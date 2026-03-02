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Новини Тристоронні перемовини в ОАЕ
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Наразі не можемо підтвердити, що тристоронні переговори пройдуть в ОАЕ, - Зеленський

Перемовини в ОАЕ: чи буде тристороння зустріч?

Президент Володимир Зеленський наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ відбудуться саме в Абу-Дабі. Все через бойові дії на Близькому Сході.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалася з 5 по 6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії сьогоднішні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі. 

Але ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав президент.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) ОАЕ (434) перемовини (3807) переговори з Росією (1612)
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Так там мабудь зачинен повітряний простір на усією перською затокою ? І мабуть надовго
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02.03.2026 13:00 Відповісти
Не треба до арабів. Кацапи знову спробують вбити Зе.
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02.03.2026 13:01 Відповісти
повестка Украины сейчас пока вообще на второй план ушла, пока они там набомбятся друг по другу
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02.03.2026 13:02 Відповісти
в Бахмуті їх проводьте!...
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02.03.2026 13:07 Відповісти
Не знаю чем там, в Абу-Даби, намазано...Тут Женева, где 200+ лет не было боевых действий, простаивает.
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02.03.2026 13:14 Відповісти
А ким ми там ризикуємо? Невже умєровим з рештою арахамій?
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02.03.2026 13:16 Відповісти
 
 