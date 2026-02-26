Умєров про результати переговорів зі США у Женеві: Опрацювали документ щодо відновлення України

26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

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Хто був на зустрічі

Умєров повідомив, що робота відбулася у двох форматах –– окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

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Що обговорили

"Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною", - заявив посадовець.

Умєров повідомив, що окрему увагу на переговорах зі США зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану", - додав він.

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