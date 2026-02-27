РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3517 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Разговор Зеленского с Рютте
617 22

Во многом именно от США зависит, будет ли Россия готова к завершению войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Вечером 27 февраля президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив переговоры с США.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

Зеленский проинформировал Рютте о встречах украинской команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата.

"Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну. Реальный мир и безопасность нужны. Спасибо Марку за поддержку, будем и дальше координироваться", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная группа в течение последних раундов переговоров отработала 90% работы, - Кислица

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об уступках территориями: РФ не побеждает, а Украина не проигрывает в войне

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) переговоры (1310) США (7094) Рютте Марк (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Лідор то наш потужний, але не зовсім зрозуміло, що від нього залежить і ***** він такий потрібен?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:09 Ответить
+2
Від тебе кретин нічого не залежить? Попередник якось сам брав трубку і рішав.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:18 Ответить
+2
Янукович - це попе-попередник, при якому війна почалася (пам'ятаєте тоді ще пуйло забрав Крим і поліз на Добас)
далі був Порошенко - це і є той "Попередник якось сам брав трубку і рішав"...
а тепер Зе - "кретин, від якого нічого не залежить"
показать весь комментарий
27.02.2026 23:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лідор то наш потужний, але не зовсім зрозуміло, що від нього залежить і ***** він такий потрібен?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:09 Ответить
"Війна - це гроші, гроші і ще раз гроші" (Наполеон).
В США грошей на кілька порядків більше, ніж в Україні. І вони здатні зупинити рашку. Але вони зацікавленні у продовженні війни, оскільки їм потрібне вічне військове ослаблення рашки, а не заморозка війни.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:25 Ответить
у Наполенона було багато більш цікавих цитат
наприклад,
"Найбільша аморальність - це братися до справи, якої не вмієш робити."
(але Зе це не пояснили, коли він бігав по сцені і волав, що йде президенти... на жаль)

Рютте хоч не сказав, "Зе, та знаю я про що ви там домовлялися... Зрозумій, малий, США в НАТО з самого початку НАТО. А ти - ні. Не треба координувати НАТОм, якщо не зміг відучити красти навіть своїх 5-6 дефективних менеджерів"
показать весь комментарий
28.02.2026 00:24 Ответить
Готує підґрунтя, щоб скинути з себе відповідальність, тепер на Трампа.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:25 Ответить
Щоб зупинити рашку потрібна жіноча мобілізація. Чоловіки вже закінчилися. Ви вже готові?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:29 Ответить
"жіноча мобілізація. Чоловіки вже закінчилися" - це що цитата зі старих методичок пуйла? Вам нові не завезли? Там, де "дитяча мобілізація. Жінки вже закінчилися".
показать весь комментарий
27.02.2026 23:42 Ответить
Про це говорить влада і до законодавчих змін в жіночій мобілізації все вже готове. І відповідно ст. 65 Конституції, країну повинні захищати усі громадяни, а не тільки чоловіки.
показать весь комментарий
28.02.2026 03:35 Ответить
У США є важелі і механізми, щоб за рік-півтора повністю зруйнувати російську економіку, а після того розвалиться і держава. Війна припиниться через зникнення одного з супротивників (як, наприклад, припинилися обидві світові війни).
показать весь комментарий
27.02.2026 23:17 Ответить
Так, але для цього рашка повинна воювати і витрачати гроші на війну. Тому рашка повинна хотіти воювати. Тому Україна повинна виглядати слабкою, щоб рашка думала, що вона перемагає. Тому треба максимально ослабити Україну.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:31 Ответить
Ти що куриш? Поділися як досягти успіху?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:49 Ответить
Розумово відсталим цього не зрозуміти.
показать весь комментарий
28.02.2026 03:46 Ответить
оце так новина - пуйло не хоче воювати і його треба заставляти продовжувати війну... (а далі по тексту аж до "максимально ослабити Україну")

дурня якась
показать весь комментарий
27.02.2026 23:52 Ответить
ввх хоче перемагати, а не тупо зливати свої війська. Тому Захід вирішів дати ввх (хибну) надію на перемогу.
показать весь комментарий
28.02.2026 03:44 Ответить
Від тебе кретин нічого не залежить? Попередник якось сам брав трубку і рішав.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:18 Ответить
Попередник - це хто? Янукович, при якому не було війни?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:26 Ответить
Янукович - це попе-попередник, при якому війна почалася (пам'ятаєте тоді ще пуйло забрав Крим і поліз на Добас)
далі був Порошенко - це і є той "Попередник якось сам брав трубку і рішав"...
а тепер Зе - "кретин, від якого нічого не залежить"
показать весь комментарий
27.02.2026 23:37 Ответить
США скаже , зелебоба йди на переговори з куйлом хоч в москву хоч де але щоб пішов і ти побіжиш виконувати?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:23 Ответить
Шашличний сам розповів, чому ВВХ не бачить сенсу з ним зустрічатися
показать весь комментарий
27.02.2026 23:26 Ответить
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО.ХТО ДАЄ ГРОШІ А НЕ ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО 3,14СТАБОЛА
показать весь комментарий
27.02.2026 23:30 Ответить
Так зачем тогда ты нужен если от тебя ничего не зависит. Зависит от США и от рахи с ******... Ну круто. **** ты тогда сидишь и условия выкатываешь. Вот они и порешают с этой войной сами. А тебя в известность поставят. Все логично.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:11 Ответить
Зе-флюгер. То говорить, що від Китаю, то від Європи, то від США. Поки він краде, їздить для піару і відпочинку по Світу. Але основне положення це сидіти в позі ждуна - "Ми очікуємо від партнерів".
показать весь комментарий
28.02.2026 00:20 Ответить
Українська влада вміє лише брехати та красти.
показать весь комментарий
28.02.2026 03:49 Ответить
 
 