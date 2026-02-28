Час і місце наступної зустрічі України, США та РФ будуть визначені залежно від безпекових обставин, - Зеленський
Час та місце наступної зустрічі команд України, Сполучених Штатів Америки та Росії будуть визначені залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Росії треба закінчувати агресію
"В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами. Росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано", - сказав президент.
Оновлені директиви
За словами Зеленського, він визначив для переговорної команди та загалом дипломатичної команди України оновлені директиви.
"Мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці", - додав він.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
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Чебурек може перепочити у своєму сімейному кодляку на пляжі ...
В Ураїну ж він нев2Єздной - сам Буданов підтримав справи НАБУ
Та ні забудь - вже точно не до тебе...
Надія одна - якщо вже Європа готова таки починати ставати суб"єктом у самозахисті, то тепер питання , як Іранська новітня історія "допоможе" хйлу у війні проти України.
близькомубрацкаму режиму русні Ірану..."
Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 28 лютого, атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Дніпро. Один із збитих ударних безпілотників приземлився в десяти метрах від будинку міського голови Бориса Філатова, зазначив він на своїй сторінці в https://t.me/borys_filatovv/3107 Telegram-каналі.
За його словами, товста підпірна стінка врятувала будинок від суттєвих пошкоджень. Він наголосив, що не натякає, що це міг бути замах на його життя.