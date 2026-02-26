Не може бути жодної угоди, доки Україна не повірить у реальність миру з РФ, - Віткофф
Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією неможлива, доки Київ не буде впевнений, що Москва не почне проти українців нову збройну агресію.
Про це він сказав у віртуальному зверненні до учасників конференції "Ялтинська європейська стратегія", цитує NYP, передає Цензор.НЕТ.
Чи є прогрес у перемовинах
"Ніякої угоди не буде, якщо Україна та її народ не будуть впевнені, що зможуть жити в мирі, якщо, звичайно, буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевим результатом – реальність, що мир настав", - переконаний Віткофф.
Спецпосланець Трампа наголосив на гарантіях безпеки для Києва.
"Я вважаю, що для цього потрібні надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, які підкріплюють надійні безпекові гарантії від Європи. І ми проговорили це на першій зустрічі в Женеві — ми працювали довгі години, щоб це закріпити", - сказав посадовець.
Зустріч Зеленського та Путіна
Віткофф і Джаред Кушнер знову перебувають у Женеві в четвер, спочатку зустрічаючись з іранською делегацією, а потім — з українськими переговірниками.
Переговори між США та Україною відбуваються напередодні четвертої тристоронньої зустрічі між Вашингтоном, Києвом і Москвою, яка запланована на наступний тиждень, під час якої три сторони оцінять, чи можуть вони досягти прогресу в організації зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Віткофф заявив напередодні, що "твердо" вірить у можливість такої зустрічі –– прориву, який стане найважливішим кроком для врегулювання чотирирічної війни.
Якщо саміт відбудеться, додав Віткофф, може відбутися ще одна зустріч, в якій також візьме участь американський президент Дональд Трамп, хоча посланець зауважив, що "занадто рано говорити" про таку можливість.
"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти вам знайти правильне рішення, правильне мирне рішення, щоб одного дня всі в вашій країні могли жити в мирі", - сказав Віткофф.
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За другу частину, шо ви вважаєтє фантастикою скажу так - розпад СРСР теж колись вважався неможливим та фантастичним. І де зараз той СРСР, не підскажите?
аби не скінчив своє паскудне життя в Швейцарії, буйло такий - чайку із якоюсь гидотою наллє, або ж в ікорку підсуне.
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Народне прислів'я.
поки рашка його не порушила. в 2014, коли американці і британці втерлись. потім в 2022.
не ми порушили мир, не ми починали. дашка і ви -головні винуватці
щіборщ
"англічанка гадіт"
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Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США ( сусідня новина в стрічці )
Для шефа Вітька є єдині "понятійські" визначення для слова КРАЇНА - це ТЕРИТОРІЯ ТА УЗУРПАТОР ЛІДЕР й більш нічогісінько геополітка, міжнаородні права а правила - то фсьо як й для хйла...
Тобто, формулювання "доки Україна не повірить" перекладаємо на мову Трампа
"доки ЗЕЛЕНСЬКИЙ не повірить в надані йому гарантії МИРУ від хйла у тч " - тіпа йди нах з миром
мабуть таки сьогодні Трамп , президент Ізраїлю, хйло , пригнавше до Женеви Дмітірієва , ну й американська трійця УМЄРОВ+ВІТЬОК+ЗЯТЬК над цим й працюють .
ПІНДОСЬКИЙ
УЙОБОК.
Цікаво, а окрім верблюжого пальта віткофа в Гамериці дипломатів немає? А політики чи хочаб військові якісь є? Чому війну розрулює якась незрозуміла істота?
Виходить, що розумні та хитрі просто чекають, коли воно дійсно само відпаде.
Тепер Трампу необхідно так обманути, щоб усі повірили...?
4 березня 2014 року.