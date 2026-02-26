РУС
1 235 21

Подготовка саммита лидеров станет ключевой темой следующих переговоров с РФ и США, - Зеленский.

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский по результатам встреч Украины и США в швейцарской Женеве 26 февраля заявил, что, скорее всего, новый раунд переговоров с Россией и американцами будет в Абу-Даби в начале марта.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры в Абу-Даби

Зеленский рассказал, что уже несколько раз говорил с главой украинской делегации, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой президентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а также американскими переговорщиками – спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент отметил, что по итогам сегодняшних встреч есть "большая готовность к следующему трехстороннему формату", который, скорее всего, состоится в ОАЭ. Там же проходили два раунда встреч в январе и в начале февраля, до того, как переговоры переместились в Женеву.

Саммит лидеров

"Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить. В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о России, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах. Войну нужно завершать - это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров", - заявил Зеленский.

Давление на Россию

Он также заявил, что готовности России к миру нет, и никаких признаков того, что диктатор Путин останавливает свою машину войны, также пока нет. Наоборот, глава Кремля готовится дальше воевать, и мир должен быть готов давить на Россию, чтобы это изменилось.

"Рецепт всем в мире понятен. Войну Россия остановит даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально. Санкции мира должны сработать на это – на настоящий длительный мир. Конечно, и с Америкой, и с Европой мы обсуждаем каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались достаточно решительными. Я дал сегодня команде следующие директивы – то, чего мы должны достичь", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (10620) ОАЭ (75) переговоры (1307) США (7086) Женева (52)
+10
О! Ішак знову взявся за саміти. То ж результат уже наперед відомий.
26.02.2026 21:39 Ответить
+9
Санич молодець! Яких він вже слів навчився: формат дипломатії, директиви, персоналістський режим...
А порохоботи кажуть, що Санич нєдоразвітий💩
26.02.2026 22:01 Ответить
+7
І тут Остапа понесло...
26.02.2026 21:31 Ответить
Оце є-бала у щасливих переможців!😳
26.02.2026 21:51 Ответить
О! Ішак знову взявся за саміти. То ж результат уже наперед відомий.
26.02.2026 21:39 Ответить
Еееех добре НАБУ Єрмака не чіпає ( мабуть для США він ще знадобиться для тиску файлами на вовку) - він навчить його як саміти проводити ...
26.02.2026 21:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZvLWqBafhRg&t=184s

Виступ Гераскевича у ВР - вовці на п"яти наступає вже не тільки Усік ...
Ящо серйозно - то бре Гераскевич підйбнв політиків в ВР з коаліцією ім Єрмака з ОПЗЖ ( навіть слуг там вже менше )
26.02.2026 21:43 Ответить
Ішак може напишеш заяву про відставку і підеш уже з посади? Їй бо , сенсу в цих переговорах немає якщо вони ніяких результатів не приносять тільки посилення обстрілів, це вершник Апокаліпсису.
26.02.2026 21:46 Ответить
Чергове бла-бла-бла на ніч від бубочки.🤭

Зеленський хоче саміт!
Саміт кончених "лідерів"!
26.02.2026 21:50 Ответить
Ми теж маємо лідера, який схожий на підера.
26.02.2026 21:56 Ответить
Це була вимога Ігарь Валєрічя
26.02.2026 22:02 Ответить
В цікавому світі живемо... іран та пі корея постачає ракети терористам а ось Україні для захисту ракет не можна...
26.02.2026 21:57 Ответить
Хтось вміє домовтись , а хтось тільки посратися з усіма сусідами.
26.02.2026 21:58 Ответить
Кто-то платит нефтебаксамм, а кто-то постоянно клянчит. Нам тоже продавали бы если бы платили.
26.02.2026 22:08 Ответить
Трамп продает. А деньги на купить не дает
26.02.2026 22:12 Ответить
Хоче бути не лише "найвеличнішим"лідером **********, а ще й "найінтелектуальнішим".)
26.02.2026 22:10 Ответить
26.02.2026 22:19 Ответить
Балаканина заради балаканини.
Вір Марафону - звідти ллють Потужність.
26.02.2026 23:15 Ответить
 
 