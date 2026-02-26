РУС
Новости Разговор Зеленского и Трампа
Трамп и Зеленский обсудили завершение войны в Украине в ближайшие месяцы, - СМИ

Зеленский, Трамп

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора 25 февраля обсуждали завершение войны России против Украины в ближайшие месяцы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили собеседники в ОП.

Новые подробности разговора

Так, во время разговора президенты США и Украины обсуждали варианты того, как можно решить территориальные вопросы и когда возможно подписать гарантии безопасности для Украины.

Кроме этого, лидеры стран говорили о встрече украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым с американской командой.

"Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно", - добавил источник издания.

Что предшествовало?

  • 25 февраля сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.
  • По словам президента, во время его разговора с Трампом присутствовали Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
  • Ранее Зеленский подтвердил двустороннюю встречу украинской и американской делегаций, которая состоится 26 февраля в швейцарской Женеве.

 

+7
Єьанашки кончені. Х'уйло, Лавров і Піськов відкрито кажуть що не збираються зупинятися на досягнутому, а ці дебіли продовжують про завершення війни бздіти. Тромб при голосуванні в ООН вже показав що він ніякого миру для України не хоче. Все що він хоче це знищити Україну або віддати рашистам. Це все одно що лікар скаже пацієнту що він зоче завершити лікування і вгатити пацієнта молотком по голові. Фактично лікування справді завершиться. Але хто казав що пацієнт буде жити?
26.02.2026 17:28 Ответить
+4
Про мир веде перемовини голова делегації гешефтник українського розливу ЗЕригомафії Умєров ( під 4 -ма "забутими" справами від укроорганів) .
В США перемовники гешефтники від їхнього лідера
Розслідувачі НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

Питання - чому під вивіскою перемовин про МИР ведуться перемовини про безпеку для ГОЛОВНИХ з мафії ЗЕленського
26.02.2026 17:21 Ответить
+4
***** про це знає? Дозвіл поціновувачу сексу з неповнолітніми надав?
26.02.2026 17:22 Ответить
