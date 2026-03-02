70% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що нинішні мирні перемовини не принесуть сталого миру.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Таку думку висловили 70% опитаних. Водночас 25% вірять, що вірять, що перемовини приведуть до сталого миру.

Решта 5% не визначилися із своєю думкою.

"Порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін з цього питання не відбулося", - зазначили соціологи.

В січневому опитуванні насамперед респонденти пояснювали те, чому не вірять в успіх перемовин, Росією та її позицією.

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Що передувало?

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