Наразі не можемо підтвердити, що тристоронні переговори пройдуть в ОАЕ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ відбудуться саме в Абу-Дабі. Все через бойові дії на Близькому Сході.
Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалася з 5 по 6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії сьогоднішні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі.
Але ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав президент.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
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