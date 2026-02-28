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Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
16 092 164

Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас, - Bloomberg

кремль

У Росії все частіше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під егідою США, якщо Київ не готовий поступитися територією для досягнення угоди.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Умови Росії

Як зазначається, переговори, заплановані на наступний тиждень, будуть вирішальними для того, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни, заявили дві особи видання, близькі до Кремля. Вони зазначили, що Росія, ймовірно, відмовиться від переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки.

"Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести свої війська з решти Донецької області. За цим швидко відбудеться президентський саміт між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Зеленським для підтвердження угоди, що спричинить взаємний відхід російських і українських військ", - пише агентство.

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На які поступки готова піти РФ?

У матеріалі йдеться, що територіальне питання є найскладнішим для вирішення в рамках зусиль, спрямованих на припинення повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський наголошує, що Донбас є життєво важливим для захисту країни від будь-яких майбутніх російських атак, і що Київ не визнає незаконну окупацію Москвою будь-якої української території.

Трамп і Зеленський поспілкувалися телефоном в середу, і український президент заявив, що вони домовилися, що наступний раунд переговорів з Росією повинен "створити можливість перевести переговори на рівень лідерів". Переговори можуть відбутися приблизно 4-5 березня.

США запропонували створити на Донбасі "вільну економічну зону", хоча Україна вважає, що територія повинна залишатися під контролем Києва. Росія хоче, щоб на цій території була присутня її національна гвардія.

  • Росія готова вивести війська з північно-східних районів України –– Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області –– в рамках угоди й не буде наполягати на вимогах щодо додаткових територій у південних регіонах Херсона і Запоріжжя, повідомило одне з джерел Bloomberg.

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  • Крім того, Росія погодиться на моніторинг перемир'я під керівництвом США, хоча не прийме жодних іноземних військ в Україні, а також відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії, зазначила ця особа.

Угода, яку підтримує Росія, нагадує пропозиції, вперше висунуті Віткоффом, коли він відвідав Москву незадовго до серпневого саміту Путіна з Трампом на Алясці, за словами чотирьох осіб у Москві, обізнаних з цим питанням.

Віткофф сказав Путіну, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від Донбасу, якщо Росія погодиться заморозити конфлікт на чинних позиціях і відмовитися від претензій на контрольовані Україною частини Запорізької та Херсонської областей.

Також читайте: Принцип "стоїмо там, де стоїмо" - це вже великий компроміс на переговорах, - Зеленський

Автор: 

перемовини (3805) росія (70321) США (26698) територіальна цілісність (323) Донбас (21868)
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Топ коментарі
+75
Кацапи ше можуть викотити 100 хотєлок - ці перемовини ні про що
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28.02.2026 11:08 Відповісти
+57
То хай йдуть нах.
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28.02.2026 11:09 Відповісти
+49
невже нарешті закінчиться ця переговорна *******...
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28.02.2026 11:11 Відповісти
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Пішли *****, кацапські казламорді підари.
Мета України в цій війні: повне і всеосяжне, тотальне винищення усієї кацапської біомаси.

