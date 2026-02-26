Переговори України та США у Женеві розпочалися, - Sky News

Зустріч делегацій України та США у Женеві розпочалися. Вони відбуваються напередодні чергового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Головний переговірник від України Рустем Умєров проводить зустріч із посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Видання NV зазначає, що глави Офісу Президента немає на переговорах, оскільки він займається підготовкою до основних тристоронніх перемовин між делегаціями України, США та РФ, що мають відбутись наступного тижня.

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Що передувало?

Раніше Рустем Умєров заявив, що українська делегація у Женеві проводить переговори з представниками США, зосереджуючись на економічній підтримці, відновленні країни та підготовці до наступного раунду тристоронніх перемовин за участі Росії

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