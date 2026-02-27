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Новини Мирні перемовини
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Військова група протягом останніх раундів переговорів відпрацювала 90% роботи, - Кислиця

Мирні перемовини з РФ: Кислиця розповів про роботу військової групи

Під час останніх раундів тристоронніх перемовин України, США та РФ військова група відпрацювала 90% роботи.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Раунди перемовини, які вже відбулися, вони говорять про те, що ми знаходимося на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення", - пояснив він.

За словами Кислиці, може відбутися ще пару зустрічей.

"І знаючи політичне рішення, ми закінчимо процес роботи військової групи", - додав він.

Кислиця заявив, що зараз вже є прийнятні всі головні елементи архітектури системи моніторингу та верифікації порушення припинення або бойових дій, або вогню.

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Що передувало?

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Це знову як в тому анекдоті-хлоп обговорив в автосалоні всі нюанси-марка,колір,диски,двигун,салон,попільничку.Все втряс,виходить з салону і каже що залишилося тільки гроші на це авто знайти
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27.02.2026 15:16 Відповісти
Все ті ж потужні і незламні 90%. Що, лохторату цього достатньо?
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27.02.2026 15:37 Відповісти
Дуже цікаво!
Кислиця, відповідальний за військову групу?
А за що відповідальний нач штаба гнатов, що постійно швендається по заграніцам?
За гуманітарку?

До речі, хто керує штабом зсу?
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27.02.2026 16:00 Відповісти
Та хоч 99, хоч тєлємарафонні 146! "Новина" ця варта вечірнього гундосика, і для цього створена, не більше.
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27.02.2026 16:23 Відповісти
Якщо раптом Слов'янськ і краматорськ, які фактично є фортецями з висотами, впадуть дуже швидко, то це бцде означати, що Зеленський з Будановимпішли на договорнячок по передачі Донбасу, щоб поскоріше підписати капітуляцію і змитися з пограбованої і напів-знищеної країни. Час покаже
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27.02.2026 16:59 Відповісти
 
 