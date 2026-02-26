Сі Цзіньпін про мирні перемовини: Варто враховувати занепокоєння всіх сторін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що на переговорах про мир в Україні варто забезпечити рівну участь усіх сторін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР.
Що відомо?
Так, зі словами Сі Цзіньпіна, ключовим є дотримання принципу пошуку рішення шляхом діалогу та переговорів.
"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - цитують лідера КНР.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного треку й, навпаки, нарощує імпорт російських енергоресурсів.
- Також повідомлялося, що Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було б вигідне закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.
- Зеленський також вже зазначав, що Китай би міг завершити війну РФ проти України, але не має жодного бажання.
- У Китаї у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить готовності КНР долучитися до мирного треку, заявили що країна підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.02.2026 08:57 Відповісти Посилання
+6 Михайло Иляш
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+5 Володимир Омельянов
показати весь коментар26.02.2026 09:06 Відповісти Посилання
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То я так розумію Китай проти принципу територіальної цілісності? - можна це закріпити щоб він це і ТАйваню сказав чи це інше?
Складено по всіх правилах китайських стратагем. Вища форма китайського лицемірства, лукавства, фарисейства,...
Знов потрібно...
Так, він згвалтував дівчинку, але треба враховувати інтереси і занепокоєння обох сторін!