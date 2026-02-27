Багато в чому саме від США залежить, чи буде Росія готова до завершення війни, - Зеленський

Увечері 27 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговоривши перемовини зі США.

Про це повідомив голова держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Зеленський поінформував Рютте про зустрічі української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату.

"Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну. Реальні мир і безпека потрібні. Дякую Марку за підтримку, будемо й надалі координуватися", - додав він.

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Що передувало?

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