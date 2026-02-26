Не может быть никакого соглашения, пока Украина не поверит в реальность мира с РФ, - Уиткофф

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией невозможно, пока Киев не будет уверен, что Москва не начнет против украинцев новую вооруженную агрессию.

Об этом он сказал в виртуальном обращении к участникам конференции "Ялтинская европейская стратегия", цитирует NYP, передает Цензор.НЕТ.

Есть ли прогресс в переговорах

"Никакого соглашения не будет, если Украина и ее народ не будут уверены, что смогут жить в мире, если, конечно, будет найдено дипломатическое решение. Это должно быть конечным результатом – реальность, что мир наступил", - убежден Уиткофф.

Спецпосланник Трампа подчеркнул важность гарантий безопасности для Киева.

"Я считаю, что для этого нужны надежные гарантии безопасности от Соединенных Штатов, которые подкрепляют надежные гарантии безопасности от Европы. И мы проговорили это на первой встрече в Женеве — мы работали долгие часы, чтобы это закрепить", — сказал чиновник.

Встреча Зеленского и Путина

Уиткофф и Джаред Кушнер снова находятся в Женеве в четверг, сначала встречаясь с иранской делегацией, а затем — с украинскими переговорщиками.

Переговоры между США и Украиной проходят накануне четвертой трехсторонней встречи между Вашингтоном, Киевом и Москвой, которая запланирована на следующую неделю, во время которой три стороны оценят, могут ли они достичь прогресса в организации встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф заявил накануне, что "твердо" верит в возможность такой встречи — прорыва, который станет важнейшим шагом для урегулирования четырехлетней войны.

Если саммит состоится, добавил Уиткофф, может состояться еще одна встреча, в которой также примет участие американский президент Дональд Трамп, хотя посланник отметил, что "слишком рано говорить" о такой возможности.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам найти правильное решение, правильное мирное решение, чтобы однажды все в вашей стране могли жить в мире", - сказал Уиткофф.