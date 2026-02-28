Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас, - Bloomberg
У Росії все частіше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під егідою США, якщо Київ не готовий поступитися територією для досягнення угоди.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Умови Росії
Як зазначається, переговори, заплановані на наступний тиждень, будуть вирішальними для того, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни, заявили дві особи видання, близькі до Кремля. Вони зазначили, що Росія, ймовірно, відмовиться від переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки.
"Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести свої війська з решти Донецької області. За цим швидко відбудеться президентський саміт між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Зеленським для підтвердження угоди, що спричинить взаємний відхід російських і українських військ", - пише агентство.
На які поступки готова піти РФ?
У матеріалі йдеться, що територіальне питання є найскладнішим для вирішення в рамках зусиль, спрямованих на припинення повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський наголошує, що Донбас є життєво важливим для захисту країни від будь-яких майбутніх російських атак, і що Київ не визнає незаконну окупацію Москвою будь-якої української території.
Трамп і Зеленський поспілкувалися телефоном в середу, і український президент заявив, що вони домовилися, що наступний раунд переговорів з Росією повинен "створити можливість перевести переговори на рівень лідерів". Переговори можуть відбутися приблизно 4-5 березня.
США запропонували створити на Донбасі "вільну економічну зону", хоча Україна вважає, що територія повинна залишатися під контролем Києва. Росія хоче, щоб на цій території була присутня її національна гвардія.
- Росія готова вивести війська з північно-східних районів України –– Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області –– в рамках угоди й не буде наполягати на вимогах щодо додаткових територій у південних регіонах Херсона і Запоріжжя, повідомило одне з джерел Bloomberg.
- Крім того, Росія погодиться на моніторинг перемир'я під керівництвом США, хоча не прийме жодних іноземних військ в Україні, а також відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії, зазначила ця особа.
Угода, яку підтримує Росія, нагадує пропозиції, вперше висунуті Віткоффом, коли він відвідав Москву незадовго до серпневого саміту Путіна з Трампом на Алясці, за словами чотирьох осіб у Москві, обізнаних з цим питанням.
Віткофф сказав Путіну, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від Донбасу, якщо Росія погодиться заморозити конфлікт на чинних позиціях і відмовитися від претензій на контрольовані Україною частини Запорізької та Херсонської областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мета України в цій війні: повне і всеосяжне, тотальне винищення усієї кацапської біомаси.
Їх лишилося не так і багато, мільйонів 90. Якщо рахувати по 2 дрони на кожного кацапа, обов'язково включаючи самок і личинок, ціна питання 40-50 млрд доларів.
ЄС дає нам 100 -- має вистачити.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Подивіться на людей котрим 100 та більше років. Вони на мумій більше схожі.
а потім що,
Росія вийде з мирних переговорів, якщо
Україна не стане ху.....лостаном
І тут тампістські США - на боці рашистської пітьми.
А відтак, українцям, які зараз на фронті чи йдуть у центри комплектування для мобілізації, або ж працюють в тилу, подеколи без світла і тепла, та й усьому нашому народу потрібна мужність випити свою чашу до дна.
"Нехай мене полишить все, а Мужність не полишить!"
поки ще живі !!
Головне вірно це донести Трампу - Росія нехтує його миротворчими зусиллями та зриває мирний процес.