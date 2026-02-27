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Новини Мирні перемовини Розмова Зеленського з Рютте
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Багато в чому саме від США залежить, чи буде Росія готова до завершення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Увечері 27 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговоривши перемовини зі США.

Про це повідомив голова держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Зеленський поінформував Рютте про зустрічі української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату.

"Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну. Реальні мир і безпека потрібні. Дякую Марку за підтримку, будемо й надалі координуватися", - додав він.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про поступки територіями: РФ не перемагає, а Україна не програє у війні

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3805) США (26698) Рютте Марк (704)
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Топ коментарі
+14
Лідор то наш потужний, але не зовсім зрозуміло, що від нього залежить і ***** він такий потрібен?
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27.02.2026 23:09 Відповісти
+7
Від тебе кретин нічого не залежить? Попередник якось сам брав трубку і рішав.
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27.02.2026 23:18 Відповісти
+7
Янукович - це попе-попередник, при якому війна почалася (пам'ятаєте тоді ще пуйло забрав Крим і поліз на Добас)
далі був Порошенко - це і є той "Попередник якось сам брав трубку і рішав"...
а тепер Зе - "кретин, від якого нічого не залежить"
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27.02.2026 23:37 Відповісти
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Лідор то наш потужний, але не зовсім зрозуміло, що від нього залежить і ***** він такий потрібен?
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27.02.2026 23:09 Відповісти
"Війна - це гроші, гроші і ще раз гроші" (Наполеон).
В США грошей на кілька порядків більше, ніж в Україні. І вони здатні зупинити рашку. Але вони зацікавленні у продовженні війни, оскільки їм потрібне вічне військове ослаблення рашки, а не заморозка війни.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
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27.02.2026 23:25 Відповісти
у Наполенона було багато більш цікавих цитат
наприклад,
"Найбільша аморальність - це братися до справи, якої не вмієш робити."
(але Зе це не пояснили, коли він бігав по сцені і волав, що йде президенти... на жаль)

Рютте хоч не сказав, "Зе, та знаю я про що ви там домовлялися... Зрозумій, малий, США в НАТО з самого початку НАТО. А ти - ні. Не треба координувати НАТОм, якщо не зміг відучити красти навіть своїх 5-6 дефективних менеджерів"
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28.02.2026 00:24 Відповісти
Готує підґрунтя, щоб скинути з себе відповідальність, тепер на Трампа.
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27.02.2026 23:25 Відповісти
Щоб зупинити рашку потрібна жіноча мобілізація. Чоловіки вже закінчилися. Ви вже готові?
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27.02.2026 23:29 Відповісти
"жіноча мобілізація. Чоловіки вже закінчилися" - це що цитата зі старих методичок пуйла? Вам нові не завезли? Там, де "дитяча мобілізація. Жінки вже закінчилися".
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27.02.2026 23:42 Відповісти
Про це говорить влада і до законодавчих змін в жіночій мобілізації все вже готове. І відповідно ст. 65 Конституції, країну повинні захищати усі громадяни, а не тільки чоловіки.
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28.02.2026 03:35 Відповісти
Не дурість себе і людей. В Україні є мільйони чоловіків- патріотів, які давали присягу на вірність, які геройські у вишиванках робили репортажі на телебаченні. А це величезний штат молодих і самодостатніх, багатих і професійних працівників Офісу Президента. Там штатних працівників багато, з водіями, обслугою. А можете уявити скільки там тільки штатних і нештатних радників?
А великі патріоти прокурори, які в 30 років вже мають стотисячні пенсії? Їх не одна тисяча.
А в уряді,та у військово- цивільних адміністраціях, вже навіть ходять в одностроях, пошитих з генеральської тканини. Їм тільки команда Вождя і вони створять не менше десяти повноцінних бригад, куди прийдуть зі своєю зброєю і кухнею.
Уявіть, який резерв серед акторів комедійного жанру. Там і актори і танцювальні групи, і водії, і режисери, і мастера по освітленню та декараціях.. таких колективів багато і з них набереться ще з десяток бригад. І ці прийдуть на службу зі своєю зброєю. Їм тільки дати команду і вони відразу будуть в строю.
Що стосується дівчат, так їх сьогодні не менше 40 тисяч у війську, а ще більше біля війська. Верховний головнокомандувач дуже великий молодчинка, знаючи про напад ворога три роки виробляв ************ зброю - асфальт. Добре, що вибрали його, а то інший міг би витратити гроші на ракети і САУ.
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28.02.2026 08:24 Відповісти
У США є важелі і механізми, щоб за рік-півтора повністю зруйнувати російську економіку, а після того розвалиться і держава. Війна припиниться через зникнення одного з супротивників (як, наприклад, припинилися обидві світові війни).
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27.02.2026 23:17 Відповісти
Так, але для цього рашка повинна воювати і витрачати гроші на війну. Тому рашка повинна хотіти воювати. Тому Україна повинна виглядати слабкою, щоб рашка думала, що вона перемагає. Тому треба максимально ослабити Україну.
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27.02.2026 23:31 Відповісти
Ти що куриш? Поділися як досягти успіху?
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27.02.2026 23:49 Відповісти
Розумово відсталим цього не зрозуміти.
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28.02.2026 03:46 Відповісти
оце так новина - пуйло не хоче воювати і його треба заставляти продовжувати війну... (а далі по тексту аж до "максимально ослабити Україну")

