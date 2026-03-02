РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10215 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
592 13

70% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ожидания украинцев от переговоров: что известно?

Большинство граждан Украины считают, что нынешние мирные переговоры не принесут устойчивого мира.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Такое мнение высказали 70% опрошенных. В то же время 25% верят, что переговоры приведут к устойчивому миру.

Остальные 5% не определились со своим мнением.

Ожидания украинцев от переговоров: что известно?

"По сравнению с серединой января 2026 года никаких изменений по этому вопросу не произошло", - отметили социологи.

В январском опросе респонденты объясняли, почему не верят в успех переговоров, прежде всего Россией и ее позицией.

Читайте: Время и место следующей встречи Украины, США и РФ будут определены в зависимости от обстоятельств безопасности, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: 33% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (555) переговоры (1314) КМИС (138) переговоры с Россией (1108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Пока квартал сидит в офисе война никогда не остановится.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:12 Ответить
+3
процентів 96, зі статусом тимчасово переміщених за кордон, не на мікрофон звичайно, а в вузькому колі своїх колег і колежанок, сподіваються і уповають на те, що війна триватиме до кінця їх найкращого закордонного життя. а для медіа - вони всі ще більші патріоти чим гераскевич )) ще ті "жєнтєльмени удвчі" як тількиі не знають, де знайти собі такий шолом, шоб так потужно пропіаритись та зрубати собі купу бабла, не маючи як і той неяких талантів.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:13 Ответить
+1
але ті, які до 22 го не розуміли які в них рожі, не розуміють це і після 22 го. для таких вони у всьому світі "тарговиє партньори"!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І правильно роблять. Бо ці перемовини росія використовує тільки для затягування часу і для спроб посварити Україну з США.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:04 Ответить
Інші 30% просто або оптимісти невиправні або не ще зрозуміли.

Рузкіе прирівнюють нас до Якутів і Україна для них територія а не держава - як Якутія. І поки ми існуємо або вони - то буде війна хай і з перервами
показать весь комментарий
02.03.2026 11:07 Ответить
саме страшне для кацапів те що вони розкрили своє реальне лице у 22му
показать весь комментарий
02.03.2026 11:08 Ответить
але ті, які до 22 го не розуміли які в них рожі, не розуміють це і після 22 го. для таких вони у всьому світі "тарговиє партньори"!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:15 Ответить
Пока квартал сидит в офисе война никогда не остановится.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:12 Ответить
Я не такий оптимістичний. Ну от прибрали "квартал". І що ***** виведе війська за порєбрік? Аж ніяк. Їх все одно доведеться довго і нудно винищувати щоб змусити повернутися в *****стан. Безумовно, якщо прибрати всіляких корумпованих "міндічєй" і "цукєрманів" корупція зменшиться, а швидкість винищення русні збільшиться. Але в нашому випадку швидко вже не вийде...
показать весь комментарий
02.03.2026 11:52 Ответить
процентів 96, зі статусом тимчасово переміщених за кордон, не на мікрофон звичайно, а в вузькому колі своїх колег і колежанок, сподіваються і уповають на те, що війна триватиме до кінця їх найкращого закордонного життя. а для медіа - вони всі ще більші патріоти чим гераскевич )) ще ті "жєнтєльмени удвчі" як тількиі не знають, де знайти собі такий шолом, шоб так потужно пропіаритись та зрубати собі купу бабла, не маючи як і той неяких талантів.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:13 Ответить
Не зрозуміло звідки стільки оптимізму у 25%?
Хоча хтось же досі вірить що зе найкращій президент
показать весь комментарий
02.03.2026 11:20 Ответить
Влада зелених мародерів = війна до останнього українця за гроші європейських бюргерів
показать весь комментарий
02.03.2026 11:23 Ответить
А арахами вірять і розказують шо мир буде от - от
показать весь комментарий
02.03.2026 11:24 Ответить
Це позитив, що українці є реалістами.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:27 Ответить
Якщо не вірять в мир,то з зеоточеннем на чолі,ще трохи і буде 73
показать весь комментарий
02.03.2026 11:38 Ответить
 
 