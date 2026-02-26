Трамп и Зеленский обсудили завершение войны в Украине в ближайшие месяцы, - СМИ
Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора 25 февраля обсуждали завершение войны России против Украины в ближайшие месяцы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили собеседники в ОП.
Новые подробности разговора
Так, во время разговора президенты США и Украины обсуждали варианты того, как можно решить территориальные вопросы и когда возможно подписать гарантии безопасности для Украины.
Кроме этого, лидеры стран говорили о встрече украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым с американской командой.
"Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно", - добавил источник издания.
Что предшествовало?
- 25 февраля сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.
- По словам президента, во время его разговора с Трампом присутствовали Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
- Ранее Зеленский подтвердил двустороннюю встречу украинской и американской делегаций, которая состоится 26 февраля в швейцарской Женеве.
В США перемовники гешефтники від їхнього лідера
Розслідувачі НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи
Питання - чому під вивіскою перемовин про МИР ведуться перемовини про безпеку для ГОЛОВНИХ з мафії ЗЕленського
Чому США так вперто з"їдали Єрмака з офіціозу вовки?
Навіть за Байдена вказували вовці, шо він агент Кремля.
Може тому, що у одного кремлівське погоняло , а у другого прізвище - це одне й те саме слово?
Й чому НАБУ та САП з інспекторм -наглядчем за ними зі США , котрий сидить у посольстві в Києві , не докручцють справу Єрмака- Алі-баби- Козира , а дають йому рулити й надалі тримаючи, Татарова та Верещук агентів рашки у ОПі...
ВічнаВже рік єдина тема для розмов ні про що.
Поставили віз перед конем і намагаються кудись їхати.
Посиділи, Позвізділи, Розійшлись...
Подивіться це коротеньке відео.....:
https://www.facebook.com/reel/1139353578201135 І от що робити з цим ,,переможцем'' ?