РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости Угроза нападения Китая на Тайвань
1 520 31

Не верю, что Китай собирается напасть на Тайвань, - Трамп

Учения Китая у Тайваня: Трамп не верит в нападение

Президент США Дональд Трампне верит в планы Китая начать операцию против Тайваня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время пресс-конференции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Трампа

"У меня прекрасные отношения с главой Китая Си Цзиньпином, и он ничего не говорил мне об этом. Я, конечно, видел это (информацию об учениях), но он ничего не говорил мне об операции против Тайваня.

И я не верю, что он собирается это делать. Мне не о чем беспокоиться", - сказал лидер США.

Читайте также: Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай ответил на критику Зеленского относительно мирного процесса: Наши усилия очевидны для международного сообщества

Автор: 

Китай (3298) США (28800) Тайвань (131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ще один стратег знайшовся ,ось ніколи не думав що американці можуть обрати вдруге такого малоосідченого жлоба.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:11 Ответить
+9
С*ка, який же він тупорилий🤦‍♂️ Просто подарунок для китаю і параші
показать весь комментарий
30.12.2025 10:12 Ответить
+4
прямо американський воінствующій атеїст! кращий учень лєніна! )
показать весь комментарий
30.12.2025 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прямо американський воінствующій атеїст! кращий учень лєніна! )
показать весь комментарий
30.12.2025 10:10 Ответить
Потрібно щоб Україна надала військову допомогу Тайваню, морськими дронами і це унеможливить напад Китаю на Тайвань.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:18 Ответить
І цей до останнього не буде вірити, що Китай нападе? Ну, це вже навіть не смішно! Чи можете в Трампа така тактика прикидатися шлангом, щоб збити з толку і розслабити ворога?
показать весь комментарий
30.12.2025 10:20 Ответить
Ще один стратег знайшовся ,ось ніколи не думав що американці можуть обрати вдруге такого малоосідченого жлоба.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:11 Ответить
Відповідь на кончених збочених невігласів демократів лєваків толєрастів!
показать весь комментарий
30.12.2025 10:14 Ответить
Дід надто хитродупий - це його і згубить (якщо звісно не помре від старості раніше)
показать весь комментарий
30.12.2025 10:14 Ответить
С*ка, який же він тупорилий🤦‍♂️ Просто подарунок для китаю і параші
показать весь комментарий
30.12.2025 10:12 Ответить
Хіхіхі....
Як же так?
Геніальний трамп нещодавно запопіг початку третьої світової!
А тут, вєліколєпний друг сінь пінь таку ***** задумав.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:12 Ответить
Це тобі ху...ло наказав таке говорити, або твої друзі:
При цьому Трамп роками називав:
Путіна - "хорошим хлопцем"
Ким Чен Ина - "другом"
Сі Цзиньпина - "великим лідером"
Лукашенко - "не таким вже пога
ним"
показать весь комментарий
30.12.2025 10:12 Ответить
"китай зацікавлений в розвитку і процвітанню Тайваню..»
показать весь комментарий
30.12.2025 10:13 Ответить
Ти до цього не доживеш.
І син твій, і Гегсет, і Вітьков, і Венс.
Кизді куйню сьогодні, а завтра хоч потоп.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:13 Ответить
"Вірю що путлєр знищуючи Україну хоче її процвітанія а китайська влада яка багато раз робила заяви що Тайвань то частина Китаю прагне його захопити силою-не вірю..."Трамп схоже таки несповна розуму...
показать весь комментарий
30.12.2025 10:14 Ответить
Шо за дурник?
показать весь комментарий
30.12.2025 10:15 Ответить
Шашлики коли?
показать весь комментарий
30.12.2025 10:15 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 10:17 Ответить
Мабуть, зазирнув Сі куди вже там…
показать весь комментарий
30.12.2025 10:24 Ответить
не вірю; не вірив; не вірю, як це могло статися; якби я був президентом, - я би не міг повірити...
показать весь комментарий
30.12.2025 10:25 Ответить
це вже девята війна яку він зупинив) якби не він, Сі би напав на Тайвань!
діду вже не премію миру, йому весь мир треба
показать весь комментарий
30.12.2025 10:26 Ответить
невже колір волосся впливає на розумові здібності ? - в данному випадку на їх відсутність
показать весь комментарий
30.12.2025 10:28 Ответить
У цього ідіота завжди все так - "вн мені сказав", "він мені пообіцяв", "я йому вірю". Причому вірить він виключно покидькам, а нормальних людей тупо ігнорує.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:31 Ответить
Вірить він тим кому заздрить, їх владі, можливості робити що побажають, а особлива їх стаду холопів, яки при самому поганому розкладу мовчки встануть на коліна
показать весь комментарий
30.12.2025 10:40 Ответить
Трампа покусав Янєлох?
показать весь комментарий
30.12.2025 10:31 Ответить
Просто дегенерат
показать весь комментарий
30.12.2025 10:33 Ответить
Коли бог хоче наказати людину він забирає в неї розум.Коли бог хоче наказати країну він ставить керувати нею ідіота...
показать весь комментарий
30.12.2025 10:35 Ответить
Це Тайвань збирається напасти на Китай.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:35 Ответить
Звісно не вірить, коли Сі призупинив постачання рідкоземельних металів для дуже чутливих компонентів військової техніки США, Трампон раптом став слухняним та забув про свої грізні 125% мита проти Китаю.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:39 Ответить
Та не напасти, дурко! І срассія ні на кого не нападала. Йдеться лише про повернення "своїх історичних земель" силами терористичних угрупувань (НОАК, ЦАХАЛ, ВС РФ) як це зараз заведено у світі, з твоєї подачі. Ще, Міністерство війні ледь не забув.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:47 Ответить
"він нічого не говорив мені про це"

а, ну раз так, то да. и карты не показал откуда готовилось нападение
показать весь комментарий
30.12.2025 10:51 Ответить
Нічому вас дебілів Pearl Harbour не навчив.
показать весь комментарий
30.12.2025 11:06 Ответить
ДЕБІЛ....
показать весь комментарий
30.12.2025 11:08 Ответить
 
 