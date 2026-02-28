Время и место следующей встречи Украины, США и РФ будут определены в зависимости от обстоятельств безопасности, - Зеленский

Место следующей встречи команд Украины, Соединенных Штатов Америки и России будет определено в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

России нужно прекратить агрессию

"В зависимости от обстановки в сфере безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи нашей команды и команды Соединенных Штатов Америки – встречи с россиянами. Россия должна прекратить агрессию против нас – против Украины, против всей Европы. И безопасность должна быть гарантирована", – сказал президент.

Обновленные директивы

По словам Зеленского, он определил для переговорной команды и в целом дипломатической команды Украины обновленные директивы.

"Мир нужен – настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности", – добавил он.

Что предшествовало?