Новости Мирные переговоры
678 5

Военная группа в течение последних раундов переговоров отработала 90% работы, - Кислица

Мирные переговоры с РФ: Кислица рассказал о работе военной группы

Во время последних раундов трехсторонних переговоров Украины, США и РФ военная группа отработала 90% работы.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Раунды переговоров, которые уже состоялись, говорят о том, что мы находимся на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы подошли к пределу, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения", - пояснил он.

По словам Кислицы, может состояться еще пара встреч.

"И зная политическое решение, мы закончим процесс работы военной группы", - добавил он.

Кислица заявил, что сейчас уже приемлемы все основные элементы архитектуры системы мониторинга и верификации нарушения прекращения либо боевых действий, либо огня.

Что предшествовало?

Це знову як в тому анекдоті-хлоп обговорив в автосалоні всі нюанси-марка,колір,диски,двигун,салон,попільничку.Все втряс,виходить з салону і каже що залишилося тільки гроші на це авто знайти
27.02.2026 15:16 Ответить
Все ті ж потужні і незламні 90%. Що, лохторату цього достатньо?
27.02.2026 15:37 Ответить
Дуже цікаво!
Кислиця, відповідальний за військову групу?
А за що відповідальний нач штаба гнатов, що постійно швендається по заграніцам?
За гуманітарку?

До речі, хто керує штабом зсу?
27.02.2026 16:00 Ответить
Та хоч 99, хоч тєлємарафонні 146! "Новина" ця варта вечірнього гундосика, і для цього створена, не більше.
27.02.2026 16:23 Ответить
Якщо раптом Слов'янськ і краматорськ, які фактично є фортецями з висотами, впадуть дуже швидко, то це бцде означати, що Зеленський з Будановимпішли на договорнячок по передачі Донбасу, щоб поскоріше підписати капітуляцію і змитися з пограбованої і напів-знищеної країни. Час покаже
27.02.2026 16:59 Ответить
 
 