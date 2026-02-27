Зеленский об уступках территориями: РФ не побеждает, а Украина не проигрывает в войне
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может вернуть свои территории, но и Россия не может победить.
Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Интервьюер спросил, может ли Украина выиграть войну?
"Это зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят "победа". И на самом деле очень трудно говорить о территориях. Во-первых, как вернуть всю землю на сегодняшний день, это очень сложно.
И это будет слишком много человеческих жертв... Но что хорошо, что Россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", - пояснил президент.
Территориальные уступки
Также журналист задал вопрос о Славянске и Краматорске.
"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покинуть нашу землю? Если мы выйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Славянска, именно сейчас, именно в этот момент, 200 тысяч человек, которые там сейчас находятся, будут оккупированы россиянами.
Кто сказал, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет, то их убьют или отправят на фронт, или в тюрьму. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму", - подытожил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.
- Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.
- Он также заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.
