Наразі не можемо підтвердити, що тристоронні переговори пройдуть в ОАЕ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ відбудуться саме в Абу-Дабі. Все через бойові дії на Близькому Сході.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалася з 5 по 6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії сьогоднішні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі.

Але ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав президент.

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Що передувало?

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