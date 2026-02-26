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Новини Переговори із США
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Умєров про результати переговорів зі США у Женеві: Опрацювали документ щодо відновлення України

кислиця,умєров

26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

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Хто був на зустрічі

Умєров повідомив, що робота відбулася у двох форматах –– окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

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Що обговорили

"Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною", - заявив посадовець.

  • Умєров повідомив, що окрему увагу на переговорах зі США зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану", - додав він.

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Автор: 

перемовини (3801) США (26673) Женева (100) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+22
Дебіли чи що? Обстріли щовечора кінця краю не видно а в них вже слина капає на відновлення
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26.02.2026 22:00 Відповісти
+9
Харош вже дуркувати - шо ви вже відновлюєте - війну потрібно зупинити шоб шось відновлювати
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26.02.2026 22:00 Відповісти
+8
Війна вже закінчилася?
Більше ніяких руйнувань інфраструктури, енергосистеми чи житлових приміщень громадян не буде?🤔

Яким чином опрацювали?
Руки об нього витерли від чебуреків?
Чи використали цей документ, як "допоміжне джерело" в WC?
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26.02.2026 22:04 Відповісти
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Дебіли чи що? Обстріли щовечора кінця краю не видно а в них вже слина капає на відновлення
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26.02.2026 22:00 Відповісти
- деньги на ремонт Провала.
- какого провала ?
- как какого ? Провала, который проваливается.

питання до ЗЄльоних пільщіков:
це на відновлення після сьогоднішнього рашиського провалу, чи той який буде завтра, провал ?

.
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27.02.2026 00:22 Відповісти
Харош вже дуркувати - шо ви вже відновлюєте - війну потрібно зупинити шоб шось відновлювати
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26.02.2026 22:00 Відповісти
Війна вже закінчилася?
Більше ніяких руйнувань інфраструктури, енергосистеми чи житлових приміщень громадян не буде?🤔

Яким чином опрацювали?
Руки об нього витерли від чебуреків?
Чи використали цей документ, як "допоміжне джерело" в WC?
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26.02.2026 22:04 Відповісти
Більще зруйнують- більше грошей на відбудуву, менше годувати пенсіонерів які вимруть.
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26.02.2026 22:08 Відповісти
Бабки будут, но после договорняка. Озабоченцы тоже дают, но на войну. Последние пока пасут задних.
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26.02.2026 22:04 Відповісти
Нє, народ, за цей документ нашій владі потрібно ставити плюс. Він для України нічого не коштує; а трумп - нехай потішиться заробітками в яєчку; потрібно лише, шоб він не здогадувався, що то яєчко ше не скоро з клоаки курки не вийде.
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26.02.2026 22:07 Відповісти
А відновлювати будуть після війни чи вже завтра почнуть?
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26.02.2026 22:08 Відповісти
Про що завгодно тільки не про реальний мир. А все через те, що штати не хочуть брати на себе жодних зобов'язань у вигляді гарантій безпеки.
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26.02.2026 22:08 Відповісти
Ти, дурна особа, підписуй документи, що приведуть до закінчення війни, а не до післявоєнного дєрєбану України !
Звідки взялись ці умєрови і інші лапті ??! - *****, це шок, це якась кара українському народові від диявола !
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26.02.2026 22:09 Відповісти
А відновлювати будуть зятьок з вітьковим, чи і сам лауреант шнобілевськой премії?
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26.02.2026 22:10 Відповісти
"а я буду кататись!"
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26.02.2026 22:13 Відповісти
Охнний результат - й головне неочікувано ефективний , якщо знати скільки Умєров накрав керуючи держмайном, скільки податків сплатив на рашку своїм бізнесом у Кримненашому , скільки Міндічатині просунув гешефтів на посаді мініста оборони ...
Але що цікаво, відкриття на нього справ ід НАБУ сша загальмували - ну шаб ГОЛОВОЮ делегації пермовників був саме він , котрому не хочеться бути викинутим зі США з усім своїм сімей кодлом
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26.02.2026 22:16 Відповісти
Тобто чргове потужне НІПУЯ!
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26.02.2026 22:20 Відповісти
Йде потужна імітація переговорів....
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26.02.2026 22:22 Відповісти
все ради того чтобы ржавый был доволен
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26.02.2026 22:35 Відповісти
А при чому тут сцишиа до відновлення України? Тромб не виділить ні копійки про що він вже не раз заявляв. А відновлювати Україну, судячи з заяв про підвищення податків і тарифів на енергоносії, будуть самі українці. Да і про яке відновлення йде мова якщо йде війна і йтиме вона поки Сосія не здохне. Бо нахрена щось відновлювати коли рашисти знову розіб'ють
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26.02.2026 22:41 Відповісти
А ЗЕбуїн написав в телеграмчику, що провів зустріч з інвесторами 🤣 про відновлення )))
Це є треба так звикнути сцяти в личко своїм фанатам
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26.02.2026 22:49 Відповісти
локшина для the-баранів !!
Які "відновлення"? Там в тому ж готелі був російський представник.
➡️ Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США
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26.02.2026 22:48 Відповісти
Фейспалм 🥱😱🙈
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26.02.2026 22:52 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності ...
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26.02.2026 23:00 Відповісти
Коли вже переговори від України будуть вести УКРАЇНЦІ,а не продажні інородці Україна для них просто територія для шахрайства і заробітку коштів Умеров--злодюга,який ховається від розслідування,сімья його в штатах,то він за бюджетні гроші буде десятиліттями "домовляться"
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26.02.2026 23:03 Відповісти
який дурак без гарантій безпеки для Українии буде щось відновлювати в Україні з перспективою відмити вкладені кошти???"ЗЕЛЕНІ ЛАПШЕРІЗИ" ЧЕРГОВУ ПОРЦІЮ ЛАПШІ НАРІЗУЮТЬ НА ВУХА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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26.02.2026 23:25 Відповісти
А відновлення територіальної цілісності України не опрацьовували ????
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26.02.2026 23:50 Відповісти
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27.02.2026 01:09 Відповісти
Десь так
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27.02.2026 08:56 Відповісти
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27.02.2026 01:16 Відповісти
Нічого дивного.
Слуги це сума складових риги²+зглая шакалів²
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27.02.2026 08:58 Відповісти
Умеров придумує собі якійсь псевдо перемовини аби не повертатись в Україну, де його давно чекають САП та НАБУ щоб дати йому "нагороду" за "великі досягнення" в міністерстві оборони. Так що буде цей діяч і надалі шукати переговорів і йому зверху допомогають з усіх сил щоб він мовчав про міндічей з МО.
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27.02.2026 08:29 Відповісти
Умеров і результати....😲 Неймовірне поєднання двух цих слів і їх значення!
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27.02.2026 08:55 Відповісти
У Зе Умеров незамінний переговорник, чи так його ховають від розслідування в корупції від НАБУ?А куди поділися наші дипломати МЗС, переговори це їхній святий обов'язок
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27.02.2026 13:23 Відповісти
 
 