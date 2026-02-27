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Зеленський про поступки територіями: РФ не перемагає, а Україна не програє у війні

Зеленський прокоментував можливість посиупок територіями

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна не може повернути свої території, але й Росія не може перемогти.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інтерв'юер запитав, чи може Україна виграти війну?

"Це залежить від того, що люди мають на увазі, коли кажуть "перемога". І насправді дуже важко говорити про території. По-перше, як повернути всю землю на сьогодні, це дуже складно.

І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що Росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", - пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України, - Гутерріш

Територіальні поступки

Також журналіст поставив питання щодо Слов'янська та Краматорська

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні покинути нашу землю? Якщо ми вийдемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов’янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 тисяч людей, які там зараз перебувають, будуть окуповані росіянами.

Хто сказав, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні, то їх уб’ють або відправлять на фронт, або до в’язниці.  Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - підсумував глава держави.

Читайте: Підготовка саміту лідерів стане ключовою темою наступних перемовин із РФ та США, - Зеленський

Що передувало?

Також читайте: Не може бути жодної угоди, доки Україна не повірить у реальність миру з РФ, - Віткофф

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) територіальна цілісність (323) Донбас (21867)
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Топ коментарі
+21
Тріпло безтолкове та й годі. Чмо все робило, щоб країна була в тому стані, в якому є і тепер гордиться цим "здобутком". Геть мудака тупорилого!
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27.02.2026 08:45 Відповісти
+20
Зе вже п'ятий рік живе і спить з журналістами. Кожен божий день десятки безглуздих висерів.
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27.02.2026 08:45 Відповісти
+16
Він хоч сам розуміє що меле?Політик мамкин
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27.02.2026 08:47 Відповісти
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путлєр перейшов на війну в довгу
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27.02.2026 08:41 Відповісти
А тому терористу вже і немає іншого шляху. Закінчення війни для нього смерть і смерть його болотам. Моя інтиуїція говорить, що кцапи будуть ще непогано стояти весь 2026-й рік, дурити Трампа, та залякувати Європу. Економіка в них, поки що стабільна (маю на увазі військові підприємства), є накопичення і запаси золота і є більше сотні олігархів, яких пуйло змусив скинутися на війну по 2 мільярди доларів, а комусь і більше. Але країна велика і її потрібно утримувати - ремонтувати різні механізми, щось нове купувати і виробляти. Вслід за залізницею впадуть і аерофлот, сільське господарство і видобуток та реалізація нафти та газу. без продажі нафти їм просто не вижити.
Починаючи з 2027-го року вони миттєво здуються, почнеться колапс і можливі навіть заворушення всередині боліт. Ось тоді пуйло і його оточення попросять миру, але будуть викручувати руки і ганяти понти, що вони сильні та вимагати мир на своїх умовах(якщо до цього пуйла не придушать свої). Україні в цей період потрібно мати нормального, мудрого, проукраїнського політика чи уряд національного порятунку. Мародери можуть тільки погіршити ситуацію і підписати все на гірших умовах. Їм втрачати немає чого, їх батьківщина не тут, а там, де зараз знаходяться їх батьки і діти. Якщо українці це зрозуміють, об'єднаються, примусять владу створити уряд технократів, то кацап може здохнути і раніше!!!
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27.02.2026 10:01 Відповісти
Кацапи ше можуть дуркувати - лякати світ ядеркою - це як каже каже Трамп в них козирна карта і дохід в них не тільки нафта і газ - це 150 млд дол і 150 дол інше - мін- добрива зерно залізо ліс риба
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27.02.2026 10:14 Відповісти
Зе вже п'ятий рік живе і спить з журналістами. Кожен божий день десятки безглуздих висерів.
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27.02.2026 08:45 Відповісти
Це не тільки коксовий а і медійний наркоман
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27.02.2026 10:44 Відповісти
Тріпло безтолкове та й годі. Чмо все робило, щоб країна була в тому стані, в якому є і тепер гордиться цим "здобутком". Геть мудака тупорилого!
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27.02.2026 08:45 Відповісти
Він хоч сам розуміє що меле?Політик мамкин
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27.02.2026 08:47 Відповісти
Він сам все прекрасно розуміє. Цей весь маразм для зєлєбобіків.
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27.02.2026 09:21 Відповісти
А що не так?
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27.02.2026 09:27 Відповісти
"Не так" що маячню несе яку трактувати як завгодно можна
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27.02.2026 10:31 Відповісти
Оман
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27.02.2026 08:55 Відповісти
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 265 130 - Оман?
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27.02.2026 09:28 Відповісти
Тільки спробуй віддати хоч метр нашої, богом даної землі!
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27.02.2026 08:58 Відповісти
А то що буде, покараєш його в коментах?🤣
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27.02.2026 09:03 Відповісти
Так кожен день віддають при відступах.
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27.02.2026 11:41 Відповісти
Пока Зегевара президент-война не проиграна(минус 20% территории, сотни тысяч погибших, миллионы в оккупации, не в счет). Слава Невероятному! Все збс.
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27.02.2026 08:59 Відповісти
