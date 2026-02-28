Час і місце наступної зустрічі України, США та РФ будуть визначені залежно від безпекових обставин, - Зеленський

Час та місце наступної зустрічі команд України, Сполучених Штатів Америки та Росії будуть визначені залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Росії треба закінчувати агресію

"В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами. Росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано", - сказав президент.

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Оновлені директиви

За словами Зеленського, він визначив для переговорної команди та загалом дипломатичної команди України оновлені директиви.

"Мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці", - додав він.

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