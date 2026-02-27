РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8814 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Боевые действия на востоке
2 410 33

Зеленский об уступках территориями: РФ не побеждает, а Украина не проигрывает в войне

Зеленский прокомментировал возможность уступок территориями

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может вернуть свои территории, но и Россия не может победить.

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Интервьюер спросил, может ли Украина выиграть войну?

"Это зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят "победа". И на самом деле очень трудно говорить о территориях. Во-первых, как вернуть всю землю на сегодняшний день, это очень сложно.

И это будет слишком много человеческих жертв... Но что хорошо, что Россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справедливый мир должен полностью обеспечивать территориальную целостность Украины, - Гутерриш

Территориальные уступки

Также журналист задал вопрос о Славянске и Краматорске

"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покинуть нашу землю? Если мы выйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Славянска, именно сейчас, именно в этот момент, 200 тысяч человек, которые там сейчас находятся, будут оккупированы россиянами.

Кто сказал, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет, то их убьют или отправят на фронт, или в тюрьму. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму", - подытожил глава государства.

Читайте: Подготовка саммита лидеров станет ключевой темой следующих переговоров с РФ и США, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Не может быть никакого соглашения, пока Украина не поверит в реальность мира с РФ, - Уиткофф

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) территориальная целостность (217) Донбасс (3861)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Тріпло безтолкове та й годі. Чмо все робило, щоб країна була в тому стані, в якому є і тепер гордиться цим "здобутком". Геть мудака тупорилого!
показать весь комментарий
27.02.2026 08:45 Ответить
+20
Зе вже п'ятий рік живе і спить з журналістами. Кожен божий день десятки безглуздих висерів.
показать весь комментарий
27.02.2026 08:45 Ответить
+16
Він хоч сам розуміє що меле?Політик мамкин
показать весь комментарий
27.02.2026 08:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путлєр перейшов на війну в довгу
показать весь комментарий
27.02.2026 08:41 Ответить
А тому терористу вже і немає іншого шляху. Закінчення війни для нього смерть і смерть його болотам. Моя інтиуїція говорить, що кцапи будуть ще непогано стояти весь 2026-й рік, дурити Трампа, та залякувати Європу. Економіка в них, поки що стабільна (маю на увазі військові підприємства), є накопичення і запаси золота і є більше сотні олігархів, яких пуйло змусив скинутися на війну по 2 мільярди доларів, а комусь і більше. Але країна велика і її потрібно утримувати - ремонтувати різні механізми, щось нове купувати і виробляти. Вслід за залізницею впадуть і аерофлот, сільське господарство і видобуток та реалізація нафти та газу. без продажі нафти їм просто не вижити.
Починаючи з 2027-го року вони миттєво здуються, почнеться колапс і можливі навіть заворушення всередині боліт. Ось тоді пуйло і його оточення попросять миру, але будуть викручувати руки і ганяти понти, що вони сильні та вимагати мир на своїх умовах(якщо до цього пуйла не придушать свої). Україні в цей період потрібно мати нормального, мудрого, проукраїнського політика чи уряд національного порятунку. Мародери можуть тільки погіршити ситуацію і підписати все на гірших умовах. Їм втрачати немає чого, їх батьківщина не тут, а там, де зараз знаходяться їх батьки і діти. Якщо українці це зрозуміють, об'єднаються, примусять владу створити уряд технократів, то кацап може здохнути і раніше!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:01 Ответить
Кацапи ше можуть дуркувати - лякати світ ядеркою - це як каже каже Трамп в них козирна карта і дохід в них не тільки нафта і газ - це 150 млд дол і 150 дол інше - мін- добрива зерно залізо ліс риба
показать весь комментарий
27.02.2026 10:14 Ответить
Зе вже п'ятий рік живе і спить з журналістами. Кожен божий день десятки безглуздих висерів.
показать весь комментарий
27.02.2026 08:45 Ответить
Це не тільки коксовий а і медійний наркоман
показать весь комментарий
27.02.2026 10:44 Ответить
Тріпло безтолкове та й годі. Чмо все робило, щоб країна була в тому стані, в якому є і тепер гордиться цим "здобутком". Геть мудака тупорилого!
