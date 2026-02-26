Підготовка саміту лідерів стане ключовою темою наступних перемовин із РФ та США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічей України та США у швейцарській Женеві 26 лютого заявив, що, найімовірніше, новий раунд переговорів з Росією та американцями буде в Абу-Дабі на початку березня.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори в Абу-Дабі
Зеленський розповів, що вже декілька разів говорив з очільником української делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і главою президентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, а також американськими переговірниками –– спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Президент зауважив, що за підсумками сьогоднішніх зустрічей є "більше готовності до наступного тристороннього формату", який скоріш за все відбудеться в ОАЕ. Там же проходили два раунди зустрічей у січні та на початку лютого, до того, як переговори перемістились до Женеви.
Саміт лідерів
"Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати – це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.
Тиск на Росію
Він також заявив, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що диктатор Путін зупиняє свою машину війни також поки що немає. Навпаки, глава Кремля готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось.
"Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир. Звісно, і з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви – те, чого ми маємо досягти", - додав голова держави.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.
- Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.
- Він також заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.
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Виступ Гераскевича у ВР - вовці на п"яти наступає вже не тільки Усік ...
Ящо серйозно - то бре Гераскевич підйбнв політиків в ВР з коаліцією ім Єрмака з ОПЗЖ ( навіть слуг там вже менше )
Зеленський хоче саміт!
Саміт кончених "лідерів"!
А порохоботи кажуть, що Санич нєдоразвітий💩
Вір Марафону - звідти ллють Потужність.