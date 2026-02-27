Зеленский об уступках территориями: РФ не побеждает, а Украина не проигрывает в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может вернуть свои территории, но и Россия не может победить.

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Интервьюер спросил, может ли Украина выиграть войну?

"Это зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят "победа". И на самом деле очень трудно говорить о территориях. Во-первых, как вернуть всю землю на сегодняшний день, это очень сложно.

И это будет слишком много человеческих жертв... Но что хорошо, что Россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", - пояснил президент.

Территориальные уступки

Также журналист задал вопрос о Славянске и Краматорске.

"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покинуть нашу землю? Если мы выйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Славянска, именно сейчас, именно в этот момент, 200 тысяч человек, которые там сейчас находятся, будут оккупированы россиянами.

Кто сказал, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет, то их убьют или отправят на фронт, или в тюрьму. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму", - подытожил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.

Он также заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

