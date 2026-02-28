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Новини Мирні перемовини
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Час і місце наступної зустрічі України, США та РФ будуть визначені залежно від безпекових обставин, - Зеленський

Зеленський на наступну тристоронню зустріч

Час та місце наступної зустрічі команд України, Сполучених Штатів Америки та Росії будуть визначені залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Росії треба закінчувати агресію

"В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами. Росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано", - сказав президент.

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Оновлені директиви

За словами Зеленського, він визначив для переговорної команди та загалом дипломатичної команди України оновлені директиви.

"Мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці", - додав він.

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Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3805) росія (70321) США (26698)
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Топ коментарі
+11
Заткнись вже зі своїми переговорами
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28.02.2026 17:10 Відповісти
+3
Сьогоднішні новини "Ізраїль - Іран" його затьмарили, але все рівно "вилазить" із бункера!
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28.02.2026 17:13 Відповісти
+1
А ти взагалі бачив, як США гарантують безпеку Ізраїлю? У нас же так само буде, так само?
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28.02.2026 17:15 Відповісти
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Заткнись вже зі своїми переговорами
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28.02.2026 17:10 Відповісти
Імітація перемовин кремль-вітькозятьки-зЄ-ЧЕБУРЕК стала на паузу.
Чебурек може перепочити у своєму сімейному кодляку на пляжі ...
В Ураїну ж він нев2Єздной - сам Буданов підтримав справи НАБУ
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28.02.2026 17:45 Відповісти
Сьогоднішні новини "Ізраїль - Іран" його затьмарили, але все рівно "вилазить" із бункера!
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28.02.2026 17:13 Відповісти
ВІД БЕЗПЕКОВИХ ОСОБИСТО ДЛЯ ТЕБЕ?, вова?
Та ні забудь - вже точно не до тебе...
Надія одна - якщо вже Європа готова таки починати ставати суб"єктом у самозахисті, то тепер питання , як Іранська новітня історія "допоможе" хйлу у війні проти України.
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28.02.2026 17:31 Відповісти
А ти взагалі бачив, як США гарантують безпеку Ізраїлю? У нас же так само буде, так само?
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28.02.2026 17:15 Відповісти
ну 🤡 обдовбиш думає ..Ізраель та США по близькому режиму русні Ірану втюхали ,то він і думає ,шо такий самий як вони ...давай міндічів за грати, подельнік ср* ний...
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28.02.2026 17:15 Відповісти
"Ізраель та США по близькому брацкаму режиму русні Ірану..."
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28.02.2026 17:26 Відповісти
Ти уйобку а ти сам себе почув ?
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28.02.2026 17:17 Відповісти
Дубай підійде.
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28.02.2026 18:09 Відповісти
Філатов прокоментував атаку "Шахеда".

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 28 лютого, атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Дніпро. Один із збитих ударних безпілотників приземлився в десяти метрах від будинку міського голови Бориса Філатова, зазначив він на своїй сторінці в https://t.me/borys_filatovv/3107 Telegram-каналі.

За його словами, товста підпірна стінка врятувала будинок від суттєвих пошкоджень. Він наголосив, що не натякає, що це міг бути замах на його життя.
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28.02.2026 18:23 Відповісти
 
 