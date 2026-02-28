Время и место следующей встречи Украины, США и РФ будут определены в зависимости от обстоятельств безопасности, - Зеленский
Место следующей встречи команд Украины, Соединенных Штатов Америки и России будет определено в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
России нужно прекратить агрессию
"В зависимости от обстановки в сфере безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи нашей команды и команды Соединенных Штатов Америки – встречи с россиянами. Россия должна прекратить агрессию против нас – против Украины, против всей Европы. И безопасность должна быть гарантирована", – сказал президент.
Обновленные директивы
По словам Зеленского, он определил для переговорной команды и в целом дипломатической команды Украины обновленные директивы.
"Мир нужен – настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности", – добавил он.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
