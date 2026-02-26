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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ

Зеленський, Трамп

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський під час телефонної розмови 25 лютого обговорювали завершення війни Росії проти України у найближчі місяці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили співрозмовники в ОП.

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Нові подробиці розмови

Так, під час розмови президенти США та України обговорювали варіанти того як можна вирішити територіальні питання та коли можливо підписати гарантії безпеки для України.

Окрім цього лідери країн говорили про зустріч української делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим із американською командою.

"Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами й те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці до цього налаштовані серйозно" - додало джерело видання.

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Що передувало?

  • 25 лютого повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.
  • За словами президента, під час його розмови з Трампом були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
  • Раніше Зеленський підтвердив двосторонню зустріч української та американської делегацій, яка відбудеться 26 лютого у швейцарській Женеві.

Читайте також: Переговори України та США у Женеві розпочалися, - Sky News

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) перемовини (3801) Трамп Дональд (8901) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+9
Єьанашки кончені. Х'уйло, Лавров і Піськов відкрито кажуть що не збираються зупинятися на досягнутому, а ці дебіли продовжують про завершення війни бздіти. Тромб при голосуванні в ООН вже показав що він ніякого миру для України не хоче. Все що він хоче це знищити Україну або віддати рашистам. Це все одно що лікар скаже пацієнту що він зоче завершити лікування і вгатити пацієнта молотком по голові. Фактично лікування справді завершиться. Але хто казав що пацієнт буде жити?
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26.02.2026 17:28 Відповісти
+5
Про мир веде перемовини голова делегації гешефтник українського розливу ЗЕригомафії Умєров ( під 4 -ма "забутими" справами від укроорганів) .
В США перемовники гешефтники від їхнього лідера
Розслідувачі НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

Питання - чому під вивіскою перемовин про МИР ведуться перемовини про безпеку для ГОЛОВНИХ з мафії ЗЕленського
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26.02.2026 17:21 Відповісти
+5
***** про це знає? Дозвіл поціновувачу сексу з неповнолітніми надав?
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26.02.2026 17:22 Відповісти
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Про мир веде перемовини голова делегації гешефтник українського розливу ЗЕригомафії Умєров ( під 4 -ма "забутими" справами від укроорганів) .
В США перемовники гешефтники від їхнього лідера
Розслідувачі НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

Питання - чому під вивіскою перемовин про МИР ведуться перемовини про безпеку для ГОЛОВНИХ з мафії ЗЕленського
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26.02.2026 17:21 Відповісти
А ще мєлочний вапрос?
Чому США так вперто з"їдали Єрмака з офіціозу вовки?
Навіть за Байдена вказували вовці, шо він агент Кремля.
Може тому, що у одного кремлівське погоняло , а у другого прізвище - це одне й те саме слово?
Й чому НАБУ та САП з інспекторм -наглядчем за ними зі США , котрий сидить у посольстві в Києві , не докручцють справу Єрмака- Алі-баби- Козира , а дають йому рулити й надалі тримаючи, Татарова та Верещук агентів рашки у ОПі...
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26.02.2026 17:32 Відповісти
***** про це знає? Дозвіл поціновувачу сексу з неповнолітніми надав?
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26.02.2026 17:22 Відповісти
Вічна Вже рік єдина тема для розмов ні про що.
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26.02.2026 17:26 Відповісти
Єьанашки кончені. Х'уйло, Лавров і Піськов відкрито кажуть що не збираються зупинятися на досягнутому, а ці дебіли продовжують про завершення війни бздіти. Тромб при голосуванні в ООН вже показав що він ніякого миру для України не хоче. Все що він хоче це знищити Україну або віддати рашистам. Це все одно що лікар скаже пацієнту що він зоче завершити лікування і вгатити пацієнта молотком по голові. Фактично лікування справді завершиться. Але хто казав що пацієнт буде жити?
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26.02.2026 17:28 Відповісти
Зеля вимушенно це робить,щоб догодити тампону. Це діпломатія, робити та казати навіть те що тобі не подобається. Бо Україна залежить від США, данні розвідки, продаж зброї.
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26.02.2026 17:43 Відповісти
Байден більше зробив для України ніж це риже ЧМО.
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26.02.2026 17:51 Відповісти
До де-марша США , де ті гнівно закликали не чіпати Київу нафтотермінали пдрів кцпів, я трішки вірив в те що захват танкерів з рашистьскою нафтою є тими санкціями, якими душать Кремль...То сьогодні нема наївності вже... То все іммітація пиз...юка трампа... Який після тих "захватів" танкерів щось вимагає від Київа... У Фейсбуці мабуть розсердилися що я Трампуху на рівні х..йла принижую і стали вимагати різні підтвердження особистості...
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26.02.2026 17:29 Відповісти
трамп тисне на владу України, щоб та погодилась на капітуляцію.
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26.02.2026 17:32 Відповісти
Поки не буде припинення вогню про жодний мирний договір не може бути й мови.
Поставили віз перед конем і намагаються кудись їхати.
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26.02.2026 17:47 Відповісти
ППР...
Посиділи, Позвізділи, Розійшлись...
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26.02.2026 17:48 Відповісти
Ну попатякали двоє дурбецилів! І шо?
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26.02.2026 18:00 Відповісти
А Україна з США воює?
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26.02.2026 18:10 Відповісти
Цей й_й цирк триватиме доти, доки руде чувирло не отримає благодатний калібр 6,8.
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26.02.2026 18:46 Відповісти
Транш задерживают озабоченцы. Нужно их немного подсуетить.)
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26.02.2026 19:05 Відповісти
За президента Трампа США перемагають так часто, що американці більше не знають, що робити з цими великими перемогами. Про це заявив американський лідер під час щорічного звернення до Конгресу "Про стан справ в країні".
Подивіться це коротеньке відео.....:
https://www.facebook.com/reel/1139353578201135 І от що робити з цим ,,переможцем'' ?
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26.02.2026 20:02 Відповісти
 
 