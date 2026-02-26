РУС
Не может быть никакого соглашения, пока Украина не поверит в реальность мира с РФ, - Уиткофф

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией невозможно, пока Киев не будет уверен, что Москва не начнет против украинцев новую вооруженную агрессию.

Об этом он сказал в виртуальном обращении к участникам конференции "Ялтинская европейская стратегия", цитирует NYP, передает Цензор.НЕТ.

Есть ли прогресс в переговорах

"Никакого соглашения не будет, если Украина и ее народ не будут уверены, что смогут жить в мире, если, конечно, будет найдено дипломатическое решение. Это должно быть конечным результатом – реальность, что мир наступил", - убежден Уиткофф.

Спецпосланник Трампа подчеркнул важность гарантий безопасности для Киева.

"Я считаю, что для этого нужны надежные гарантии безопасности от Соединенных Штатов, которые подкрепляют надежные гарантии безопасности от Европы. И мы проговорили это на первой встрече в Женеве — мы работали долгие часы, чтобы это закрепить", — сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Женеве Украина обсуждает поддержку со стороны США и готовится к трехстороннему формату, - Умеров

Встреча Зеленского и Путина

Уиткофф и Джаред Кушнер снова находятся в Женеве в четверг, сначала встречаясь с иранской делегацией, а затем — с украинскими переговорщиками.

Переговоры между США и Украиной проходят накануне четвертой трехсторонней встречи между Вашингтоном, Киевом и Москвой, которая запланирована на следующую неделю, во время которой три стороны оценят, могут ли они достичь прогресса в организации встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф заявил накануне, что "твердо" верит в возможность такой встречи — прорыва, который станет важнейшим шагом для урегулирования четырехлетней войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой, - Рубио

Если саммит состоится, добавил Уиткофф, может состояться еще одна встреча, в которой также примет участие американский президент Дональд Трамп, хотя посланник отметил, что "слишком рано говорить" о такой возможности.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам найти правильное решение, правильное мирное решение, чтобы однажды все в вашей стране могли жить в мире", - сказал Уиткофф.

переговоры (1296) война в Украине (7389) Стив Уиткофф (284)
Топ комментарии
+2
Ну так згортай свою безглузду діяльність та уй@буй у свій Делавер, вітьков.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:37 Ответить
+1
не бла-бла, коли не розумієш. це наслідки, а не першопричина!!!!
показать весь комментарий
26.02.2026 19:39 Ответить
+1
Покі є Раша - Параша миру не буде.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:39 Ответить
Поки є х@йло - миру не буде!Треба усунути першопричину !!
показать весь комментарий
26.02.2026 19:37 Ответить
не бла-бла, коли не розумієш. це наслідки, а не першопричина!!!!
показать весь комментарий
26.02.2026 19:39 Ответить
Покі є Раша - Параша миру не буде.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:39 Ответить
Ну так згортай свою безглузду діяльність та уй@буй у свій Делавер, вітьков.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:37 Ответить
А чорний кав'яр на халяву, мисками, іншому залишить?
показать весь комментарий
26.02.2026 19:41 Ответить
Стівен Чарлз Віткофф ніколи не бачив смаленого вовка. І, на жаль, вже не побачить.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:39 Ответить
Тількі отвязний лошара другий раз повірить у гарантії США, та, до речі, Британії. (Остання прикидується дурочкою, но по-факту, вони підписанти Будапешта). Що до Трампа та трьох його євреїв, треба бути упортим імбецилом, що повірити сраним ковбойцям. Після миру нам дадуть собачого хера, близнюка хера за ресурси та онука хера за ядерну зброю.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:40 Ответить
ти диви, женевського повітря свободи вітькову в голову надуло, як професору Плейшнеру.

аби не скінчив своє паскудне життя в Швейцарії, буйло такий - чайку із якоюсь гидотою наллє, або ж в ікорку підсуне.

.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:40 Ответить
У йому тільки віри, як у москалеві правди.
Народне прислів'я.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:42 Ответить
Вітьок. ми жили в мирі, добре, погано, але самі, в мирі.
поки рашка його не порушила. в 2014, коли американці і британці втерлись. потім в 2022.
не ми порушили мир, не ми починали. дашка і ви -головні винуватці
показать весь комментарий
26.02.2026 19:44 Ответить
За цими словами йде якась таємна змова ...
показать весь комментарий
26.02.2026 19:57 Ответить
******** еврей кацапського походження.
показать весь комментарий
26.02.2026 20:00 Ответить
Не може бути жодної угоди і жодного миру поки в США така ******* влада.
показать весь комментарий
26.02.2026 20:01 Ответить
Чому це не повірить - у 19 році 73% повірили претенденту у президенти кріворіжскому шлімазелу шо рюські ніколи не нападуть, шо з рюськими треба зустрічати новий рік та холодцем - хоча з 14 року вже йшла війна, окуповані теріторії, смерть, кров - цеж вже була війна і гвидон казав - то війна вігідна Порошенко - він на ній наживається - тому коли я буду презедентом - то жодної слізінки не буде. Українці, ви не плачете - ну той і добре.
показать весь комментарий
26.02.2026 20:02 Ответить
Поганий поліцейський, гарний поліцейський...Дешевий розводняк.
показать весь комментарий
26.02.2026 20:02 Ответить
Мабуть останній чебурек був пересолений!
показать весь комментарий
26.02.2026 20:03 Ответить
 
 