Вашингтон не хоче конфронтації з Китаєм, головна мета - стримування, - Гегсет

Адміністрація Дональда Трампа вбачає основу суперництва з Китаєм у Індо-Тихоокеанському регіоні в політиці силового стримування. При цьому Вашингтон не прагне перетворення цих відносин на військове протистояння.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет на форумі президентського фонду імені Рональда Рейгана у штаті Каліфорнія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Воєнне міністерство за президента Дональда Трампа керується здоровим глуздом. Такий підхід полягає у стримуванні Китаю за допомогою сили, а не конфронтації", - зазначив Гегсет.

У цьому контексті він зауважив, що Вашингтон не має наміру вдаватися до спроб змінити статус-кво у питанні Тайваню, найбільш чутливому для Китаю.

Ми не намагаємося змінити статус-кво щодо Тайваню. Наші інтереси в Індо-тихоокеанському регіоні значні, але водночас обмежені певними рамками та розумні", - підкреслив глава Пентагону.

За його словами, збройні сили США готові захищати свою батьківщину та півкулю, однак Сполучені Штати не прагнуть домінування у регіоні.

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"Ми не хочемо домінувати над Китаєм, а скоріше гарантувати, що він не матиме можливості домінувати над нами чи нашими союзниками", - наголосив міністр.

При цьому він зауважив, що президент Трамп не відмовляється від діалогу з очільниками найбільших країн-суперників США - головою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Путіним.

"Як і 40 президент Рональд Рейган, президент Трамп готовий говорити з противниками, включаючи Сі Цзіньпіна і Путіна. Це прояв сили, а не слабкості", - заявив Гегсет.

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"Дехто у Вашингтоні любить критикувати Трампа за це, але критики забувають, що саме так чинив Рональд Рейган" - додав очільник Пентагону.

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