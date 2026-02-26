Подготовка саммита лидеров станет ключевой темой следующих переговоров с РФ и США, - Зеленский.

Президент Владимир Зеленский по результатам встреч Украины и США в швейцарской Женеве 26 февраля заявил, что, скорее всего, новый раунд переговоров с Россией и американцами будет в Абу-Даби в начале марта.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры в Абу-Даби

Зеленский рассказал, что уже несколько раз говорил с главой украинской делегации, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой президентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а также американскими переговорщиками – спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент отметил, что по итогам сегодняшних встреч есть "большая готовность к следующему трехстороннему формату", который, скорее всего, состоится в ОАЭ. Там же проходили два раунда встреч в январе и в начале февраля, до того, как переговоры переместились в Женеву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Женеве Украина обсуждает поддержку со стороны США и готовится к трехстороннему формату, - Умеров

Саммит лидеров

"Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить. В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о России, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах. Войну нужно завершать - это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров", - заявил Зеленский.

Давление на Россию

Он также заявил, что готовности России к миру нет, и никаких признаков того, что диктатор Путин останавливает свою машину войны, также пока нет. Наоборот, глава Кремля готовится дальше воевать, и мир должен быть готов давить на Россию, чтобы это изменилось.

"Рецепт всем в мире понятен. Войну Россия остановит даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально. Санкции мира должны сработать на это – на настоящий длительный мир. Конечно, и с Америкой, и с Европой мы обсуждаем каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались достаточно решительными. Я дал сегодня команде следующие директивы – то, чего мы должны достичь", – добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский обсудили завершение войны в Украине в ближайшие месяцы, - СМИ

Что предшествовало?