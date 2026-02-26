РУС
821 12

США не устанавливали конкретные дедлайны для завершения войны РФ против Украины, - Буданов

Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры – это сложный процесс, но Вашингтон не устанавливал сроков для прекращения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью ливанскому изданию Almodon, информирует Цензор.НЕТ.

О "дедлайне" Трампа

"Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты завершения войны. Текущие переговоры – это очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить их", – сказал Буданов.

Территориальные уступки

По словам Буданова, вопрос территорий оставался ключевым на недавних переговорах в Женеве, в которых участвовали представители Украины, США и России. Глава ОП заявил, что позиция Киева относительно целостности государства остается жесткой.

"Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенно. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы в отношении нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены", – подчеркнул Буданов.

Говоря о планах российских захватчиков на 2026 год, он заявил, что цели РФ не изменились. Кремль по-прежнему стремится получить контроль не над отдельными регионами, а над всей Украиной.

"Наивно думать, что Москва, взяв под контроль некоторые районы без боя, откажется от своего желания расширяться. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни один регион Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", - добавил Буданов.

Что предшествовало?

Буданов Кирилл (297) переговоры (1307) война в Украине (7389)
Топ комментарии
+8
Як там Гогішвілі поживає, чи як його...?
Все добре в нього? Не мерзне? Хвилююся...
показать весь комментарий
26.02.2026 22:55 Ответить
+2
Дедлайн, 24 години. Є ще час. До осінні як мінімум.
показать весь комментарий
26.02.2026 22:57 Ответить
+2
Чергова хуцпа від команди Потужних квартальних імітаторов діяльності
показать весь комментарий
26.02.2026 23:08 Ответить
Як там Гогішвілі поживає, чи як його...?
Все добре в нього? Не мерзне? Хвилююся...
показать весь комментарий
26.02.2026 22:55 Ответить
Щось і про машку не чутно.
показать весь комментарий
26.02.2026 23:08 Ответить
Дедлайн, 24 години. Є ще час. До осінні як мінімум.
показать весь комментарий
26.02.2026 22:57 Ответить
Бодро. Крым и Луганская область, полностью в оккупации, не считаются.
показать весь комментарий
26.02.2026 23:02 Ответить
Встановлювали ці дедлайни чи ні, але всім вони зрозумілі - найближчі вибори в США в листопаді.
показать весь комментарий
26.02.2026 23:02 Ответить
Чергова хуцпа від команди Потужних квартальних імітаторов діяльності
показать весь комментарий
26.02.2026 23:08 Ответить
Обниматься не по- Бунановски?
показать весь комментарий
26.02.2026 23:10 Ответить
щось мені здається,що путєн срав/ригав на якись дедлайни окрім власних
показать весь комментарий
26.02.2026 23:16 Ответить
Дедлайни на доставку двушок я так зрозумів безлімітні?
показать весь комментарий
26.02.2026 23:23 Ответить
Я недумаю, що Буданову кажуть теж саме, що Трамп кажу Зеленському.
показать весь комментарий
26.02.2026 23:27 Ответить
о каких дедлайнах он говорит.

крым, донецкая, луганская, запорожская и херсонская области занесены в конституции двух стран.
война будет пока этот вопрос каким-то образом не решится
или
пока Китай не надавит на х у йло
показать весь комментарий
26.02.2026 23:28 Ответить
Які терміни чи дедлайни- це війна на століття. В кращому випадку наші правнуки підпишуть капітуляцію московії.
показать весь комментарий
27.02.2026 00:20 Ответить
 
 