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Не може бути жодної угоди, доки Україна не повірить у реальність миру з РФ, - Віткофф

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією неможлива, доки Київ не буде впевнений, що Москва не почне проти українців нову збройну агресію.

Про це він сказав у віртуальному зверненні до учасників конференції "Ялтинська європейська стратегія", цитує NYP, передає Цензор.НЕТ.

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Чи є прогрес у перемовинах

"Ніякої угоди не буде, якщо Україна та її народ не будуть впевнені, що зможуть жити в мирі, якщо, звичайно, буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевим результатом – реальність, що мир настав", - переконаний Віткофф.

Спецпосланець Трампа наголосив на гарантіях безпеки для Києва.

"Я вважаю, що для цього потрібні надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, які підкріплюють надійні безпекові гарантії від Європи. І ми проговорили це на першій зустрічі в Женеві — ми працювали довгі години, щоб це закріпити", - сказав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату, - Умєров

Зустріч Зеленського та Путіна

Віткофф і Джаред Кушнер знову перебувають у Женеві в четвер, спочатку зустрічаючись з іранською делегацією, а потім — з українськими переговірниками.

Переговори між США та Україною відбуваються напередодні четвертої тристоронньої зустрічі між Вашингтоном, Києвом і Москвою, яка запланована на наступний тиждень, під час якої три сторони оцінять, чи можуть вони досягти прогресу в організації зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Віткофф заявив напередодні, що "твердо" вірить у можливість такої зустрічі –– прориву, який стане найважливішим кроком для врегулювання чотирирічної війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований відсутністю домовленостей між Києвом та Москвою, - Рубіо

Якщо саміт відбудеться, додав Віткофф, може відбутися ще одна зустріч, в якій також візьме участь американський президент Дональд Трамп, хоча посланець зауважив, що "занадто рано говорити" про таку можливість.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти вам знайти правильне рішення, правильне мирне рішення, щоб одного дня всі в вашій країні могли жити в мирі", - сказав Віткофф.

Автор: 

перемовини (3801) війна в Україні (8451) Віткофф Стів (315)
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Топ коментарі
+18
Поки є х@йло - миру не буде!Треба усунути першопричину !!
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26.02.2026 19:37 Відповісти
+15
Ну так згортай свою безглузду діяльність та уй@буй у свій Делавер, вітьков.
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26.02.2026 19:37 Відповісти
+14
Покі є Раша - Параша миру не буде.
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26.02.2026 19:39 Відповісти
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Поки є х@йло - миру не буде!Треба усунути першопричину !!
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26.02.2026 19:37 Відповісти
не бла-бла, коли не розумієш. це наслідки, а не першопричина!!!!
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26.02.2026 19:39 Відповісти
Покі є Раша - Параша миру не буде.
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26.02.2026 19:39 Відповісти
І доки має йти війна?
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26.02.2026 20:22 Відповісти
Цікава ваша думка по цьому питанню.
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26.02.2026 20:42 Відповісти
Моя думка - Росія нікуди не дінеться і угоду рано чи пізно все рівно ми будемо укладати. А зупиниться війна тільки тоді, коли той, хто її веде втомиться воювати, тобто зрозуміє безперспективність її продовження. Те, що Росія розпадеться чи зникне з мапи світу, чи що ми її переможемо і влаштуємо парад у Москві на даний момент з розділу фантастики.
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26.02.2026 21:06 Відповісти
тоїздь путін втомиться воювати ?
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26.02.2026 21:14 Відповісти
З першою частиною вашого оповідання погоджуюсь а саме з тім шо врешті решт шось колись буде підписано.
За другу частину, шо ви вважаєтє фантастикою скажу так - розпад СРСР теж колись вважався неможливим та фантастичним. І де зараз той СРСР, не підскажите?
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27.02.2026 06:22 Відповісти
Це екзистенційна війна. Зупинити її практично неможливо. Є лише два варіанти закінчення війни. Розвал рашистської імперії на якомога більше шматків які будуть певний час воювати з собою по аналогії з 1 та 2 чеченськими війнами або ця імперія загарбає Україну фізично шляхом окупації (20% вже запхала собі в горлянку), або перетворить Україну на Білорусь2 шляхом всіляких сфальшованих референдумів та виборів. Маючи досвід 2019 року вважаю, що в Україні результати будь-яких виборів та референдумів можуть бути мʼяко кажучи оригінальними. Маю родичів які і зараз вважають зе героєм і гордяться своїм вибором в 2019 році.
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26.02.2026 20:51 Відповісти
пишаються
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27.02.2026 05:27 Відповісти
Ну так згортай свою безглузду діяльність та уй@буй у свій Делавер, вітьков.
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26.02.2026 19:37 Відповісти
А чорний кав'яр на халяву, мисками, іншому залишить?
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26.02.2026 19:41 Відповісти
Стівен Чарлз Віткофф ніколи не бачив смаленого вовка. І, на жаль, вже не побачить.
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26.02.2026 19:39 Відповісти
Тількі отвязний лошара другий раз повірить у гарантії США, та, до речі, Британії. (Остання прикидується дурочкою, но по-факту, вони підписанти Будапешта). Що до Трампа та трьох його євреїв, треба бути упортим імбецилом, що повірити сраним ковбойцям. Після миру нам дадуть собачого хера, близнюка хера за ресурси та онука хера за ядерну зброю.
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26.02.2026 19:40 Відповісти
Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США
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26.02.2026 20:15 Відповісти
ти диви, женевського повітря свободи вітькову в голову надуло, як професору Плейшнеру.

