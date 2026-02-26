Підготовка саміту лідерів стане ключовою темою наступних перемовин із РФ та США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічей України та США у швейцарській Женеві 26 лютого заявив, що, найімовірніше, новий раунд переговорів з Росією та американцями буде в Абу-Дабі на початку березня.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Переговори в Абу-Дабі

Зеленський розповів, що вже декілька разів говорив з очільником української делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і главою президентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, а також американськими переговірниками –– спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент зауважив, що за підсумками сьогоднішніх зустрічей є "більше готовності до наступного тристороннього формату", який скоріш за все відбудеться в ОАЕ. Там же проходили два раунди зустрічей у січні та на початку лютого, до того, як переговори перемістились до Женеви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату, - Умєров

Саміт лідерів

"Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати – це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.

Тиск на Росію

Він також заявив, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що диктатор Путін зупиняє свою машину війни також поки що немає. Навпаки, глава Кремля готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось.

"Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир. Звісно, і з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви – те, чого ми маємо досягти", - додав голова держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ

Що передувало?