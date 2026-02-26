Сі Цзіньпін про мирні перемовини: Варто враховувати занепокоєння всіх сторін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що на переговорах про мир в Україні варто забезпечити рівну участь усіх сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

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Що відомо?

Так, зі словами Сі Цзіньпіна, ключовим є дотримання принципу пошуку рішення шляхом діалогу та переговорів.

"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - цитують лідера КНР.

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Що передувало?

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