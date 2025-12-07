Вашингтон не хочет конфронтации с Китаем, главная цель - сдерживание, - Хегсет

Администрация Дональда Трампа видит основу соперничества с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе в политике силового сдерживания. При этом Вашингтон не стремится превращать эти отношения в военное противостояние.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Военное министерство при президенте Дональде Трампе руководствуется здравым смыслом. Такой подход заключается в сдерживании Китая с помощью силы, а не конфронтации", - отметил Хегсет.

В этом контексте он отметил, что Вашингтон не намерен предпринимать попытки изменить статус-кво в вопросе Тайваня, наиболее чувствительном для Китая.

Мы не пытаемся изменить статус-кво в отношении Тайваня. Наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе значительны, но в то же время ограничены определенными рамками и разумны", - подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, вооруженные силы США готовы защищать свою родину и полушарие, однако Соединенные Штаты не стремятся к доминированию в регионе.

"Мы не хотим доминировать над Китаем, а скорее гарантировать, что он не будет иметь возможности доминировать над нами или нашими союзниками", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что президент Трамп не отказывается от диалога с лидерами крупнейших стран-суперников США - председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Путиным.

"Как и 40-й президент Рональд Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками, включая Си Цзиньпина и Путина. Это проявление силы, а не слабости", - заявил Хегсет.

"Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что именно так поступал Рональд Рейган", - добавил глава Пентагона.

Что предшествовало?