарий
07.12.2025 09:01 Ответить
Ню, ню...
Китайські винищувачі навели бойові радари на літаки Японії: Токіо заявив про небезпечний https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/07/8010731/ прецедент
Дослівно: Захоплення цілі радаром системи управління вогнем (підсвічування цілі - ред.) вважається однією з найбільш агресивних дій у військовій авіації. Це сигналізує про підготовку до потенційної атаки та змушує пілота літака-мішені виконувати екстрені маневри ухилення.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:02 Ответить
Ну стримуйте. Спочатку вигодували та виростили а зараз стримуйте.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:10 Ответить
Що донця робить, - шиє і співає, а мамця- поре і плаче. От так і з США, породили самі собі, своїми руками могутнього ворога, а тепер сцуться
показать весь комментарий
07.12.2025 09:16 Ответить
Та ти власну сечу в штани не стримаєш. Довбаний алкаш.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:17 Ответить
..головна мета, поступово стати васалами
показать весь комментарий
07.12.2025 09:22 Ответить
В інтерв'ю ССN ексголова адміністрації Білого дому Джон Келлі, який обіймав цю посаду за президенства Дональда Трампа, розповів про цинізм свого колишнього керівника у ставленні до співгромадян.

«Людина, яка не має жодного уявлення про те, за що виступає Америка, і не має жодного уявлення про те, що таке Америка... Людина, яка захоплюється автократами й диктаторами-вбивцями. Людина, яка не має нічого, окрім презирства до наших демократичних інститутів, нашої конституції та верховенства права», - описав експосадовець Трампа.

«Більше нічого не можна сказати. Боже, допоможи нам», - додав він.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:30 Ответить
Поки США колотили понти про супердержаву, Китай їх обскакав і супердержава тепер Китай,
трмп відмовиляється від статусу США світовго лідера, можливо навіть готує підгрунтя для розвалу США
показать весь комментарий
07.12.2025 09:30 Ответить
 
 