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Новини Мирні перемовини Переговори із США Зустріч Зеленського та Путіна
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Підготовка саміту лідерів стане ключовою темою наступних перемовин із РФ та США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічей України та США у швейцарській Женеві 26 лютого заявив, що, найімовірніше, новий раунд переговорів з Росією та американцями буде в Абу-Дабі на початку березня.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори в Абу-Дабі

Зеленський розповів, що вже декілька разів говорив з очільником української делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і главою президентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, а також американськими переговірниками –– спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент зауважив, що за підсумками сьогоднішніх зустрічей є "більше готовності до наступного тристороннього формату", який скоріш за все відбудеться в ОАЕ. Там же проходили два раунди зустрічей у січні та на початку лютого, до того, як переговори перемістились до Женеви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату, - Умєров

Саміт лідерів

"Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати – це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.

Тиск на Росію

Він також заявив, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що диктатор Путін зупиняє свою машину війни також поки що немає. Навпаки, глава Кремля готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось.

"Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир. Звісно, і з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви – те, чого ми маємо досягти", - додав голова держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) ОАЕ (434) перемовини (3801) США (26673) Женева (100)
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Топ коментарі
+13
О! Ішак знову взявся за саміти. То ж результат уже наперед відомий.
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26.02.2026 21:39 Відповісти
+12
Санич молодець! Яких він вже слів навчився: формат дипломатії, директиви, персоналістський режим...
А порохоботи кажуть, що Санич нєдоразвітий💩
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26.02.2026 22:01 Відповісти
+10
Воно само розуміє, що кожного дня ліпить якусь дічь?
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26.02.2026 21:38 Відповісти
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І тут Остапа понесло...
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26.02.2026 21:31 Відповісти
Оце є-бала у щасливих переможців!😳
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26.02.2026 21:51 Відповісти
Воно само розуміє, що кожного дня ліпить якусь дічь?
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26.02.2026 21:38 Відповісти
О! Ішак знову взявся за саміти. То ж результат уже наперед відомий.
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26.02.2026 21:39 Відповісти
Еееех добре НАБУ Єрмака не чіпає ( мабуть для США він ще знадобиться для тиску файлами на вовку) - він навчить його як саміти проводити ...
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26.02.2026 21:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZvLWqBafhRg&t=184s

Виступ Гераскевича у ВР - вовці на п"яти наступає вже не тільки Усік ...
Ящо серйозно - то бре Гераскевич підйбнв політиків в ВР з коаліцією ім Єрмака з ОПЗЖ ( навіть слуг там вже менше )
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26.02.2026 21:43 Відповісти
Ішак може напишеш заяву про відставку і підеш уже з посади? Їй бо , сенсу в цих переговорах немає якщо вони ніяких результатів не приносять тільки посилення обстрілів, це вершник Апокаліпсису.
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26.02.2026 21:46 Відповісти
Чергове бла-бла-бла на ніч від бубочки.🤭

Зеленський хоче саміт!
Саміт кончених "лідерів"!
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26.02.2026 21:50 Відповісти
Ми теж маємо лідера, який схожий на підера.
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26.02.2026 21:56 Відповісти
Це була вимога Ігарь Валєрічя
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26.02.2026 22:02 Відповісти
В цікавому світі живемо... іран та пі корея постачає ракети терористам а ось Україні для захисту ракет не можна...
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26.02.2026 21:57 Відповісти
Хтось вміє домовтись , а хтось тільки посратися з усіма сусідами.
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26.02.2026 21:58 Відповісти
Кто-то платит нефтебаксамм, а кто-то постоянно клянчит. Нам тоже продавали бы если бы платили.
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26.02.2026 22:08 Відповісти
Трамп продает. А деньги на купить не дает
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26.02.2026 22:12 Відповісти
яких сусідів маєш на увазі? тих шо нєнадабилострєлять?
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27.02.2026 09:59 Відповісти
Санич молодець! Яких він вже слів навчився: формат дипломатії, директиви, персоналістський режим...
А порохоботи кажуть, що Санич нєдоразвітий💩
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26.02.2026 22:01 Відповісти
Хоче бути не лише "найвеличнішим"лідером **********, а ще й "найінтелектуальнішим".)
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26.02.2026 22:10 Відповісти
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26.02.2026 22:19 Відповісти
Балаканина заради балаканини.
Вір Марафону - звідти ллють Потужність.
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26.02.2026 23:15 Відповісти
світ збожеволів: долю десятків мільйонів людей вирішують мутні...
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27.02.2026 09:57 Відповісти
 
 