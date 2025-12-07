Вашингтон не хочет конфронтации с Китаем, главная цель - сдерживание, - Хегсет
Администрация Дональда Трампа видит основу соперничества с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе в политике силового сдерживания. При этом Вашингтон не стремится превращать эти отношения в военное противостояние.
Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Военное министерство при президенте Дональде Трампе руководствуется здравым смыслом. Такой подход заключается в сдерживании Китая с помощью силы, а не конфронтации", - отметил Хегсет.
В этом контексте он отметил, что Вашингтон не намерен предпринимать попытки изменить статус-кво в вопросе Тайваня, наиболее чувствительном для Китая.
Мы не пытаемся изменить статус-кво в отношении Тайваня. Наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе значительны, но в то же время ограничены определенными рамками и разумны", - подчеркнул глава Пентагона.
По его словам, вооруженные силы США готовы защищать свою родину и полушарие, однако Соединенные Штаты не стремятся к доминированию в регионе.
"Мы не хотим доминировать над Китаем, а скорее гарантировать, что он не будет иметь возможности доминировать над нами или нашими союзниками", - подчеркнул министр.
При этом он отметил, что президент Трамп не отказывается от диалога с лидерами крупнейших стран-суперников США - председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Путиным.
"Как и 40-й президент Рональд Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками, включая Си Цзиньпина и Путина. Это проявление силы, а не слабости", - заявил Хегсет.
"Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что именно так поступал Рональд Рейган", - добавил глава Пентагона.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявлял, что Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока он президент, поскольку тот знает о последствиях.
- 30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
- Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.