Їх лишилося не так і багато, мільйонів 90. Якщо рахувати по 2 дрони на кожного кацапа, обов'язково включаючи самок і личинок, ціна питання 40-50 млрд доларів.
ЄС дає нам 100 -- має вистачити.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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28.02.2026 12:11 Відповісти
Якщо примус до капітуляції називати переговорами, звичайно не має сенсу продовжувати.
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28.02.2026 12:16 Відповісти
І чого ти втік до Британії і такі як ти що втекли і наплювали на присягу більше за всіх переживають, щоб не було перемовин, а була вічна війна. Зрозуміло, чого, щоб зловтішатись і отримувати вічну соціалку.
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28.02.2026 16:46 Відповісти
Не турбуйся за мене, я вступив до НАТО більше двох десятків років тому, і якщо, можу зустріти ухилянтів з ТЦК з М4 на своєму ранчо в Аризони. Це безправних крепаків Зеленського можна викрадати та бити у підвалах. А я вільна людина і готовий захищати такі цінності як свободу, права людини, справедливість. Територія, мова, слава це не мої цінності, вибач, скоріше радянські або росийськи. Якщо тобі не вистачає ще м'яса для Сирського чи Єрмака, то пошукай патріотів у митниці, прокуратурі, суді, прикордонній службі, ТЦК, поліції, ботофермах тощо. Усіх їх успішно замінять жінки, за спідницями яких вони зараз ховаються. Сподіваюся що у твоему пидроздили спражних патриотив зараз в окопі гарний інтернет.
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01.03.2026 00:22 Відповісти
Зеля радісно потирає рученята, адже це пожиттєве *************
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28.02.2026 12:30 Відповісти
А если еще и учесть информацию о том, что с помощью ИИ в ближайшие годы будет найден способ продлять человеческую жизнь до 150-200 лет, то становится совсем грустно.
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28.02.2026 12:57 Відповісти
Де ви таке знайшли? Які 200 років? Людина старіє. Цей факт ніяк змінити.
Подивіться на людей котрим 100 та більше років. Вони на мумій більше схожі.
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28.02.2026 13:05 Відповісти
Во первых об этом говорили пу и Си во время встречи. Во-вторых можете об этом спросить у ИИ. Он не говорит, что это будет завтра, но уже при этом поколении. Доступно это будет только очень богатым людям. Вот Зе сейчас и старается.
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28.02.2026 13:24 Відповісти
Кстати цифровое копирование сознания и сохранение его на тех же цифровых носителях сегодня не кажется такой уже и несбыточной фантастикой как это было еще вчера. Тело бренно и в конце концов умирает как его не лечи и не продлевай его ресурс , а вот сознание...
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28.02.2026 13:32 Відповісти
А если не читать вообще? Подумай об этом.
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28.02.2026 14:30 Відповісти
Не кореш, ти фуйню пореш з Підорашки
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01.03.2026 09:12 Відповісти
Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас,
а потім що,
Росія вийде з мирних переговорів, якщо
Україна не стане ху.....лостаном
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28.02.2026 12:33 Відповісти
Хай йдуть нах*й.
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28.02.2026 12:41 Відповісти
Всі мають злякатися? Цікаво, хтось в світі помітить що Росія вийшла з переговорів?
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28.02.2026 12:43 Відповісти
Вийдуть? Ну, то попутного хєра їм у сраку!🤗
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28.02.2026 12:47 Відповісти
Вася, ты хоть в школе учился? С какого класса на улицу выгнали?
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28.02.2026 13:20 Відповісти
Я в Луганську виріс. Україна обов'язково поверне собі ці землі. Але спочатку скине режим клоунів, провеле реформи, укріпить економіку і армію. І тоді свинособаки пожалкують що народились на світ.
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28.02.2026 20:17 Відповісти
Віддай Краків, якщо польські хазяї погодяться. А за Донбас навіть не хрюкай тут, свинособакомовний інтурист.
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28.02.2026 13:37 Відповісти
Як малі діти. Хочу цяцьку.
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28.02.2026 13:03 Відповісти
КАЦАПИ МАЮТЬ ЗАЛИШИТИ ВСІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ..
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28.02.2026 13:18 Відповісти
Нехай виходять. Якщо США не може.
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28.02.2026 13:44 Відповісти
Нехай виходять і Україна спокійно доведе цю війну до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивги усі свої території!
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28.02.2026 13:44 Відповісти
А чого ж ти втік до Польщу і не знищуєш і не звільняєш сам? Наплював на присягу і хочеш щоб замість тебе хапали хворих і відправляли на смерть, і навіть не закликаєш мобілізувати здатних воювати, що тренувались і давали присягу, бо сам такий і втік, і пювати тобі на Україну, тебе хвилює тільки зловтішання і вічна соціалка. Щоб знищити кілька мільйонів кацапів, мають полягти кілька мільйонів українців, а їх нема фізично, бо такі як ти повтікали, інші бики в тилових частинах, молоді відставники, охоронці, силовики заброньовані, офіцери, що можуть тільки командувати, і т.д. І ти це розумієш, але на результат тобі плювати!
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28.02.2026 16:50 Відповісти
чомусь всі кавоялтинці нині пшуть з-за кордону. Дуже підло! Втекти і закликати мільйони на смерть. Це вбиває віру в людство, не те що бажання за щось боротись!
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28.02.2026 16:55 Відповісти
Тож, український Донбас, який своїми агломераціями захищає всю Україну від ращистської навали, і який зараз самовіддано захищають воїни ЗСУ, і є тією "кісткою у горлі" пітьми, що змушує розкрити її істинну сутність - це ведення загарбницької війни для захоплення територій та поневолення України.
І тут тампістські США - на боці рашистської пітьми.
А відтак, українцям, які зараз на фронті чи йдуть у центри комплектування для мобілізації, або ж працюють в тилу, подеколи без світла і тепла, та й усьому нашому народу потрібна мужність випити свою чашу до дна.
"Нехай мене полишить все, а Мужність не полишить!"

