Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський під час телефонної розмови 25 лютого обговорювали завершення війни Росії проти України у найближчі місяці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили співрозмовники в ОП.

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Нові подробиці розмови

Так, під час розмови президенти США та України обговорювали варіанти того як можна вирішити територіальні питання та коли можливо підписати гарантії безпеки для України.

Окрім цього лідери країн говорили про зустріч української делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим із американською командою.

"Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами й те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці до цього налаштовані серйозно" - додало джерело видання.

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Що передувало?

25 лютого повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.

За словами президента, під час його розмови з Трампом були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше Зеленський підтвердив двосторонню зустріч української та американської делегацій, яка відбудеться 26 лютого у швейцарській Женеві.

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