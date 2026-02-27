Зеленский о возможной встрече с Путиным: Готов на нейтральной территории, но не в России или Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что не в России и Беларуси.
Об этом он сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что не играет в политические игры, а стремится к реальному прекращению войны.
"Я не хочу играть с вопросом, как завершить войну переговорами. Для нас это реальность. Для нас это большая проблема, эта война. Большая опасность для Европы, для всех, для всего мира", - сказал глава государства.
Готовность к встрече с Путиным
Президент также выразил готовность встретиться с главой Кремля для переговоров о прекращении войны.
"Я готов встречаться и готов говорить, но на нейтральной территории. Или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники в этой войне. Беларусь пассивный агрессор. Нас атаковали с территории Беларуси", - сказал Зеленский.
підійде для обох
ніт, спочатку він буде слухати про пічінєгів і половцєв, потім про австрійській штаб, що придумав Україну, далі про Членіна, що придумав Україну ще раз, а потім, коли не-лоху буде за 50, а пуйло таки здохне від свого ж безупинного триндєжа... А що тоді говорити? Нехай тоді збирається і їде додому (знайомитися з новим президентом)
А ос4іщьки цього і близько намає,це все вистава для Трумпа
або до Орбана в Угорщину
( адже венгри наші друзі)
казав колись Коля - котлєта
від 30 вересня 2022 року
№ 679/2022 Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).....
Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
пусть договаривается в стамбуле. ни за что не договорятся все равно, т.к. чмоня уже давно нелигитимный, но трампу понравится и по быдлонью покажут какой трамп орел.