аби не скінчив своє паскудне життя в Швейцарії, буйло такий - чайку із якоюсь гидотою наллє, або ж в ікорку підсуне.

.
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26.02.2026 19:40 Відповісти
У йому тільки віри, як у москалеві правди.
Народне прислів'я.
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26.02.2026 19:42 Відповісти
Вітьок. ми жили в мирі, добре, погано, але самі, в мирі.
поки рашка його не порушила. в 2014, коли американці і британці втерлись. потім в 2022.
не ми порушили мир, не ми починали. дашка і ви -головні винуватці
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26.02.2026 19:44 Відповісти
комусь знову в щі борщ
 "англічанка гадіт"

.
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26.02.2026 23:53 Відповісти
За цими словами йде якась таємна змова ...
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26.02.2026 19:57 Відповісти
договорняк відбувається.
Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США ( сусідня новина в стрічці )
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26.02.2026 20:14 Відповісти
а я наберусь сміливості розшифрувати ці слова так ...

Для шефа Вітька є єдині "понятійські" визначення для слова КРАЇНА - це ТЕРИТОРІЯ ТА УЗУРПАТОР ЛІДЕР й більш нічогісінько геополітка, міжнаородні права а правила - то фсьо як й для хйла...
Тобто, формулювання "доки Україна не повірить" перекладаємо на мову Трампа
"доки ЗЕЛЕНСЬКИЙ не повірить в надані йому гарантії МИРУ від хйла у тч " - тіпа йди нах з миром

