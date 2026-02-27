Зеленський про можливу зустріч з Путіним: Готовий на нейтральній території, але не в Росії чи Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак наголосив, що не в Росії та Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський заявив, що не грає в політичні ігри, а прагне реального припинення війни.

"Я не хочу гратися з питанням, як завершити війну переговорами. Для нас це реальність. Для нас це велика проблема, ця війна. Велика небезпека для Європи, для всіх, для всього світу", - сказав глава держави.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Путіна повинна зосередитися на питанні територій, - Віткофф

Готовність до зустрічі з Путіним

Президент також висловив готовність зустрітися з главою Кремля для переговорів щодо припинення війни.

"Я готовий зустрічатися і готовий говорити, але на нейтральній території. Або навіть не на нейтральній, але не на російській і не на білоруській, бо вони союзники в цій війні. Білорусь пасивний агресор. Нас атакували з території Білорусі", - сказав Зеленський.

Читайте також: Підготовка саміту лідерів стане ключовою темою наступних перемовин із РФ та США, - Зеленський