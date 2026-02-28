РУС
Время и место следующей встречи Украины, США и РФ будут определены в зависимости от обстоятельств безопасности, - Зеленский

Зеленский на следующую трехстороннюю встречу

Место следующей встречи команд Украины, Соединенных Штатов Америки и России будет определено в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

России нужно прекратить агрессию

"В зависимости от обстановки в сфере безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи нашей команды и команды Соединенных Штатов Америки – встречи с россиянами. Россия должна прекратить агрессию против нас – против Украины, против всей Европы. И безопасность должна быть гарантирована", – сказал президент.

Обновленные директивы

По словам Зеленского, он определил для переговорной команды и в целом дипломатической команды Украины обновленные директивы.

"Мир нужен – настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности", – добавил он.

Что предшествовало?

Заткнись вже зі своїми переговорами
28.02.2026 17:10 Ответить
Сьогоднішні новини "Ізраїль - Іран" його затьмарили, але все рівно "вилазить" із бункера!
28.02.2026 17:13 Ответить
ВІД БЕЗПЕКОВИХ ОСОБИСТО ДЛЯ ТЕБЕ?, вова?
Та ні забудь - вже точно не до тебе...
Надія одна - якщо вже Європа готова таки починати ставати суб"єктом у самозахисті, то тепер питання , як Іранська новітня історія "допоможе" хйлу у війні проти України.
28.02.2026 17:31 Ответить
А ти взагалі бачив, як США гарантують безпеку Ізраїлю? У нас же так само буде, так само?
28.02.2026 17:15 Ответить
ну 🤡 обдовбиш думає ..Ізраель та США по близькому режиму русні Ірану втюхали ,то він і думає ,шо такий самий як вони ...давай міндічів за грати, подельнік ср* ний...
28.02.2026 17:15 Ответить
"Ізраель та США по близькому брацкаму режиму русні Ірану..."
28.02.2026 17:26 Ответить
Ти уйобку а ти сам себе почув ?
28.02.2026 17:17 Ответить
 
 