показать весь комментарий
27.02.2026 08:45 Ответить
Він хоч сам розуміє що меле?Політик мамкин
показать весь комментарий
27.02.2026 08:47 Ответить
Він сам все прекрасно розуміє. Цей весь маразм для зєлєбобіків.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:21 Ответить
А що не так?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:27 Ответить
"Не так" що маячню несе яку трактувати як завгодно можна
показать весь комментарий
27.02.2026 10:31 Ответить
Оман
показать весь комментарий
27.02.2026 08:55 Ответить
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 265 130 - Оман?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:28 Ответить
Тільки спробуй віддати хоч метр нашої, богом даної землі!
показать весь комментарий
27.02.2026 08:58 Ответить
А то що буде, покараєш його в коментах?🤣
показать весь комментарий
27.02.2026 09:03 Ответить
Так кожен день віддають при відступах.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:41 Ответить
Пока Зегевара президент-война не проиграна(минус 20% территории, сотни тысяч погибших, миллионы в оккупации, не в счет). Слава Невероятному! Все збс.
показать весь комментарий
27.02.2026 08:59 Ответить
Но це ж не все , прогресс( регрес) продовжується.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:53 Ответить
Маннергейм евакуював сотні тисяч своїх громадян, щоб вони не потрапили в окупацію згідно з мирним договором з СРСР. Він тож міг би розповідати про те, що їх уб'ють, відправлять на фронт, посадять у в'язницю.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:06 Ответить
Не порівнюйте з Маннергеймом, він же Черчіль2.0
показать весь комментарий
27.02.2026 09:43 Ответить
ссср спочатку пропонував фінам здійснити обмін територіями і Маннергейм радив фінській владі погодитися щоб уникнути війни. Але влада послухалася не його, а європейських партнерів Францію і Британію, які наобіцяли фінам потужно-незламну підтримку у разі війни. По факту, фіни втратили в рази більше територій та зазнали значних втрат населення.
Історія повторюється в Україні, неламно-потужні патріоти не хочуть йти на поступки і віддавати рештки Донбасу бо там живуть українці, а що станеться з цими українцями якщо війна продовжиться і ці міста орки зітруть як Бахмут, Авдіївку, Покровськ потужних не цікавить. В цьому і весь цинізм цих патріотів, яким встрата незламність важливіше за людські життя.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:48 Ответить
"якби" - це умовний спосіб історії. Він не діє ніяк. А тоді сралін не ставив собі задач просто помінятись територіями, в нього була задача окупувати всю Фінляндію і повернути її в склад совка в якості колонії (як то було ще з-за царизму). Те, що він після шаленої бійні з армією Суомі під командуванням Маннергейма погодився повертати колонію кусочками - ще не означає того, що від поверння цілої Фінляндії він відмовився.
Чи ти може заперечуватимеш, що ***** - найздібніший послідовник сраліна?
показать весь комментарий
27.02.2026 12:09 Ответить
Це він тільки для піару ? Чому він це не розказує Трампу або Путлеру ?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:14 Ответить
🤡 треба просто піти з Арени ОПи , за наявністю обдовбаного , неадекватного хроничного стану ...
показать весь комментарий
27.02.2026 09:25 Ответить
Стаття про що ? І хто цей загадковий інтерв'юер , якого зеля не побоявся пустити до себе ?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:36 Ответить
Де він бере шмаль, санкції ж?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:40 Ответить
Яке воно глибокодумаюче, кожний тиждень видає нові перли, які протирічать одна одної.
Озвучувач чужих наративів.
Зелохторат думав він Ас, а вийшло все навпаки
показать весь комментарий
27.02.2026 09:40 Ответить
«РФ не перемагає, а Україна не програє у війні» - він думає що це змагання в КВН. Території окуповані, Зєбіл, блд!
показать весь комментарий
27.02.2026 09:48 Ответить
Надо самим себе говорить правду, Украина не проиграла и не проиграет войну, но мало того Украина запросто может и победить, для этого надо делать побольше ракет и запускать их подальше на болота и мочить как можно больше кацапни на линии фронта и делать это ни в рукопашную а при помощи миллионов дронов и тогда победа от Украины никуда не денется.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:49 Ответить
Просто нас потрохи вбивають...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:51 Ответить
Все вірно сказав Президен України - жодних поступок територіями !
показать весь комментарий
27.02.2026 11:38 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 13:21 Ответить
 
 