Но це ж не все , прогресс( регрес) продовжується.
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27.02.2026 09:53 Відповісти
Маннергейм евакуював сотні тисяч своїх громадян, щоб вони не потрапили в окупацію згідно з мирним договором з СРСР. Він тож міг би розповідати про те, що їх уб'ють, відправлять на фронт, посадять у в'язницю.
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27.02.2026 09:06 Відповісти
Не порівнюйте з Маннергеймом, він же Черчіль2.0
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27.02.2026 09:43 Відповісти
ссср спочатку пропонував фінам здійснити обмін територіями і Маннергейм радив фінській владі погодитися щоб уникнути війни. Але влада послухалася не його, а європейських партнерів Францію і Британію, які наобіцяли фінам потужно-незламну підтримку у разі війни. По факту, фіни втратили в рази більше територій та зазнали значних втрат населення.
Історія повторюється в Україні, неламно-потужні патріоти не хочуть йти на поступки і віддавати рештки Донбасу бо там живуть українці, а що станеться з цими українцями якщо війна продовжиться і ці міста орки зітруть як Бахмут, Авдіївку, Покровськ потужних не цікавить. В цьому і весь цинізм цих патріотів, яким встрата незламність важливіше за людські життя.
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27.02.2026 09:48 Відповісти
"якби" - це умовний спосіб історії. Він не діє ніяк. А тоді сралін не ставив собі задач просто помінятись територіями, в нього була задача окупувати всю Фінляндію і повернути її в склад совка в якості колонії (як то було ще з-за царизму). Те, що він після шаленої бійні з армією Суомі під командуванням Маннергейма погодився повертати колонію кусочками - ще не означає того, що від поверння цілої Фінляндії він відмовився.
Чи ти може заперечуватимеш, що ***** - найздібніший послідовник сраліна?
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27.02.2026 12:09 Відповісти
Я вибачаюсь Мурчику, але де ти в моєму пості побачив слово "якби" ? От "якби" ти порушив свою традицію і перед коментуванням хоч трохи ознайомся з темою то не видав би стільки псевдоісторичної маячні в стилі телемарафону. Історично зафіксований факт, що ссср перед війною намагався домовитися з Фінляндією про передачу територій біля Ленінграду в обмін на території у Східній Карелії і розміщенні військової бази на островах у Фінській затоці або півострові Ханко на підставі пакту про взаємодопомогу.І саме після відмови фінів, сталін 13.11.1939 заявив на воєнраді, що доведеться воювати з Фінляндією. Також після завершення 2 СВ сталін, який на твою думку мріяв окупувати Фінляндію, чомусь не повторив спробу вторгнення маючи величезну і досвідчену армію, а обмежився лише вимогою віддати район Петсамо і кілька островів. А в 1948 році взагалі було підписано угоду про дружбу та співпрацю між країнами.
Як бачиш, Фінляндії вдалося знайти баланс між потужною незламністю і гнучкістю у поступках та зберегти свою незалежність, а не впиратися рогом і воювати до останнього заради територій.
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27.02.2026 16:15 Відповісти
дебіл ваді, початок твого другого реченні - прямий синонім одного слова "якби".
А обговорювати всі інші історичні нісенітниці твого дебілізму - собі дорожче. Бо з дебілами не сперечаються, і я більше не буду.
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27.02.2026 16:30 Відповісти
та я тебе ***** послав, іди прямо, якщо не розуміє цивілізоапгної мови!
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27.02.2026 23:15 Відповісти
Вибач Мурчику , але нам не по дорозі. Так що йде сам, можеш ще таких самих потужно-незламних запросити у подорож.
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27.02.2026 23:18 Відповісти
О, типова відповідь потужно-незламного патріота з розрідженим від споживання телемарафону мозком. Коли немає чим крити аргументи опонента вони одразу переходить на образи і хамство по відношенню до опонента. Найсмісніше, себе вони вважають великими експертами по всіх питаннях, навіть якщо їх знання теми нульове, а коли їх маячню розбивають незаперечними фактами, одразу впадають в агресивну істерію .
Добре хоч сам Мурчик визнає, що сперечатися з ним не має сенсу.
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27.02.2026 23:15 Відповісти
Це він тільки для піару ? Чому він це не розказує Трампу або Путлеру ?
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27.02.2026 09:14 Відповісти
🤡 треба просто піти з Арени ОПи , за наявністю обдовбаного , неадекватного хроничного стану ...
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27.02.2026 09:25 Відповісти
Стаття про що ? І хто цей загадковий інтерв'юер , якого зеля не побоявся пустити до себе ?
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27.02.2026 09:36 Відповісти
Де він бере шмаль, санкції ж?
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27.02.2026 09:40 Відповісти
Яке воно глибокодумаюче, кожний тиждень видає нові перли, які протирічать одна одної.
Озвучувач чужих наративів.
Зелохторат думав він Ас, а вийшло все навпаки
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27.02.2026 09:40 Відповісти
«РФ не перемагає, а Україна не програє у війні» - він думає що це змагання в КВН. Території окуповані, Зєбіл, блд!
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27.02.2026 09:48 Відповісти
Надо самим себе говорить правду, Украина не проиграла и не проиграет войну, но мало того Украина запросто может и победить, для этого надо делать побольше ракет и запускать их подальше на болота и мочить как можно больше кацапни на линии фронта и делать это ни в рукопашную а при помощи миллионов дронов и тогда победа от Украины никуда не денется.
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27.02.2026 09:49 Відповісти
Просто нас потрохи вбивають...
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27.02.2026 10:51 Відповісти
Все вірно сказав Президен України - жодних поступок територіями !
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27.02.2026 11:38 Відповісти
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27.02.2026 13:21 Відповісти
 
 