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Новини Загроза нападу Китаю на Тайвань Стосунки США і Тайваню
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Вашингтон не хоче конфронтації з Китаєм, головна мета - стримування, - Гегсет

Відносини Трампа та Сі

Адміністрація Дональда Трампа вбачає основу суперництва з Китаєм у Індо-Тихоокеанському регіоні в політиці силового стримування. При цьому Вашингтон не прагне перетворення цих відносин на військове протистояння.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет на форумі президентського фонду імені Рональда Рейгана у штаті Каліфорнія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Воєнне міністерство за президента Дональда Трампа керується здоровим глуздом. Такий підхід полягає у стримуванні Китаю за допомогою сили, а не конфронтації", - зазначив Гегсет.

У цьому контексті він зауважив, що Вашингтон не має наміру вдаватися до спроб змінити статус-кво у питанні Тайваню, найбільш чутливому для Китаю.

Ми не намагаємося змінити статус-кво щодо Тайваню. Наші інтереси в Індо-тихоокеанському регіоні значні, але водночас обмежені певними рамками та розумні", - підкреслив глава Пентагону.

За його словами, збройні сили США готові захищати свою батьківщину та півкулю, однак Сполучені Штати не прагнуть домінування у регіоні.

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"Ми не хочемо домінувати над Китаєм, а скоріше гарантувати, що він не матиме можливості домінувати над нами чи нашими союзниками", - наголосив міністр.

При цьому він зауважив, що президент Трамп не відмовляється від діалогу з очільниками найбільших країн-суперників США - головою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Путіним.

"Як і 40 президент Рональд Рейган, президент Трамп готовий говорити з противниками, включаючи Сі Цзіньпіна і Путіна. Це прояв сили, а не слабкості", - заявив Гегсет.

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"Дехто у Вашингтоні любить критикувати Трампа за це, але критики забувають, що саме так чинив Рональд Рейган" - додав очільник Пентагону.

Що передувало?

  • Раніше Трамп заявляв, що Сі Цзіньпін не нападатиме на Тайвань, поки він президент, оскільки той знає про наслідки.
  • 30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.
  • Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

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Китай (5287) США (26799) Тайвань (220) Гегсет Піт (150)
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Топ коментарі
+8
Да, любі хлопчики й дівчатка, Мууудрий американський нарід забув, що на гербі США орел, і вибрали собі стадо мишей, які бояться кота, китайців і кацапів.
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07.12.2025 08:50 Відповісти
+7
Угу.
Тупнуть ніжкою на Венесуелу(і то дальше тупання не йде)трамп може,а от проти китаю очко жим-жим...
Хоча всі бачили,як мініатюрний В'єтнам свого часу люлін китаю виписав.
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07.12.2025 08:51 Відповісти
+4
В інтерв'ю ССN ексголова адміністрації Білого дому Джон Келлі, який обіймав цю посаду за президенства Дональда Трампа, розповів про цинізм свого колишнього керівника у ставленні до співгромадян.

«Людина, яка не має жодного уявлення про те, за що виступає Америка, і не має жодного уявлення про те, що таке Америка... Людина, яка захоплюється автократами й диктаторами-вбивцями. Людина, яка не має нічого, окрім презирства до наших демократичних інститутів, нашої конституції та верховенства права», - описав експосадовець Трампа.

«Більше нічого не можна сказати. Боже, допоможи нам», - додав він.
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07.12.2025 09:30 Відповісти

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