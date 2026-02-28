РУС
6 741 72

Россия выйдет из мирных переговоров, если Украина не отдаст Донбасс, - Bloomberg

кремль

В России все чаще считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под эгидой США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информируетЦензор.НЕТ.

Условия России

Как отмечается, переговоры, запланированные на следующую неделю, будут решающими для того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны, заявили два человека издания, близкие к Кремлю. Они отметили, что Россия, вероятно, откажется от переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки.

"Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести свои войска из остальной части Донецкой области. За этим быстро состоится президентский саммит между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что повлечет взаимный уход российских и украинских войск", - пишет агентство.

На какие уступки готова пойти РФ?

В материале говорится, что территориальный вопрос является самым сложным для решения в рамках усилий, направленных на прекращение полномасштабного вторжения России. Зеленский подчеркивает, что Донбасс является жизненно важным для защиты страны от любых будущих российских атак, и что Киев не признает незаконную оккупацию Москвой любой украинской территории.

Трамп и Зеленский пообщались по телефону в среду, и украинский президент заявил, что они договорились, что следующий раунд переговоров с Россией должен "создать возможность перевести переговоры на уровень лидеров". Переговоры могут состояться примерно 4-5 марта.

США предложили создать на Донбассе "свободную экономическую зону", хотя Украина считает, что территория должна оставаться под контролем Киева. Россия хочет, чтобы на этой территории присутствовала ее национальная гвардия.

  • Россия готова вывести войска из северо-восточных районов Украины – Сумской и Харьковской областей, а также Днепропетровской области – в рамках соглашения и не будет настаивать на требованиях относительно дополнительных территорий в южных регионах Херсона и Запорожья, сообщил один из источников Bloomberg.

  • Кроме того, Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя не примет никаких иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии, отметил этот источник.

Соглашение, которое поддерживает Россия, напоминает предложения, впервые выдвинутые Уиткоффом, когда он посетил Москву незадолго до августовского саммита Путина с Трампом на Аляске, по словам четырех человек в Москве, знакомых с этим вопросом.

Уиткофф сказал Путину, что США будут давить на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса, если Россия согласится заморозить конфликт на действующих позициях и отказаться от претензий на контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей.

