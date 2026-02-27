Зеленський про можливу зустріч з Путіним: Готовий на нейтральній території, але не в Росії чи Білорусі
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак наголосив, що не в Росії та Білорусі.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський заявив, що не грає в політичні ігри, а прагне реального припинення війни.
"Я не хочу гратися з питанням, як завершити війну переговорами. Для нас це реальність. Для нас це велика проблема, ця війна. Велика небезпека для Європи, для всіх, для всього світу", - сказав глава держави.
Готовність до зустрічі з Путіним
Президент також висловив готовність зустрітися з главою Кремля для переговорів щодо припинення війни.
"Я готовий зустрічатися і готовий говорити, але на нейтральній території. Або навіть не на нейтральній, але не на російській і не на білоруській, бо вони союзники в цій війні. Білорусь пасивний агресор. Нас атакували з території Білорусі", - сказав Зеленський.
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ніт, спочатку він буде слухати про пічінєгів і половцєв, потім про австрійській штаб, що придумав Україну, далі про Членіна, що придумав Україну ще раз, а потім, коли не-лоху буде за 50, а пуйло таки здохне від свого ж безупинного триндєжа... А що тоді говорити? Нехай тоді збирається і їде додому (знайомитися з новим президентом)
А ос4іщьки цього і близько намає,це все вистава для Трумпа
або до Орбана в Угорщину
( адже венгри наші друзі)
казав колись Коля - котлєта
від 30 вересня 2022 року
№ 679/2022 Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).....
Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
пусть договаривается в стамбуле. ни за что не договорятся все равно, т.к. чмоня уже давно нелигитимный, но трампу понравится и по быдлонью покажут какой трамп орел.
Тебе вже трамписько вговорив на підлизування терористу?!
Якщо хоч б будуть якісь натяки на перемовини з вбивцею,
лишайся у раші!
В Україну тобі ліпше не повертайся, бо патріоти просто тебе помножать на "0"!