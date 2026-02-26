Переговори України та США у Женеві розпочалися, - Sky News
Зустріч делегацій України та США у Женеві розпочалися. Вони відбуваються напередодні чергового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Головний переговірник від України Рустем Умєров проводить зустріч із посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Видання NV зазначає, що глави Офісу Президента немає на переговорах, оскільки він займається підготовкою до основних тристоронніх перемовин між делегаціями України, США та РФ, що мають відбутись наступного тижня.
Що передувало?
Раніше Рустем Умєров заявив, що українська делегація у Женеві проводить переговори з представниками США, зосереджуючись на економічній підтримці, відновленні країни та підготовці до наступного раунду тристоронніх перемовин за участі Росії
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В США перемовники гешефтники від їхнього лідера Розслідувачі
НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи
То чому іншим при державних годівницях в україні держави не красти?
Українським чиновникам більш широкий доступ , у США- обмежений системою влади , де ВСЕ контролює Король, а в рашці так, як сьогодні в США ...
Ось чому УМЄРОВ ГОЛОВА ДЕЛЕГАЦІЇ ПРО МИР.
Перемовини в Женеві пройшли конструктивно та продуктивно.
Сторонам вдалося домовитися домовлятися.🤦♂️
чтобы трамп был доволен и по быдлоньюз показывали какой он дартаньян
у них довыборы скоро, надо про потужность гундеть