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70% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що нинішні мирні перемовини не принесуть сталого миру.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Таку думку висловили 70% опитаних. Водночас 25% вірять, що вірять, що перемовини приведуть до сталого миру.
Решта 5% не визначилися із своєю думкою.
"Порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін з цього питання не відбулося", - зазначили соціологи.
В січневому опитуванні насамперед респонденти пояснювали те, чому не вірять в успіх перемовин, Росією та її позицією.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
показати весь коментар02.03.2026 11:13 Відповісти Посилання
+6 Garry4 #618066
показати весь коментар02.03.2026 11:12 Відповісти Посилання
+4 Евгений Агро
показати весь коментар02.03.2026 11:04 Відповісти Посилання
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Рузкіе прирівнюють нас до Якутів і Україна для них територія а не держава - як Якутія. І поки ми існуємо або вони - то буде війна хай і з перервами
Хоча хтось же досі вірить що зе найкращій президент