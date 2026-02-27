Військова група протягом останніх раундів переговорів відпрацювала 90% роботи, - Кислиця

Під час останніх раундів тристоронніх перемовин України, США та РФ військова група відпрацювала 90% роботи.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Раунди перемовини, які вже відбулися, вони говорять про те, що ми знаходимося на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення", - пояснив він.

За словами Кислиці, може відбутися ще пару зустрічей.

"І знаючи політичне рішення, ми закінчимо процес роботи військової групи", - додав він.

Кислиця заявив, що зараз вже є прийнятні всі головні елементи архітектури системи моніторингу та верифікації порушення припинення або бойових дій, або вогню.

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Що передувало?

Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.

Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця, писало Axios.

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