+36
Кацапи ше можуть викотити 100 хотєлок - ці перемовини ні про що
28.02.2026 11:08 Ответить
+30
То хай йдуть нах.
28.02.2026 11:09 Ответить
+26
невже нарешті закінчиться ця переговорна *******...
28.02.2026 11:11 Ответить
Кацапи ше можуть викотити 100 хотєлок - ці перемовини ні про що
28.02.2026 11:08 Ответить
Лідору тільки цього і треба, власне. Боиє ніяких виборів поки війна.
28.02.2026 11:14 Ответить
Хто про що, а у дурнів одне на розумі
28.02.2026 11:58 Ответить
То не пиши свої дурні думки.
28.02.2026 12:33 Ответить
То хай йдуть нах.
28.02.2026 11:09 Ответить
Погоджуюся - тоді вже точно рашка буде винна у зриві мирних угод, а не Україна.
28.02.2026 11:43 Ответить
28.02.2026 13:14 Ответить
Добре! Міняємо бамбас на кубань!
28.02.2026 11:10 Ответить
За всі 500 років існування московитів ніколи такого не було щоб при достатній наявності скота для війни вони вели перемовини про мир
НІКОЛИ !
28.02.2026 11:10 Ответить
якщо 3,14дерація вийде з мирних переговорів.тоді її всім світом з позором потрібно вивести з території України.(((УКРАЇНА МАЄ ВИЙТИ З ПЕРЕГОВОРІВ.ЯКЩО РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ НЕ ВИЙДЕ З ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
28.02.2026 11:11 Ответить
невже нарешті закінчиться ця переговорна *******...
28.02.2026 11:11 Ответить
Питання в тому, що потім будуть робити США в лиці Трампа, і Європа.
показать весь комментарий
США будуть продавати зброю, Європа буде купляти.
показать весь комментарий
Скоріше за все, так.
Аби тільки Трамп якісь захоти проти нас не вжив, бо з Нобелем - облом, а зірвати злість на комусь кортить, і не на друзяці ******* ж зривати.
28.02.2026 11:27 Ответить
можливо так
показать весь комментарий
Ще є Іран. Там і відірветься по повній.
показать весь комментарий
Трамп відмежується від війни, скине все на Венса чи ще якого пішака. А зброю продавати будуть - бабло ж не пахне. А у європейців вибір не великий: або нас товчуть, або їх. Ці будуть з нами до перемоги.
28.02.2026 13:13 Ответить
Важко русні долати укріпрайони, вони думають, що Зельман просто відведе війська, як колись у пгт. Золотому, кримському коридорі та на київському напрямку. І тоді можно починати СВО-2 по захопленню решти України.
28.02.2026 11:11 Ответить
Захопити та окупувати не можуть і сльозно просять,щоб їм віддали його за так!
28.02.2026 11:14 Ответить
Гіпотетично - навіть якщо наш предвадітель племені вирішить віддати незахоплені частини Донецької області оркам - яким чином він це зробить? Надасть наказ військам покинути ці міста?
"Для покрашення тактичного положення, відхід на більш вигідні для оборони висоти на правому березі Дніпра"?
28.02.2026 11:19 Ответить
Сточат войска, стоящие на защите области под ноль( мясные штурмы, бракованные боеприпасы, похеренная логистика, задержка в мат.обеспечении, слив данных врагу и.т.п). Защищать будет толком некому. Мы вот держались, как могли, а из-за недостачи личного состава не смогли удержать позиции. Хрипатый не виноват, генералитет не виноват, кацапы захватили территории - виноват неблагодарный народец, ждуны, ухилянты и прочее.
28.02.2026 12:01 Ответить
Для цього потрібен час. За день цього не зробити. Щоб було непомітно.
Інакше Лідар зможе опинитись на гілляці передчасно. А він сцикливий.
Варіант не проходить.
28.02.2026 12:04 Ответить
Згоден, это только один из вариантов. Но если вспомнить все скандалы, связанные с обеспечением ЗСУ ( питание, боеприпасы, обмундирование), то такой саботаж армии идёт сначала войны, преднамеренно или по глупости фиг поймёшь.
28.02.2026 12:15 Ответить
Мʼясних штурмів в захисті не буває, киця. Мʼясні штурми це не про захист в принципі.
28.02.2026 12:54 Ответить
Это ухылянт и он не против сдачи ради мира которго не будет
28.02.2026 13:14 Ответить
Оборону закидывают КАБами, киця.
28.02.2026 13:25 Ответить
Не везде и не всегда киця .На каждый блиндаж и опорние никаких кабов не хватит даже у раши киця
28.02.2026 13:35 Ответить
наш предвадітель выришыть так как скажет ЗСУ а не ваша ботоферма
28.02.2026 13:15 Ответить
А кто ваш предводитель?
28.02.2026 13:26 Ответить
У кацапів є тільки бажання кожного разу вигадувати нові умови, аби нічого не підписувати!
Віддамо Донбас, вони зразу згадають про Херсонську і Запорізьку області, бо вони у них записані у конституцію... Після цього начнуть згадають, що Одеська область - це ісконо руская земля і так буде без кінця!
Як кажуть бджолярі:
- З цього роя не буде....нічого !
28.02.2026 11:19 Ответить
Спочатку Крим,потім Лугандон,потім Донбас,потім .........!
28.02.2026 11:29 Ответить
А ще кацапи можуть можуть відрізати собі яйця і поїсти гівна з чемодана Х'уйла всім назло
28.02.2026 11:26 Ответить
Потім сво-2
Причину знайдуть.А щоб закінчити-віддайте ще частину України.
28.02.2026 11:29 Ответить
Ніякої здачі територій! Тільки ТЦК і телемарафон, ще на років 20-25. Ура!
28.02.2026 11:31 Ответить
Дебіл
28.02.2026 11:45 Ответить
Хочешь не хочешь но без тцк никак. Особенно как ходит слух если раша опять мобилизацию у себя обьявит так что...😆
28.02.2026 13:17 Ответить
Та виходьте вже нахій зі своїми пєрєгаворами скоріше. Але ж ви цього не зробите, тому що треба протриматись при рудому ще три роки.
28.02.2026 11:31 Ответить
тактика гвалтівника. тому трамп і любить путіна, йому це зрозуміло. саме так він примушував маленьких дівчаток займатись з ним сексом
28.02.2026 11:32 Ответить
Вони не погодяться,щоб в Україні були іноземні війська.Це що,їхня країна,що вони ставлять вимоги?це суверенна держава.Чому союзники терплять такі вимоги? хоч о чем я...
28.02.2026 11:32 Ответить
Та ясєн пєнь - вони всю цю тягомотину з "перемовинами" влаштовували тільки для того, щоб наї*ати рудого нарцисса! Це ж було очевидно з самого початку. Коли плєшива моль не змогла обійти волю українського народу на опір окупації, що було обіцяно в Омані і підтверджено в Кабо-Верде, у пуйла не залишилось іншого вибору, як винищувати нашу землю, наш народ, знищувати навіть пойняття "Україна", використовуючи при цьому і владу України, і оте стадо 73-х відсодкове, і руду макаку зі Штатів під виглядом "мирних перемовин". На болотах ніколи і нічого не змінюється - вони варвари андрофаги і такими залишаться назавжди. Єдине, що може врятувати ВЕСЬ світ(а не тільки Україну!) - повне знищення цього не природнього утворення під назвою "расія". Воно має зникнути фізично, розвалитись на десятки улусів, які будуть винищувати один іншого до повного зникнення варварів на тих територіях.
Як це буде відбуватись - я не знаю, але навіть китайці вже зрозуміли, що навіть тарганів легше привчити до чогось, ніж оте стадо кацапів привчити хоч до якогось цивілізаціонного рівня, до якихось цивілізаціоних стандартів. Як би їх не вчили, щоб вони не намагались будувати в своєму суспільстві - завжди виходить тільки садистська шайка живодерів.
28.02.2026 11:34 Ответить
*** вам через усю харю
28.02.2026 11:34 Ответить
"Прийди і візьми" - цар Леонід.
28.02.2026 11:37 Ответить
Смело. Но храброго Леонида подвели союзники и братья греки ,побоявшиеся выступить вместе с ним против персов, а так же откровеннын предатели изнутри. А нас уже один из союзников сша подбивает фактически сдаться раше . Я боюсь как бы другие наши европейские союзники не поддались на угрозы и щантаж или на откровенный подкуп от раши как орбан и фицо и не кинули в решающий момоент
28.02.2026 13:23 Ответить
ХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХА

А що є перемовини?)))

