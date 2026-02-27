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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський про можливу зустріч з Путіним: Готовий на нейтральній території, але не в Росії чи Білорусі

Зеленський назвав умови зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак наголосив, що не в Росії та Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський заявив, що не грає в політичні ігри, а прагне реального припинення війни.

"Я не хочу гратися з питанням, як завершити війну переговорами. Для нас це реальність. Для нас це велика проблема, ця війна. Велика небезпека для Європи, для всіх, для всього світу", - сказав глава держави.

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Готовність до зустрічі з Путіним

Президент також висловив готовність зустрітися з главою Кремля для переговорів щодо припинення війни.

"Я готовий зустрічатися і готовий говорити, але на нейтральній території. Або навіть не на нейтральній, але не на російській і не на білоруській, бо вони союзники в цій війні. Білорусь пасивний агресор. Нас атакували з території Білорусі", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) путін володимир (25448) росія (70321)
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Топ коментарі
+17
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27.02.2026 23:00 Відповісти
+7
Про що ти будеш говорити? "Я нє лох какой нібуть, мнє 48 лєт".
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27.02.2026 23:01 Відповісти
+4
от на**я оте рандеву? Щоб що? З якою конкретною метою? Що дасть? Ну, ладно - Трамп оцінить: але що це дасть? І кому?
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27.02.2026 23:13 Відповісти
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27.02.2026 23:00 Відповісти
є тут одна найтральна територія...
підійде для обох
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28.02.2026 02:11 Відповісти
Готовий
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01.03.2026 16:15 Відповісти
Про що ти будеш говорити? "Я нє лох какой нібуть, мнє 48 лєт".
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27.02.2026 23:01 Відповісти
говорити?
ніт, спочатку він буде слухати про пічінєгів і половцєв, потім про австрійській штаб, що придумав Україну, далі про Членіна, що придумав Україну ще раз, а потім, коли не-лоху буде за 50, а пуйло таки здохне від свого ж безупинного триндєжа... А що тоді говорити? Нехай тоді збирається і їде додому (знайомитися з новим президентом)

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28.02.2026 00:37 Відповісти
от на**я оте рандеву? Щоб що? З якою конкретною метою? Що дасть? Ну, ладно - Трамп оцінить: але що це дасть? І кому?
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27.02.2026 23:13 Відповісти
У вас була колись мрія дитинства?
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28.02.2026 00:15 Відповісти
але я ніколи не був і не буду президентом!
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28.02.2026 00:21 Відповісти
Як ви думаєте,чому Зе пропонує зустріч Путіну без посередників?Зе буде просити Путіна посприяти його політичному майбутньому,а саме ,,переобранню,,на третій термін.Саме третій,бо він вже другий добуває майже до кінця.
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27.02.2026 23:19 Відповісти
Головне, щоб на нейтральному столі були предмети, якими можна проломити башку божевільному бункерному діду.
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27.02.2026 23:21 Відповісти
Для этого надо иметь фаберже хотя бы из нержавейки. С другой стороны этих путиных целый питомник, они же не выставят оригинал на встречу с хрипатым.
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27.02.2026 23:56 Відповісти
Оман буде дуже символічно, ще раз прилетиш туди, на літаку патрушева.
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27.02.2026 23:24 Відповісти
Ось так він непомітно поміняв Київ на нейтральну територію
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27.02.2026 23:50 Відповісти
Не б у де пу зустрічатися із Зеленьським. Ця зустріч6можлива тільки якщо рф фігугально дотисне Україну і пу " пр йме капітуляцію"
А ос4іщьки цього і близько намає,це все вистава для Трумпа
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27.02.2026 23:57 Відповісти
В Будапеште, Стамбуле...)
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27.02.2026 23:58 Відповісти
Поїдеш в Північну Корею до Кім Чен Іна ,
або до Орбана в Угорщину
( адже венгри наші друзі)
казав колись Коля - котлєта
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28.02.2026 00:04 Відповісти
Тут зненацька збудився хомячок Ін та замислився, чи не порадити Пхеньян місцем зустрічі...
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28.02.2026 00:17 Відповісти
Закомплексований невіглас, який два слова зв'язати в прямій розмові не здатен, обіцяє, що переговорить Пуйла. Смішно. Це квартальний номер для лохторату?
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28.02.2026 00:44 Відповісти
На нейтральній очко в очко?
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28.02.2026 01:11 Відповісти
Ми всі пам'ятаємо, як ти себе поводило на нормандській зустрічі. Хіхікало, коли виступав путін. Якщо не вмієш вести серйозні розмови навіть з найзапеклішим ворогом, нє*уй лізти в політику, хіхікай собі на сцені, всі будуть задоволені.
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28.02.2026 01:17 Відповісти
Указ Президента України

від 30 вересня 2022 року

№ 679/2022 Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).....
Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
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28.02.2026 03:40 Відповісти
ну, тут чмоня прав.

пусть договаривается в стамбуле. ни за что не договорятся все равно, т.к. чмоня уже давно нелигитимный, но трампу понравится и по быдлонью покажут какой трамп орел.
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28.02.2026 04:06 Відповісти
Головне виманити бункерного з лігва, а там вже як карта ляже, може і відвідає концерт.
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28.02.2026 06:41 Відповісти
Краще б ти був готовий піти геть і дати можливість професіоналам захистити Україну.
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28.02.2026 06:48 Відповісти
Зрадливий z-лений блазень!
Тебе вже трамписько вговорив на підлизування терористу?!
Якщо хоч б будуть якісь натяки на перемовини з вбивцею,
лишайся у раші!
В Україну тобі ліпше не повертайся, бо патріоти просто тебе помножать на "0"!
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28.02.2026 09:39 Відповісти
ЗЕ має зникнути якщо він зустрінеться з пдром х..йлом.. Чому?? Це другий ОМАН... Чонгарські мости і все інше це висить не на Верещук чи на рмаку як зрада а на ЗЕ... те чим він буде "годувати" х..йла на 100 проц. це загроза державності України..
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28.02.2026 09:47 Відповісти
 
 