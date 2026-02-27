Во многом именно от США зависит, будет ли Россия готова к завершению войны, - Зеленский

Вечером 27 февраля президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив переговоры с США.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора

Зеленский проинформировал Рютте о встречах украинской команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата.

"Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну. Реальный мир и безопасность нужны. Спасибо Марку за поддержку, будем и дальше координироваться", - добавил он.

Что предшествовало?

