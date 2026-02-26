Трамп и Зеленский обсудили завершение войны в Украине в ближайшие месяцы, - СМИ

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора 25 февраля обсуждали завершение войны России против Украины в ближайшие месяцы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили собеседники в ОП.

Новые подробности разговора

Так, во время разговора президенты США и Украины обсуждали варианты того, как можно решить территориальные вопросы и когда возможно подписать гарантии безопасности для Украины.

Кроме этого, лидеры стран говорили о встрече украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым с американской командой.

"Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно", - добавил источник издания.

Что предшествовало?

25 февраля сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.

По словам президента, во время его разговора с Трампом присутствовали Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Ранее Зеленский подтвердил двустороннюю встречу украинской и американской делегаций, которая состоится 26 февраля в швейцарской Женеве.

