США не встановлювали конкретні дедлайни для завершення війни РФ проти України, - Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори – це складний процес, але Вашингтон не встановлював термінів для припинення війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю ліванському виданню Almodon, інформує Цензор.НЕТ.
Про "дедлайн" Трампа
"Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни. Поточні переговори – це дуже складний і багатогранний процес, і неможливо встановити якісь точні терміни їх завершення. Звичайно, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити їх", - сказав Буданов.
Територіальні поступки
За словами Буданова, питання територій залишалося ключовим на нещодавніх переговорах у Женеві, участь в яких брали представники України, США та Росії. Очільник ОП заявив, що позиція Києва щодо цілісності держави залишається жорсткою.
"Території – це головне питання. Все інше – другорядне. Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими й неминуче з часом будуть звільнені", - наголосив Буданов.
Говорячи про плани російських загарбників на 2026 рік, він заявив, що цілі РФ не змінилися. Кремль і досі прагне отримати контроль не над окремими регіонами, а над всією Україною.
"Наївно думати, що Москва, взявши під контроль деякі райони без бою, відмовиться від свого бажання розширюватися. Тож єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодного регіону України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", - додав Буданов.
Що передувало?
- Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.
- Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.
- Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця, писало Axios.
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крым, донецкая, луганская, запорожская и херсонская области занесены в конституции двух стран.
война будет пока этот вопрос каким-то образом не решится
или
пока Китай не надавит на х у йло