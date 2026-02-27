РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
792 21

Зеленский о возможной встрече с Путиным: Готов на нейтральной территории, но не в России или Беларуси

Зеленский назвал условия встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что не в России и Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что не играет в политические игры, а стремится к реальному прекращению войны.

"Я не хочу играть с вопросом, как завершить войну переговорами. Для нас это реальность. Для нас это большая проблема, эта война. Большая опасность для Европы, для всех, для всего мира", - сказал глава государства.

Готовность к встрече с Путиным

Президент также выразил готовность встретиться с главой Кремля для переговоров о прекращении войны.

"Я готов встречаться и готов говорить, но на нейтральной территории. Или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники в этой войне. Беларусь пассивный агрессор. Нас атаковали с территории Беларуси", - сказал Зеленский.

 

Зеленский Владимир (10631) путин владимир (16399) россия (22257)
Топ комментарии
+9
Оман підійде
показать весь комментарий
27.02.2026 23:00 Ответить
+4
Про що ти будеш говорити? "Я нє лох какой нібуть, мнє 48 лєт".
показать весь комментарий
27.02.2026 23:01 Ответить
+2
от на**я оте рандеву? Щоб що? З якою конкретною метою? Що дасть? Ну, ладно - Трамп оцінить: але що це дасть? І кому?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:13 Ответить
Оман підійде
показать весь комментарий
27.02.2026 23:00 Ответить
є тут одна найтральна територія...
підійде для обох
показать весь комментарий
28.02.2026 02:11 Ответить
Про що ти будеш говорити? "Я нє лох какой нібуть, мнє 48 лєт".
показать весь комментарий
27.02.2026 23:01 Ответить
говорити?
ніт, спочатку він буде слухати про пічінєгів і половцєв, потім про австрійській штаб, що придумав Україну, далі про Членіна, що придумав Україну ще раз, а потім, коли не-лоху буде за 50, а пуйло таки здохне від свого ж безупинного триндєжа... А що тоді говорити? Нехай тоді збирається і їде додому (знайомитися з новим президентом)

показать весь комментарий
28.02.2026 00:37 Ответить
от на**я оте рандеву? Щоб що? З якою конкретною метою? Що дасть? Ну, ладно - Трамп оцінить: але що це дасть? І кому?
показать весь комментарий
27.02.2026 23:13 Ответить
У вас була колись мрія дитинства?
показать весь комментарий
28.02.2026 00:15 Ответить
але я ніколи не був і не буду президентом!
показать весь комментарий
28.02.2026 00:21 Ответить
Як ви думаєте,чому Зе пропонує зустріч Путіну без посередників?Зе буде просити Путіна посприяти його політичному майбутньому,а саме ,,переобранню,,на третій термін.Саме третій,бо він вже другий добуває майже до кінця.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:19 Ответить
Головне, щоб на нейтральному столі були предмети, якими можна проломити башку божевільному бункерному діду.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:21 Ответить
Для этого надо иметь фаберже хотя бы из нержавейки. С другой стороны этих путиных целый питомник, они же не выставят оригинал на встречу с хрипатым.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:56 Ответить
Оман буде дуже символічно, ще раз прилетиш туди, на літаку патрушева.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:24 Ответить
Ось так він непомітно поміняв Київ на нейтральну територію
показать весь комментарий
27.02.2026 23:50 Ответить
Не б у де пу зустрічатися із Зеленьським. Ця зустріч6можлива тільки якщо рф фігугально дотисне Україну і пу " пр йме капітуляцію"
А ос4іщьки цього і близько намає,це все вистава для Трумпа
показать весь комментарий
27.02.2026 23:57 Ответить
В Будапеште, Стамбуле...)
показать весь комментарий
27.02.2026 23:58 Ответить
Поїдеш в Північну Корею до Кім Чен Іна ,
або до Орбана в Угорщину
( адже венгри наші друзі)
казав колись Коля - котлєта
показать весь комментарий
28.02.2026 00:04 Ответить
Тут зненацька збудився хомячок Ін та замислився, чи не порадити Пхеньян місцем зустрічі...
показать весь комментарий
28.02.2026 00:17 Ответить
Закомплексований невіглас, який два слова зв'язати в прямій розмові не здатен, обіцяє, що переговорить Пуйла. Смішно. Це квартальний номер для лохторату?
показать весь комментарий
28.02.2026 00:44 Ответить
На нейтральній очко в очко?
показать весь комментарий
28.02.2026 01:11 Ответить
Ми всі пам'ятаємо, як ти себе поводило на нормандській зустрічі. Хіхікало, коли виступав путін. Якщо не вмієш вести серйозні розмови навіть з найзапеклішим ворогом, нє*уй лізти в політику, хіхікай собі на сцені, всі будуть задоволені.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:17 Ответить
Указ Президента України

від 30 вересня 2022 року

№ 679/2022 Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).....
Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
показать весь комментарий
28.02.2026 03:40 Ответить
ну, тут чмоня прав.

пусть договаривается в стамбуле. ни за что не договорятся все равно, т.к. чмоня уже давно нелигитимный, но трампу понравится и по быдлонью покажут какой трамп орел.
показать весь комментарий
28.02.2026 04:06 Ответить
 
 