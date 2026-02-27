Военная группа в течение последних раундов переговоров отработала 90% работы, - Кислица

Во время последних раундов трехсторонних переговоров Украины, США и РФ военная группа отработала 90% работы.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Раунды переговоров, которые уже состоялись, говорят о том, что мы находимся на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы подошли к пределу, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения", - пояснил он.

По словам Кислицы, может состояться еще пара встреч.

"И зная политическое решение, мы закончим процесс работы военной группы", - добавил он.

Кислица заявил, что сейчас уже приемлемы все основные элементы архитектуры системы мониторинга и верификации нарушения прекращения либо боевых действий, либо огня.

Что предшествовало?

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственных собеседников написало, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля – до Дня Независимости Штатов. Официального подтверждения этому не было.

Издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотел бы завершения войны в течение месяца, писало Axios.

