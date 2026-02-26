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Новини Китай про мирні переговори щодо України
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Сі Цзіньпін про мирні перемовини: Варто враховувати занепокоєння всіх сторін

Сі Цзіньпін зробив заяву про переговори в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що на переговорах про мир в Україні варто забезпечити рівну участь усіх сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

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Що відомо?

Так, зі словами Сі Цзіньпіна, ключовим є дотримання принципу пошуку рішення шляхом діалогу та переговорів.

"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - цитують лідера КНР.

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Що передувало?

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Автор: 

Китай (5271) перемовини (3801) Сі Цзіньпін (432)
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Топ коментарі
+15
Китайська влада продовжує залишатись брехливою та лицемірною...
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26.02.2026 08:57 Відповісти
+6
А які занепокоєння в РФ? - те що НЕ хочуть дати їй окупувати ще більше території.

То я так розумію Китай проти принципу територіальної цілісності? - можна це закріпити щоб він це і ТАйваню сказав чи це інше?
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26.02.2026 08:57 Відповісти
+5
Цинізм і брехня і більш нічого ,рашисти вдерлись в Україну окупували 20 % території вбили сотні тисяч невинних людей , а це чмо дурника клеє.
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26.02.2026 09:06 Відповісти
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Китайська влада продовжує залишатись брехливою та лицемірною...
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26.02.2026 08:57 Відповісти
А які занепокоєння в РФ? - те що НЕ хочуть дати їй окупувати ще більше території.

То я так розумію Китай проти принципу територіальної цілісності? - можна це закріпити щоб він це і ТАйваню сказав чи це інше?
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26.02.2026 08:57 Відповісти
"Занепокоєння" однієї із сторін (яка воняє щями і лаптями), варто було враховувати ДО нападу. Нападом вони себе позбавили цього права.
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26.02.2026 08:59 Відповісти
От що точно не варто враховувати, так то норми міжнародного права. А так то що ж...занепокоєння, гм, то вам не аби що, це, звісно, все міняє.
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26.02.2026 09:03 Відповісти
Ну так, це ж ДУЖЕ важливо врахувати позицію агресора і віддати йому те, що він хоче. Воно хоч усвідомлює, що воно несе???
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26.02.2026 09:05 Відповісти
Цинізм і брехня і більш нічого ,рашисти вдерлись в Україну окупували 20 % території вбили сотні тисяч невинних людей , а це чмо дурника клеє.
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26.02.2026 09:06 Відповісти
А Сі Дзінь-Пінь чим занепокоївся? 🤔 У нього особисто наче все добре - опозиція загнана під лавку, останню спробу внутріпартійного путчу зірвав, діти теж наче не хворіють.
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26.02.2026 09:19 Відповісти
сказала панда, руками якоі росія і нападає
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26.02.2026 09:26 Відповісти
врахувати законні занепокоєння всіх сторін. Ще один педофіл який вимагає винагородити свого дружбана педофіла віддавши йому дітей жертви. Які законні підстави нападу рашистів на Україну, вбивства і згвалтування дітей і жінок? Щоб ти здохло тварь.
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26.02.2026 09:28 Відповісти
Китайоська криза червонодупка....мо краще одній занепокоєнній стороні на мацковії яка, в дурку звернутися???
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26.02.2026 09:30 Відповісти
"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - т. Сі

Складено по всіх правилах китайських стратагем. Вища форма китайського лицемірства, лукавства, фарисейства,...
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26.02.2026 09:38 Відповісти
Колись мені хтось, на моє прохання, написав, як буде китайською "Йди ти нах*й".
Знов потрібно...
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26.02.2026 10:42 Відповісти
Фарисей по-китайськи...
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26.02.2026 10:51 Відповісти
Хитровиєбаний підар внеси в ваш карний кодекс та закони щодо злочинів: занепокоення - підстава для виправдання вбивств. Підсудний: "Я був занепокоєний, коли вбивав.", Суддя: "Невинний. Справу закрито.".
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26.02.2026 10:52 Відповісти
Падло вузькоплівкове!
Так, він згвалтував дівчинку, але треба враховувати інтереси і занепокоєння обох сторін!
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26.02.2026 11:52 Відповісти
так, все вірно, "варто забезпечити рівну участь усіх сторін" сторона рашки в переговорах як агресор, українська сторона як суверенна держава що законно вимагає відведення військ агресора зі всієї нашої території, та компенсації за спричинені збитки, так і повинно бути, рівна участь - це не про однаковість, це про рівність перед законами міжнародного права та запитом народу на справедливість!!!!!
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26.02.2026 12:13 Відповісти
 
 