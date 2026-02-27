Во многом именно от США зависит, будет ли Россия готова к завершению войны, - Зеленский
Вечером 27 февраля президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив переговоры с США.
Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
Зеленский проинформировал Рютте о встречах украинской команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата.
"Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну. Реальный мир и безопасность нужны. Спасибо Марку за поддержку, будем и дальше координироваться", - добавил он.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В США грошей на кілька порядків більше, ніж в Україні. І вони здатні зупинити рашку. Але вони зацікавленні у продовженні війни, оскільки їм потрібне вічне військове ослаблення рашки, а не заморозка війни.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
наприклад,
"Найбільша аморальність - це братися до справи, якої не вмієш робити."
(але Зе це не пояснили, коли він бігав по сцені і волав, що йде президенти... на жаль)
Рютте хоч не сказав, "Зе, та знаю я про що ви там домовлялися... Зрозумій, малий, США в НАТО з самого початку НАТО. А ти - ні. Не треба координувати НАТОм, якщо не зміг відучити красти навіть своїх 5-6 дефективних менеджерів"
дурня якась
далі був Порошенко - це і є той "Попередник якось сам брав трубку і рішав"...
а тепер Зе - "кретин, від якого нічого не залежить"