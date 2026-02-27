Багато в чому саме від США залежить, чи буде Росія готова до завершення війни, - Зеленський
Увечері 27 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговоривши перемовини зі США.
Про це повідомив голова держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
Зеленський поінформував Рютте про зустрічі української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату.
"Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну. Реальні мир і безпека потрібні. Дякую Марку за підтримку, будемо й надалі координуватися", - додав він.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
Топ коментарі
+14 zakvova
показати весь коментар27.02.2026 23:09 Відповісти Посилання
+7 Владислав Загребельний
показати весь коментар27.02.2026 23:18 Відповісти Посилання
+7 Dino BK
показати весь коментар27.02.2026 23:37 Відповісти Посилання
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В США грошей на кілька порядків більше, ніж в Україні. І вони здатні зупинити рашку. Але вони зацікавленні у продовженні війни, оскільки їм потрібне вічне військове ослаблення рашки, а не заморозка війни.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
наприклад,
"Найбільша аморальність - це братися до справи, якої не вмієш робити."
(але Зе це не пояснили, коли він бігав по сцені і волав, що йде президенти... на жаль)
Рютте хоч не сказав, "Зе, та знаю я про що ви там домовлялися... Зрозумій, малий, США в НАТО з самого початку НАТО. А ти - ні. Не треба координувати НАТОм, якщо не зміг відучити красти навіть своїх 5-6 дефективних менеджерів"
А великі патріоти прокурори, які в 30 років вже мають стотисячні пенсії? Їх не одна тисяча.
А в уряді,та у військово- цивільних адміністраціях, вже навіть ходять в одностроях, пошитих з генеральської тканини. Їм тільки команда Вождя і вони створять не менше десяти повноцінних бригад, куди прийдуть зі своєю зброєю і кухнею.
Уявіть, який резерв серед акторів комедійного жанру. Там і актори і танцювальні групи, і водії, і режисери, і мастера по освітленню та декараціях.. таких колективів багато і з них набереться ще з десяток бригад. І ці прийдуть на службу зі своєю зброєю. Їм тільки дати команду і вони відразу будуть в строю.
Що стосується дівчат, так їх сьогодні не менше 40 тисяч у війську, а ще більше біля війська. Верховний головнокомандувач дуже великий молодчинка, знаючи про напад ворога три роки виробляв ************ зброю - асфальт. Добре, що вибрали його, а то інший міг би витратити гроші на ракети і САУ.
дурня якась
далі був Порошенко - це і є той "Попередник якось сам брав трубку і рішав"...
а тепер Зе - "кретин, від якого нічого не залежить"