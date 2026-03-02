70% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что нынешние мирные переговоры не принесут устойчивого мира.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Такое мнение высказали 70% опрошенных. В то же время 25% верят, что переговоры приведут к устойчивому миру.

Остальные 5% не определились со своим мнением.

"По сравнению с серединой января 2026 года никаких изменений по этому вопросу не произошло", - отметили социологи.

В январском опросе респонденты объясняли, почему не верят в успех переговоров, прежде всего Россией и ее позицией.

Что предшествовало?