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28.02.2026 13:50 Відповісти
Підпишіть капітуляцію! Тоді Кацапія продовжить мирні перемовини. Інакше не продовжить!
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28.02.2026 15:04 Відповісти
В Ірані вже переговори закінчились Коли там буде успіх Америки то і наші переговори можна закічувати
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28.02.2026 15:23 Відповісти
Кацапня дохрена хочет....Кацапы террористы и убийцы, захватчики и мародеры ! Украинцы защищают свои территории и кацапы их никогда не получат !!! Потому кацапня будет уничтожена физически, до последнего ,кто сунулся с мечем на нашу землю !! Смерть кацапам!!!
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28.02.2026 15:44 Відповісти
Чудова новина, і так занадто довго цей цирк продовжується.
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28.02.2026 15:48 Відповісти
Чудово для таких втікачів і плювачів на присягу як ти, щоб зловтішатись і отримувати соціалку ціною мільйонів наших життів.
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28.02.2026 16:52 Відповісти
Я нізвідки не втікав. У мене довгостроковий контракт з Америкою ще з минулого сторіччя.
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28.02.2026 16:54 Відповісти
ПНХ.
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28.02.2026 16:17 Відповісти
ясно... короче, гайки еще сильнее будут закручивать и готовимся к фортеце Запорожье и следующей прекрасной зиме
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28.02.2026 16:17 Відповісти
Да,Ослан *************, придется готовиться ,умиротворить ***** сдачей Донбасса нет никаких шансов, просто будет короткая передышка .Отвечать не надо
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01.03.2026 09:21 Відповісти
Україна має повернути свої території під свій суверенний ефективний контроль. Звикайте до норми.
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28.02.2026 16:51 Відповісти
Погано тільки, що всі повертальщики на форумах в основному...
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28.02.2026 17:57 Відповісти
я міркуб шо рашисти на чолі з путлером ..як цацали так і нехай далі цацуть..поки не здадуться..
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28.02.2026 17:08 Відповісти
а в 22 це було не ясно
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28.02.2026 17:18 Відповісти
Кацапська мразота йде на......уй без оглядки ,
поки ще живі !!
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28.02.2026 17:49 Відповісти
Не питання.
Головне вірно це донести Трампу - Росія нехтує його миротворчими зусиллями та зриває мирний процес.
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28.02.2026 18:01 Відповісти
І що тут наші ура-патріоти знайшли нового ? Про це путін казав ще в 2014 році " днр в адміністратівних граніцах донєцкой області " може нагадати нашим диванним патріотам з чого почалась "русская вєсна " на Донбасі в 2014 році ,якщо забули то нагадаю- з Слов'янська і Краматорська ,коли невеличка кацапська дрг гіркіна- стрєлкова з допомогою місцевих жителів захопили ці міста і навколишні села ,нелю штепу всі забули ? чи забули як місцеві жителі перекривали дороги і лягали під наші бмд ,блокуючи їх рух ,ну що все згадали і до чого тут Трамп ,він що був Президентом США в 2014 році ?
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28.02.2026 18:36 Відповісти
Китай не друг **********. Всі сусіди ********** ********* ненавидять і всі мають обгрунтовані територіальні претензії. Війна буде в тій чи іншій формі стільки скільки знадобиться для повної дезінтеграції **********. Потрібно нарешті входити в алгоритм війни, а не тішити себе ілюзорними надіями. Сонце світить, вітер дме, вода тече, а кацапи прагнуть смерті і сповідують культ самознищення. То ж нам лише потрібно якомога ефективніше допомогти їм завершити їх місію.
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28.02.2026 18:42 Відповісти
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28.02.2026 18:50 Відповісти
От і добре. Тоді трампаксу буде набагато важче робити винною Україну.
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28.02.2026 20:02 Відповісти
Абідєлісь ілі расстроілісь?
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28.02.2026 20:11 Відповісти
Все верно, вiдсмоктати та й гойда.
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28.02.2026 21:11 Відповісти
в Украине прямо умрут все от такого горя!
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28.02.2026 21:40 Відповісти
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01.03.2026 03:37 Відповісти
Так їй ці переговори і не треба, вона ж четвертий рік бере Київ за 3 дні! Але, після вбивства 9аменеї, який теж не погоджувавая, можуть і передумати
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01.03.2026 08:49 Відповісти
Ця переговорна муть лише трата часу і коштів, поки не здохне хтось з трійці ініціаторів цієї цинічної спроби злити український народ і державу толку не буде. Ідеально, щоб всі троє слідом за Хаменеї подались.
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01.03.2026 15:06 Відповісти
То ідіть і ідіть так, щоб московії не лишилось на мапі!
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04.03.2026 09:49 Відповісти
Звичний шатаж терориста! І нікуди воно не вийде, бо знає, що це його єдиний шанс спілкуватися з трампом
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08.03.2026 08:14 Відповісти
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