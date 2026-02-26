Умєров про результати переговорів зі США у Женеві: Опрацювали документ щодо відновлення України
26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
Хто був на зустрічі
Умєров повідомив, що робота відбулася у двох форматах –– окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.
За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.
Що обговорили
"Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною", - заявив посадовець.
- Умєров повідомив, що окрему увагу на переговорах зі США зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.
"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану", - додав він.
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- какого провала ?
- как какого ? Провала, который проваливается.
питання до ЗЄльоних пільщіков:
це на відновлення після сьогоднішнього рашиського провалу, чи той який буде завтра, провал ?
.
Більше ніяких руйнувань інфраструктури, енергосистеми чи житлових приміщень громадян не буде?🤔
Яким чином опрацювали?
Руки об нього витерли від чебуреків?
Чи використали цей документ, як "допоміжне джерело" в WC?
Звідки взялись ці умєрови і інші лапті ??! - *****, це шок, це якась кара українському народові від диявола !
Але що цікаво, відкриття на нього справ ід НАБУ сша загальмували - ну шаб ГОЛОВОЮ делегації пермовників був саме він , котрому не хочеться бути викинутим зі США з усім своїм сімей кодлом
Це є треба так звикнути сцяти в личко своїм фанатам
Які "відновлення"? Там в тому ж готелі був російський представник.
➡️ Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США
Слуги це сума складових риги²+зглая шакалів²