Зеленский о возможной встрече с Путиным: Готов на нейтральной территории, но не в России или Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что не в России и Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский заявил, что не играет в политические игры, а стремится к реальному прекращению войны.

"Я не хочу играть с вопросом, как завершить войну переговорами. Для нас это реальность. Для нас это большая проблема, эта война. Большая опасность для Европы, для всех, для всего мира", - сказал глава государства.

Читайте также: Встреча Зеленского и Путина должна сосредоточиться на вопросе территорий, - Виткофф

Готовность к встрече с Путиным

Президент также выразил готовность встретиться с главой Кремля для переговоров о прекращении войны.

"Я готов встречаться и готов говорить, но на нейтральной территории. Или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники в этой войне. Беларусь пассивный агрессор. Нас атаковали с территории Беларуси", - сказал Зеленский.

Читайте также: Подготовка саммита лидеров станет ключевой темой следующих переговоров с РФ и США, - Зеленский