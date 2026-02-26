Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський під час телефонної розмови 25 лютого обговорювали завершення війни Росії проти України у найближчі місяці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили співрозмовники в ОП.
Нові подробиці розмови
Так, під час розмови президенти США та України обговорювали варіанти того як можна вирішити територіальні питання та коли можливо підписати гарантії безпеки для України.
Окрім цього лідери країн говорили про зустріч української делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим із американською командою.
"Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами й те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці до цього налаштовані серйозно" - додало джерело видання.
Що передувало?
- 25 лютого повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.
- За словами президента, під час його розмови з Трампом були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
- Раніше Зеленський підтвердив двосторонню зустріч української та американської делегацій, яка відбудеться 26 лютого у швейцарській Женеві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В США перемовники гешефтники від їхнього лідера
Розслідувачі НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи
Питання - чому під вивіскою перемовин про МИР ведуться перемовини про безпеку для ГОЛОВНИХ з мафії ЗЕленського
Чому США так вперто з"їдали Єрмака з офіціозу вовки?
Навіть за Байдена вказували вовці, шо він агент Кремля.
Може тому, що у одного кремлівське погоняло , а у другого прізвище - це одне й те саме слово?
Й чому НАБУ та САП з інспекторм -наглядчем за ними зі США , котрий сидить у посольстві в Києві , не докручцють справу Єрмака- Алі-баби- Козира , а дають йому рулити й надалі тримаючи, Татарова та Верещук агентів рашки у ОПі...
ВічнаВже рік єдина тема для розмов ні про що.
Поставили віз перед конем і намагаються кудись їхати.
Посиділи, Позвізділи, Розійшлись...
Подивіться це коротеньке відео.....:
https://www.facebook.com/reel/1139353578201135 І от що робити з цим ,,переможцем'' ?