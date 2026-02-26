США не устанавливали конкретные дедлайны для завершения войны РФ против Украины, - Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры – это сложный процесс, но Вашингтон не устанавливал сроков для прекращения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью ливанскому изданию Almodon, информирует Цензор.НЕТ.

О "дедлайне" Трампа

"Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты завершения войны. Текущие переговоры – это очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить их", – сказал Буданов.

Территориальные уступки

По словам Буданова, вопрос территорий оставался ключевым на недавних переговорах в Женеве, в которых участвовали представители Украины, США и России. Глава ОП заявил, что позиция Киева относительно целостности государства остается жесткой.

"Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенно. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы в отношении нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены", – подчеркнул Буданов.

Говоря о планах российских захватчиков на 2026 год, он заявил, что цели РФ не изменились. Кремль по-прежнему стремится получить контроль не над отдельными регионами, а над всей Украиной.

"Наивно думать, что Москва, взяв под контроль некоторые районы без боя, откажется от своего желания расширяться. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни один регион Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", - добавил Буданов.

