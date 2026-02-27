Зеленський про поступки територіями: РФ не перемагає, а Україна не програє у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна не може повернути свої території, але й Росія не може перемогти.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інтерв'юер запитав, чи може Україна виграти війну?

"Це залежить від того, що люди мають на увазі, коли кажуть "перемога". І насправді дуже важко говорити про території. По-перше, як повернути всю землю на сьогодні, це дуже складно.

І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що Росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", - пояснив президент.

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Територіальні поступки

Також журналіст поставив питання щодо Слов'янська та Краматорська.

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні покинути нашу землю? Якщо ми вийдемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов’янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 тисяч людей, які там зараз перебувають, будуть окуповані росіянами.

Хто сказав, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні, то їх уб’ють або відправлять на фронт, або до в’язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - підсумував глава держави.

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Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.

Він також заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

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