дурня якась
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27.02.2026 23:52 Відповісти
ввх хоче перемагати, а не тупо зливати свої війська. Тому Захід вирішів дати ввх (хибну) надію на перемогу.
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28.02.2026 03:44 Відповісти
Від тебе кретин нічого не залежить? Попередник якось сам брав трубку і рішав.
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27.02.2026 23:18 Відповісти
Попередник - це хто? Янукович, при якому не було війни?
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27.02.2026 23:26 Відповісти
Янукович - це попе-попередник, при якому війна почалася (пам'ятаєте тоді ще пуйло забрав Крим і поліз на Добас)
далі був Порошенко - це і є той "Попередник якось сам брав трубку і рішав"...
а тепер Зе - "кретин, від якого нічого не залежить"
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27.02.2026 23:37 Відповісти
Попередник це Петро Порошенко, якого нарід вибрав в один тур, обіsравшись від захоплення України ворогом. Тоді він прийняв країну з пустою казною, відсутності золото- валютних резервів, армії, майже в кожній області сходу і півдня створені проросійські ''народні республіки'', окупований Крим і Донецька та Луганська області( окупація розпочалася при януковичу, який ще лист писав ворогу на введення своїх військ в Україну). Було введено ембарго на поставку українських товарів до росії, коли тоді вся економіка була так налаштована яником і азіровим. І тоді попередник, яким був Порошенко, звільнив 2/3 окупованих територій, відновив армію, одягнув і озброїв її і прийняв багато чого іншого, корисного для України, про що всі знають. І тільки боти і далі продовжують лити тони бруду на політика та президента- патріота Порошенка.
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28.02.2026 08:33 Відповісти
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28.02.2026 22:21 Відповісти
США скаже , зелебоба йди на переговори з куйлом хоч в москву хоч де але щоб пішов і ти побіжиш виконувати?
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27.02.2026 23:23 Відповісти
Шашличний сам розповів, чому ВВХ не бачить сенсу з ним зустрічатися
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27.02.2026 23:26 Відповісти
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО.ХТО ДАЄ ГРОШІ А НЕ ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО 3,14СТАБОЛА
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27.02.2026 23:30 Відповісти
Так зачем тогда ты нужен если от тебя ничего не зависит. Зависит от США и от рахи с ******... Ну круто. **** ты тогда сидишь и условия выкатываешь. Вот они и порешают с этой войной сами. А тебя в известность поставят. Все логично.
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28.02.2026 00:11 Відповісти
Зе-флюгер. То говорить, що від Китаю, то від Європи, то від США. Поки він краде, їздить для піару і відпочинку по Світу. Але основне положення це сидіти в позі ждуна - "Ми очікуємо від партнерів".
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28.02.2026 00:20 Відповісти
Українська влада вміє лише брехати та красти.
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28.02.2026 03:49 Відповісти
Самі ж вибрали цю владу потужну...
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28.02.2026 08:17 Відповісти
А нарід 73% в 2019 році думав що закінчення війни це прерогатива Зеленського. А виходить Трампа.
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28.02.2026 06:47 Відповісти
США могли завершити війну ще у 2014 роціі. Механізмів повно. Просто проблеми індіанців шерифа не хвилюють, така ж картина і зараз, якщо не гірше. Шериф ще хоче останню шкуру з аборігена спустити.
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28.02.2026 08:04 Відповісти
Це з серії "Я нікому нічего не должен"??
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28.02.2026 08:15 Відповісти
Ти дивися як трамп зашугав нашого вождя
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28.02.2026 08:31 Відповісти
 
 