Россия выйдет из мирных переговоров, если Украина не отдаст Донбасс, - Bloomberg
В России все чаще считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под эгидой США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информируетЦензор.НЕТ.
Условия России
Как отмечается, переговоры, запланированные на следующую неделю, будут решающими для того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны, заявили два человека издания, близкие к Кремлю. Они отметили, что Россия, вероятно, откажется от переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки.
"Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести свои войска из остальной части Донецкой области. За этим быстро состоится президентский саммит между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что повлечет взаимный уход российских и украинских войск", - пишет агентство.
На какие уступки готова пойти РФ?
В материале говорится, что территориальный вопрос является самым сложным для решения в рамках усилий, направленных на прекращение полномасштабного вторжения России. Зеленский подчеркивает, что Донбасс является жизненно важным для защиты страны от любых будущих российских атак, и что Киев не признает незаконную оккупацию Москвой любой украинской территории.
Трамп и Зеленский пообщались по телефону в среду, и украинский президент заявил, что они договорились, что следующий раунд переговоров с Россией должен "создать возможность перевести переговоры на уровень лидеров". Переговоры могут состояться примерно 4-5 марта.
США предложили создать на Донбассе "свободную экономическую зону", хотя Украина считает, что территория должна оставаться под контролем Киева. Россия хочет, чтобы на этой территории присутствовала ее национальная гвардия.
- Россия готова вывести войска из северо-восточных районов Украины – Сумской и Харьковской областей, а также Днепропетровской области – в рамках соглашения и не будет настаивать на требованиях относительно дополнительных территорий в южных регионах Херсона и Запорожья, сообщил один из источников Bloomberg.
- Кроме того, Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя не примет никаких иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии, отметил этот источник.
Соглашение, которое поддерживает Россия, напоминает предложения, впервые выдвинутые Уиткоффом, когда он посетил Москву незадолго до августовского саммита Путина с Трампом на Аляске, по словам четырех человек в Москве, знакомых с этим вопросом.
Уиткофф сказал Путину, что США будут давить на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса, если Россия согласится заморозить конфликт на действующих позициях и отказаться от претензий на контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НІКОЛИ !
Аби тільки Трамп якісь захоти проти нас не вжив, бо з Нобелем - облом, а зірвати злість на комусь кортить, і не на друзяці ******* ж зривати.
"Для покрашення тактичного положення, відхід на більш вигідні для оборони висоти на правому березі Дніпра"?
Інакше Лідар зможе опинитись на гілляці передчасно. А він сцикливий.
Варіант не проходить.
Віддамо Донбас, вони зразу згадають про Херсонську і Запорізьку області, бо вони у них записані у конституцію... Після цього начнуть згадають, що Одеська область - це ісконо руская земля і так буде без кінця!
Як кажуть бджолярі:
- З цього роя не буде....нічого !
Причину знайдуть.А щоб закінчити-віддайте ще частину України.
Як це буде відбуватись - я не знаю, але навіть китайці вже зрозуміли, що навіть тарганів легше привчити до чогось, ніж оте стадо кацапів привчити хоч до якогось цивілізаціонного рівня, до якихось цивілізаціоних стандартів. Як би їх не вчили, щоб вони не намагались будувати в своєму суспільстві - завжди виходить тільки садистська шайка живодерів.
А що є перемовини?)))
Є ФАРС, от і все - війна як була так і є і стає лише більшою. Цілі рузкіх ті самі - знищення українського етносу
Мета України в цій війні: повне і всеосяжне, тотальне винищення усієї кацапської біомаси.
Їх лишилося не так і багато, мільйонів 90. Якщо рахувати по 2 дрони на кожного кацапа, обов'язково включаючи самок і личинок, ціна питання 40-50 млрд доларів.
ЄС дає нам 100 -- має вистачити.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Подивіться на людей котрим 100 та більше років. Вони на мумій більше схожі.
а потім що,
Росія вийде з мирних переговорів, якщо
Україна не стане ху.....лостаном