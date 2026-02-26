США не встановлювали конкретні дедлайни для завершення війни РФ проти України, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори – це складний процес, але Вашингтон не встановлював термінів для припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю ліванському виданню Almodon, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни. Поточні переговори – це дуже складний і багатогранний процес, і неможливо встановити якісь точні терміни їх завершення. Звичайно, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити їх", - сказав Буданов.

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Територіальні поступки

За словами Буданова, питання територій залишалося ключовим на нещодавніх переговорах у Женеві, участь в яких брали представники України, США та Росії. Очільник ОП заявив, що позиція Києва щодо цілісності держави залишається жорсткою.

"Території – це головне питання. Все інше – другорядне. Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими й неминуче з часом будуть звільнені", - наголосив Буданов.

Говорячи про плани російських загарбників на 2026 рік, він заявив, що цілі РФ не змінилися. Кремль і досі прагне отримати контроль не над окремими регіонами, а над всією Україною.

"Наївно думати, що Москва, взявши під контроль деякі райони без бою, відмовиться від свого бажання розширюватися. Тож єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодного регіону України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", - додав Буданов.

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