мабуть таки сьогодні Трамп , президент Ізраїлю, хйло , пригнавше до Женеви Дмітірієва , ну й американська трійця УМЄРОВ+ВІТЬОК+ЗЯТЬК над цим й працюють .
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26.02.2026 20:34 Відповісти
питання де там Україна? Поки що в громадянстві Зеленського та його найближчої шобли ( й то не усіх)
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26.02.2026 20:35 Відповісти
******** еврей кацапського походження.
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26.02.2026 20:00 Відповісти
Не може бути жодної угоди і жодного миру поки в США така ******* влада.
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26.02.2026 20:01 Відповісти
Чому це не повірить - у 19 році 73% повірили претенденту у президенти кріворіжскому шлімазелу шо рюські ніколи не нападуть, шо з рюськими треба зустрічати новий рік та холодцем - хоча з 14 року вже йшла війна, окуповані теріторії, смерть, кров - цеж вже була війна і гвидон казав - то війна вігідна Порошенко - він на ній наживається - тому коли я буду презедентом - то жодної слізінки не буде. Українці, ви не плачете - ну той і добре.
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26.02.2026 20:02 Відповісти
на правду сказати не 73%, а приблизно 45%.
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26.02.2026 23:12 Відповісти
Поганий поліцейський, гарний поліцейський...Дешевий розводняк.
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26.02.2026 20:02 Відповісти
Мабуть останній чебурек був пересолений!
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26.02.2026 20:03 Відповісти
ПІШОВ
КОНЧЕНИЙ
ПІНДОСЬКИЙ
УЙОБОК.
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26.02.2026 20:08 Відповісти
Ну поверить кацапам можно только полностью выжив из ума...
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26.02.2026 20:08 Відповісти
А вона почне агресію.... До аоожки не ходи - і так відомо..
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26.02.2026 20:09 Відповісти
Масква ще цю збройну агресію не закінчила та навіть не збирається це робити.
Цікаво, а окрім верблюжого пальта віткофа в Гамериці дипломатів немає? А політики чи хочаб військові якісь є? Чому війну розрулює якась незрозуміла істота?
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26.02.2026 20:10 Відповісти
американці можуть собі дозволити на чотири роки некомпетентного менеджера, який собі формує некомпетентну команду. Вони ж не ведуть екзістенційну війну.
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26.02.2026 23:19 Відповісти
Дозволити вони собі можуть взагалі будь-що. Просто цікаво, де поділись компетентні у цих питаннях люди та чому вони мовчать, коли некомпетентні влаштовують шоу з питань, в яких вони нічого не розуміють.
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27.02.2026 09:25 Відповісти
компетентних трамп вигнав ще у першій каденції. Тепер у команді тільки невігласи і декілька пристосуванців тіпа рубіо і бессента. А компетентні мовчать, тому що дешевше помовчати пару років, і воно само відпаде, аніж псувати собі кар'єру і залишок життя.
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27.02.2026 19:29 Відповісти
Якесь диво дивно, як швидко старий моделайзер перетворив партію рейганістів на трампістів.
Виходить, що розумні та хитрі просто чекають, коли воно дійсно само відпаде.
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27.02.2026 19:44 Відповісти
Не може бути жодної угоди, доки Україна не повірить у реальність миру з РФ, - Віткофф

Тепер Трампу необхідно так обманути, щоб усі повірили...?
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26.02.2026 20:11 Відповісти
Вітькоф,а що там з Іраном?))Спитай свого рудого покидька від коли він там 48 годин рахував)І ти хочеш щоб повірили вашій паршивій адміністрації щодо безпекових умов?(((
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26.02.2026 20:12 Відповісти
Так у нас есть юродивый,в голове закончил войну.
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26.02.2026 20:13 Відповісти
Симпли дятел
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26.02.2026 20:30 Відповісти
Казав пан - кожуха дасть... Звістно, Україна більше нікому не повірить. Бо ваші "гарантії", як і завжди, десь там колись, в майбутьному... А сьогодні реальність така, що Захід навіть небо не може над Україною закрити - бо вважеє це ескалацією та дратуванням путіна, не кажучи вже про допомогу у війсковому спротиві агресору. Ба більше, ці гаранти вистілають перед міжнародним злочинцем червоні дорожки та заохочують його до торгівлі і співпраці. Ніяких папірців. Єдина гарантія - власна ядерна зброя. Кім Чен Ину не потрібні ніякі гарантії, і почуває він себе дуже впевнено. Та не залежить ані від Трампа, ані від будь-кого. Ось і вся правда ********* світу, нажаль.
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26.02.2026 20:31 Відповісти
Цензор, сьогодні хіба бенефіс Вітькоффа?
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26.02.2026 20:46 Відповісти
Японія з 1945 року з кацапами не має мирного договору.
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26.02.2026 21:16 Відповісти
Тоді хай вітьков приходить років через сто, може щось і вигорить.
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26.02.2026 21:36 Відповісти
"надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів"- після БУДАПЕШТСЬКИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ від США звучить як знущання над Українським народом!
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26.02.2026 21:50 Відповісти
Україна ще має повірити в гарантії які надасть США( чи вже які "надала").
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26.02.2026 21:53 Відповісти
пастка на рівні змісту: йде звинувачення під умову... якщо, звичайно, буде знайдено дипломатичне рішення Джерело: https://censor.net/ua/n3602633
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26.02.2026 22:28 Відповісти
наверное он прочел результаты опросов что зеленому чмоне доверяют 49%
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26.02.2026 22:38 Відповісти
трамп - віткоф........тупий - і ще тупіший
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26.02.2026 23:02 Відповісти
Яка ж огидна мразота, цей Вітьков.
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26.02.2026 23:15 Відповісти
А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписы0вали" , - заявив Владімір Путін,
4 березня 2014 року.
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27.02.2026 01:52 Відповісти
 
 