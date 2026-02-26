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Новини Припинення війни Територіальні поступки
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США не встановлювали конкретні дедлайни для завершення війни РФ проти України, - Буданов

Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори – це складний процес, але Вашингтон не встановлював термінів для припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю ліванському виданню Almodon, інформує Цензор.НЕТ.

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Про "дедлайн" Трампа

"Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни. Поточні переговори – це дуже складний і багатогранний процес, і неможливо встановити якісь точні терміни їх завершення. Звичайно, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити їх", - сказав Буданов.

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Територіальні поступки

За словами Буданова, питання територій залишалося ключовим на нещодавніх переговорах у Женеві, участь в яких брали представники України, США та Росії. Очільник ОП заявив, що позиція Києва щодо цілісності держави залишається жорсткою.

"Території – це головне питання. Все інше – другорядне. Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими й неминуче з часом будуть звільнені", - наголосив Буданов.

Говорячи про плани російських загарбників на 2026 рік, він заявив, що цілі РФ не змінилися. Кремль і досі прагне отримати контроль не над окремими регіонами, а над всією Україною.

"Наївно думати, що Москва, взявши під контроль деякі райони без бою, відмовиться від свого бажання розширюватися. Тож єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодного регіону України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", - додав Буданов.

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Що передувало?

Автор: 

Буданов Кирило (630) перемовини (3801) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+10
Як там Гогішвілі поживає, чи як його...?
Все добре в нього? Не мерзне? Хвилююся...
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26.02.2026 22:55 Відповісти
+4
Чергова хуцпа від команди Потужних квартальних імітаторов діяльності
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26.02.2026 23:08 Відповісти
+2
Дедлайн, 24 години. Є ще час. До осінні як мінімум.
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26.02.2026 22:57 Відповісти
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Як там Гогішвілі поживає, чи як його...?
Все добре в нього? Не мерзне? Хвилююся...
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26.02.2026 22:55 Відповісти
Щось і про машку не чутно.
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26.02.2026 23:08 Відповісти
Дедлайн, 24 години. Є ще час. До осінні як мінімум.
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26.02.2026 22:57 Відповісти
Бодро. Крым и Луганская область, полностью в оккупации, не считаются.
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26.02.2026 23:02 Відповісти
Встановлювали ці дедлайни чи ні, але всім вони зрозумілі - найближчі вибори в США в листопаді.
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26.02.2026 23:02 Відповісти
Чергова хуцпа від команди Потужних квартальних імітаторов діяльності
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26.02.2026 23:08 Відповісти
Обниматься не по- Бунановски?
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26.02.2026 23:10 Відповісти
щось мені здається,що путєн срав/ригав на якись дедлайни окрім власних
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26.02.2026 23:16 Відповісти
Дедлайни на доставку двушок я так зрозумів безлімітні?
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26.02.2026 23:23 Відповісти
Я недумаю, що Буданову кажуть теж саме, що Трамп кажу Зеленському.
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26.02.2026 23:27 Відповісти
о каких дедлайнах он говорит.

крым, донецкая, луганская, запорожская и херсонская области занесены в конституции двух стран.
война будет пока этот вопрос каким-то образом не решится
или
пока Китай не надавит на х у йло
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26.02.2026 23:28 Відповісти
Які терміни чи дедлайни- це війна на століття. В кращому випадку наші правнуки підпишуть капітуляцію московії.
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27.02.2026 00:20 Відповісти
 
 