Зеленський про поступки територіями: РФ не перемагає, а Україна не програє у війні
Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна не може повернути свої території, але й Росія не може перемогти.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Інтерв'юер запитав, чи може Україна виграти війну?
"Це залежить від того, що люди мають на увазі, коли кажуть "перемога". І насправді дуже важко говорити про території. По-перше, як повернути всю землю на сьогодні, це дуже складно.
І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що Росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", - пояснив президент.
Територіальні поступки
Також журналіст поставив питання щодо Слов'янська та Краматорська.
"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні покинути нашу землю? Якщо ми вийдемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов’янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 тисяч людей, які там зараз перебувають, будуть окуповані росіянами.
Хто сказав, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні, то їх уб’ють або відправлять на фронт, або до в’язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - підсумував глава держави.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.
- Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.
- Він також заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.
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Починаючи з 2027-го року вони миттєво здуються, почнеться колапс і можливі навіть заворушення всередині боліт. Ось тоді пуйло і його оточення попросять миру, але будуть викручувати руки і ганяти понти, що вони сильні та вимагати мир на своїх умовах(якщо до цього пуйла не придушать свої). Україні в цей період потрібно мати нормального, мудрого, проукраїнського політика чи уряд національного порятунку. Мародери можуть тільки погіршити ситуацію і підписати все на гірших умовах. Їм втрачати немає чого, їх батьківщина не тут, а там, де зараз знаходяться їх батьки і діти. Якщо українці це зрозуміють, об'єднаються, примусять владу створити уряд технократів, то кацап може здохнути і раніше!!!
Історія повторюється в Україні, неламно-потужні патріоти не хочуть йти на поступки і віддавати рештки Донбасу бо там живуть українці, а що станеться з цими українцями якщо війна продовжиться і ці міста орки зітруть як Бахмут, Авдіївку, Покровськ потужних не цікавить. В цьому і весь цинізм цих патріотів, яким встрата незламність важливіше за людські життя.
Чи ти може заперечуватимеш, що ***** - найздібніший послідовник сраліна?
Як бачиш, Фінляндії вдалося знайти баланс між потужною незламністю і гнучкістю у поступках та зберегти свою незалежність, а не впиратися рогом і воювати до останнього заради територій.
А обговорювати всі інші історичні нісенітниці твого дебілізму - собі дорожче. Бо з дебілами не сперечаються, і я більше не буду.
Добре хоч сам Мурчик визнає, що сперечатися з ним не має сенсу.
Озвучувач чужих наративів.
Зелохторат думав він Ас, а вийшло все навпаки