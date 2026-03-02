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Новини Мирні перемовини
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70% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Очікування українців від переговорів: що відомо?

Більшість громадян України вважають, що нинішні мирні перемовини не принесуть сталого миру.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Таку думку висловили 70% опитаних. Водночас 25% вірять, що вірять, що перемовини приведуть до сталого миру.

Решта 5% не визначилися із своєю думкою.

Очікування українців від переговорів: що відомо?

"Порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін з цього питання не відбулося", - зазначили соціологи.

В січневому опитуванні насамперед респонденти пояснювали те, чому не вірять в успіх перемовин, Росією та її позицією.

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Що передувало?

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Автор: 

опитування (2189) перемовини (3807) КМІС (391) переговори з Росією (1612)
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Топ коментарі
+7
процентів 96, зі статусом тимчасово переміщених за кордон, не на мікрофон звичайно, а в вузькому колі своїх колег і колежанок, сподіваються і уповають на те, що війна триватиме до кінця їх найкращого закордонного життя. а для медіа - вони всі ще більші патріоти чим гераскевич )) ще ті "жєнтєльмени удвчі" як тількиі не знають, де знайти собі такий шолом, шоб так потужно пропіаритись та зрубати собі купу бабла, не маючи як і той неяких талантів.
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02.03.2026 11:13 Відповісти
+6
Пока квартал сидит в офисе война никогда не остановится.
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02.03.2026 11:12 Відповісти
+4
І правильно роблять. Бо ці перемовини росія використовує тільки для затягування часу і для спроб посварити Україну з США.
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02.03.2026 11:04 Відповісти
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І правильно роблять. Бо ці перемовини росія використовує тільки для затягування часу і для спроб посварити Україну з США.
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02.03.2026 11:04 Відповісти
Рашка тягне час,однозначно.Але для того щоб розсварити нас з америкосами їм потрібно просто напросто не заважати нам.
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02.03.2026 12:12 Відповісти
Інші 30% просто або оптимісти невиправні або не ще зрозуміли.

Рузкіе прирівнюють нас до Якутів і Україна для них територія а не держава - як Якутія. І поки ми існуємо або вони - то буде війна хай і з перервами
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02.03.2026 11:07 Відповісти
саме страшне для кацапів те що вони розкрили своє реальне лице у 22му
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02.03.2026 11:08 Відповісти
але ті, які до 22 го не розуміли які в них рожі, не розуміють це і після 22 го. для таких вони у всьому світі "тарговиє партньори"!
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02.03.2026 11:15 Відповісти
Пока квартал сидит в офисе война никогда не остановится.
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02.03.2026 11:12 Відповісти
Я не такий оптимістичний. Ну от прибрали "квартал". І що ***** виведе війська за порєбрік? Аж ніяк. Їх все одно доведеться довго і нудно винищувати щоб змусити повернутися в *****стан. Безумовно, якщо прибрати всіляких корумпованих "міндічєй" і "цукєрманів" корупція зменшиться, а швидкість винищення русні збільшиться. Але в нашому випадку швидко вже не вийде...
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02.03.2026 11:52 Відповісти
Для мирного процесса нужны условия,какие условия есть сегодня,Украиной керуют туманоголовый шашлычник,помощники сивковича,тедеева,пшонки,адвокат Портнова и прочие квартальщики,армя под творожком,это условия для наступления путинской армии,не для мира.
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02.03.2026 12:27 Відповісти
А як ти можеш "остановіть" войну?Просто зупинити її в своїй голові не працює.Вже перевірено.Варіанти?
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02.03.2026 12:11 Відповісти
процентів 96, зі статусом тимчасово переміщених за кордон, не на мікрофон звичайно, а в вузькому колі своїх колег і колежанок, сподіваються і уповають на те, що війна триватиме до кінця їх найкращого закордонного життя. а для медіа - вони всі ще більші патріоти чим гераскевич )) ще ті "жєнтєльмени удвчі" як тількиі не знають, де знайти собі такий шолом, шоб так потужно пропіаритись та зрубати собі купу бабла, не маючи як і той неяких талантів.
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02.03.2026 11:13 Відповісти
Не зрозуміло звідки стільки оптимізму у 25%?
Хоча хтось же досі вірить що зе найкращій президент
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02.03.2026 11:20 Відповісти
Влада зелених мародерів = війна до останнього українця за гроші європейських бюргерів
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02.03.2026 11:23 Відповісти
Єхай в рашку
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02.03.2026 12:09 Відповісти
А арахами вірять і розказують шо мир буде от - от
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02.03.2026 11:24 Відповісти
Це позитив, що українці є реалістами.
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02.03.2026 11:27 Відповісти
Якщо не вірять в мир,то з зеоточеннем на чолі,ще трохи і буде 73
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02.03.2026 11:38 Відповісти
 
 