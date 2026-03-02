70% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что нынешние мирные переговоры не принесут устойчивого мира.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Такое мнение высказали 70% опрошенных. В то же время 25% верят, что переговоры приведут к устойчивому миру.
Остальные 5% не определились со своим мнением.
"По сравнению с серединой января 2026 года никаких изменений по этому вопросу не произошло", - отметили социологи.
В январском опросе респонденты объясняли, почему не верят в успех переговоров, прежде всего Россией и ее позицией.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