Є ФАРС, от і все - війна як була так і є і стає лише більшою. Цілі рузкіх ті самі - знищення українського етносу
28.02.2026 11:38 Ответить
Скорее покорение и переформатирование или переваривание это кому как нравится в русских ,приучение к покорности и потом бросание в новые мясные штурмы для покорения других европейских народов как сами их пропагандисты и вещают. Ну и физическая расправа со всеми теми здесь кто с таким сценарием будет несогласен конечно
28.02.2026 13:27 Ответить
Як казав Крилов:" А ви друзья як не сідайте ху...ло залишиться ху....лом"
28.02.2026 11:49 Ответить
******** на ***, брехливі тварюки. На *** такі переговори? Під час переговорів наступ триває, ракети летять. Що вони є, що їх немає. Так ще й задарма віддай свою землю. Смокчіть, підараси!
28.02.2026 11:54 Ответить
Пусть выходят, окно на тридцатом этаже открыто...
28.02.2026 12:08 Ответить
путін з пейсатим будуть цю виставу грати довго. Так звані "перемовини" будуть до наступної зими, коли електорат зєлєнского почне замерзати і погодиться на все
28.02.2026 12:08 Ответить
Пішли *****, кацапські казламорді підари.
Мета України в цій війні: повне і всеосяжне, тотальне винищення усієї кацапської біомаси.

Їх лишилося не так і багато, мільйонів 90. Якщо рахувати по 2 дрони на кожного кацапа, обов'язково включаючи самок і личинок, ціна питання 40-50 млрд доларів.
ЄС дає нам 100 -- має вистачити.

СЛАВА УКРАЇНІ!
28.02.2026 12:11 Ответить
Якщо примус до капітуляції називати переговорами, звичайно не має сенсу продовжувати.
28.02.2026 12:16 Ответить
Зеля радісно потирає рученята, адже це пожиттєве *************
28.02.2026 12:30 Ответить
А если еще и учесть информацию о том, что с помощью ИИ в ближайшие годы будет найден способ продлять человеческую жизнь до 150-200 лет, то становится совсем грустно.
28.02.2026 12:57 Ответить
Де ви таке знайшли? Які 200 років? Людина старіє. Цей факт ніяк змінити.
Подивіться на людей котрим 100 та більше років. Вони на мумій більше схожі.
28.02.2026 13:05 Ответить
Во первых об этом говорили пу и Си во время встречи. Во-вторых можете об этом спросить у ИИ. Он не говорит, что это будет завтра, но уже при этом поколении. Доступно это будет только очень богатым людям. Вот Зе сейчас и старается.
28.02.2026 13:24 Ответить
Кстати цифровое копирование сознания и сохранение его на тех же цифровых носителях сегодня не кажется такой уже и несбыточной фантастикой как это было еще вчера. Тело бренно и в конце концов умирает как его не лечи и не продлевай его ресурс , а вот сознание...
28.02.2026 13:32 Ответить
Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас,
а потім що,
Росія вийде з мирних переговорів, якщо
Україна не стане ху.....лостаном
28.02.2026 12:33 Ответить
Хай йдуть нах*й.
28.02.2026 12:41 Ответить
Всі мають злякатися? Цікаво, хтось в світі помітить що Росія вийшла з переговорів?
28.02.2026 12:43 Ответить
Вийдуть? Ну, то попутного хєра їм у сраку!🤗
28.02.2026 12:47 Ответить
Донбасс конечно жалко. Но с другой стороны вместе с ним у нас будет шанс на выборы и избавление от Зе, что тоже представляет собой неплохой бонус.
28.02.2026 12:54 Ответить
не у нас а утебя хотелку прибери
28.02.2026 13:07 Ответить
Вася, ты хоть в школе учился? С какого класса на улицу выгнали?
28.02.2026 13:20 Ответить
Віддай Краків, якщо польські хазяї погодяться. А за Донбас навіть не хрюкай тут, свинособакомовний інтурист.
28.02.2026 13:37 Ответить
Як малі діти. Хочу цяцьку.
28.02.2026 13:03 Ответить
КАЦАПИ МАЮТЬ ЗАЛИШИТИ ВСІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ..
28.02.2026 13:18 Ответить
Нехай виходять. Якщо США не може.
28.02.2026 13:44 Ответить
Нехай виходять і Україна спокійно доведе цю війну до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивги усі свої території!
28.02.2026 13:44 Ответить
 
 