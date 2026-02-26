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Новини Переговори із США
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Переговори України та США у Женеві розпочалися, - Sky News

Переговори України та США у Женеві: що відомо?

Зустріч делегацій України та США у Женеві розпочалися. Вони відбуваються напередодні чергового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Головний переговірник від України Рустем Умєров проводить зустріч із посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Видання NV зазначає, що глави Офісу Президента немає на переговорах, оскільки він займається підготовкою до основних тристоронніх перемовин між делегаціями України, США та РФ, що мають відбутись наступного тижня.

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Що передувало?

Раніше Рустем Умєров заявив, що українська делегація у Женеві проводить переговори з представниками США, зосереджуючись на економічній підтримці, відновленні країни та підготовці до наступного раунду тристоронніх перемовин за участі Росії

Читайте: США послаблюють блокаду Куби: дозволено перепродаж венесуельської нафти для приватного сектора

Автор: 

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Про мир веде перемовини голова делегації гешефтник українського розливу ЗЕригомафії Умєров ( під 4 -ма "забутими" справами від укроорганів) .

В США перемовники гешефтники від їхнього лідера Розслідувачі

НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань

А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

То чому іншим при державних годівницях в україні держави не красти?

Українським чиновникам більш широкий доступ , у США- обмежений системою влади , де ВСЕ контролює Король, а в рашці так, як сьогодні в США ...
Ось чому УМЄРОВ ГОЛОВА ДЕЛЕГАЦІЇ ПРО МИР.
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26.02.2026 16:28 Відповісти
Умєров голова делегації про забезпечення безпеки мєстєчковай ригоЗЕукромафії в туснє бальшіх гешефтних дядь ТРАПМА і ПУТІНА
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26.02.2026 16:37 Відповісти
Скоро в новинах...
Перемовини в Женеві пройшли конструктивно та продуктивно.

Сторонам вдалося домовитися домовлятися.🤦‍♂️
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26.02.2026 16:41 Відповісти
Та можна вже і закінчувати. Вітьков? Кушнєр? Ну це знущання над здоровим глуздом.
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26.02.2026 17:05 Відповісти
Поясніть будь ласка, хто в темі. У чому полягає ціль переговорів між Україною й США? Хіба ми з амерами воюємо? А тоді нащо переговори, якщо мова іде лише про досягнення спільної позиції в переговорах з путєном, і хїба цього не можна досягти дипломатичними каналами?
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26.02.2026 17:17 Відповісти
я в теме.

чтобы трамп был доволен и по быдлоньюз показывали какой он дартаньян
у них довыборы скоро, надо про потужность гундеть
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26.02.2026 22:51 Відповісти
 
 