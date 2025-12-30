Не верю, что Китай собирается напасть на Тайвань, - Трамп
Президент США Дональд Трампне верит в планы Китая начать операцию против Тайваня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время пресс-конференции.
Заявление Трампа
"У меня прекрасные отношения с главой Китая Си Цзиньпином, и он ничего не говорил мне об этом. Я, конечно, видел это (информацию об учениях), но он ничего не говорил мне об операции против Тайваня.
И я не верю, что он собирается это делать. Мне не о чем беспокоиться", - сказал лидер США.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в первый день масштабных учений вокруг Тайваня китайская армия задействовала 130 боевых самолетов и 22 корабля ВМС и береговой охраны, отрабатывая совместные операции по блокаде острова и вероятному вторжению.
