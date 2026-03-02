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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Трамп невдоволений рішенням Британії щодо використання військових баз: Стармер відповів

Стармер пояснив позицію щодо бази Дієго-Гарсія

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував критику з боку президента США Дональда Трампа щодо обмеження доступу американських військових до бази на острові Дієго-Гарсія для ударів по Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BBC.

За словами глави британського уряду, Трамп висловив незгоду з рішенням Лондона не брати участі в операції на початковому етапі. Водночас Стармер наголосив, що керується національними інтересами країни.

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Позиція Лондона щодо операції

Британський прем’єр підтвердив, що між сторонами відбувся відвертий обмін думками.

"Мій обов’язок — оцінювати, що відповідає національним інтересам Великої Британії", — заявив Стармер.

Він підкреслив, що країна зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.

Стармер також зазначив, що початкова позиція Британії полягала у відмові дозволити використання баз, зокрема Дієго-Гарсія та Ферфорд, для наступальних ударів по Ірану.

Також читайте: Трамп пригрозив "великою хвилею" атак США на Іран: "Ми ще навіть не почали"

Подальші кроки та реакція США

Раніше Трамп заявив, що відмова прем’єра дозволити використання баз на островах Чагос не відповідає традиційному рівню співпраці між двома державами.

Згодом Лондон погодився надати США доступ до Дієго-Гарсія, але лише для конкретних і обмежених оборонних цілей.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не братиме участі в операції щодо Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану

Автор: 

Велика Британія (5969) Іран (3472) США (26704) Трамп Дональд (8912) Стармер Кір (370)
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Топ коментарі
+40
Дивно - спочатку пісяти на всіх союзників а потім ображатись що вони не спішать тобі помагати
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02.03.2026 19:46 Відповісти
+24
Ти погоджував свій факап з британцями? Ну то піздуй на ***, рудий їблан.
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02.03.2026 19:46 Відповісти
+21
Як Трумп казав, Україна то справа рук Європи. Тож Стармер приблизно в такому ж стилі відповів рудому.
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02.03.2026 20:09 Відповісти
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Ти погоджував свій факап з британцями? Ну то піздуй на ***, рудий їблан.
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02.03.2026 19:46 Відповісти
"будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані. "

чудова відповідь рудому беспрєдєльщику - з союзниками не треба сратись, донні !
ці "зайки" та "мишки" можуть стати в нагоді, сказочний ти наш
Донні-дурак

.
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02.03.2026 20:22 Відповісти
Дивно - спочатку пісяти на всіх союзників а потім ображатись що вони не спішать тобі помагати
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02.03.2026 19:46 Відповісти
Мій обов'язок - оцінювати, що відповідає національним інтересам Великої Британії", - заявив Стармер Джерело: https://censor.net/ua/n3603210

Це доречі можлива майбутня відповідь Україні післявоєнних " гарантій " безпеки
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02.03.2026 19:47 Відповісти
І що у вас, на костромщині, пропонують як альтернативу?
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02.03.2026 20:58 Відповісти
Вилізло іспаньола зелена 😸. Час ботам працювати?
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02.03.2026 22:40 Відповісти
Так що там із альернативою із костроми?
Давай колись..
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02.03.2026 23:14 Відповісти
Звідкіля українці можуть знати, що на твоїй "родінє" відбувається?
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02.03.2026 23:23 Відповісти
Ща Донька, своим решением, распустит НАТу )))
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02.03.2026 19:47 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Есть гипотеза, что Москва ссытся обнародования имён инженеров которые строили ЯО для КСИР. Технически, Кремль делал Ядерное Оружие для террористов. Если красные линии существуют, то это именно они. Такие вещи не прощаются."
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02.03.2026 19:48 Відповісти
Трамп з Ином обіймається - а ви хочете щоб він фуйлу щось зробив?
Хіба що розстелить червону доріжку в Білому Домі, власноруч.
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02.03.2026 20:16 Відповісти
проковтнуть. Вони яз в білорусь привезли - і всі утерлися
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03.03.2026 02:36 Відповісти
Як дивно не звучить для мене, але я на боці Трампа.
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02.03.2026 19:48 Відповісти
Ти теж цинічний ідіот?
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02.03.2026 21:12 Відповісти
Зате зеленський намагається встромити своє мохнате рило в цей конфлікт!
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02.03.2026 19:49 Відповісти
не зеленський, а стармер нас в це втягує
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03.03.2026 02:37 Відповісти
Отакої, союзники вже не мають спільної цілі.
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02.03.2026 19:52 Відповісти
Точніше дурка втягнув один хитрожопий, той що справа.
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02.03.2026 21:15 Відповісти
Напад США на Іран може ще більше зблизити Китай і росію, - Bloomberg.
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02.03.2026 20:01 Відповісти
та не переживайте. ця війна з Іраном на довго, а у Стармера 7 п'ятниць на наділю. через пару днів усе зміниться і не тільки Британські бази будуть використовуватися, а Стармер сам буде літати на бойові операції бомбити хаменітів. Британський ПМ є марксистом соціалістом, тож розриватися між красивими та розумними це його стиль
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02.03.2026 20:03 Відповісти
Три дні вже пройшло?
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02.03.2026 20:09 Відповісти
У лейбористів був болісний досвід бігання попереду американського паровоза, який їм дорого обійшовся. Через цю травму тепер вони обережні навіть у таких дрібницях. Не дарма він згадав Ірак.
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02.03.2026 20:29 Відповісти
Як Трумп казав, Україна то справа рук Європи. Тож Стармер приблизно в такому ж стилі відповів рудому.
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02.03.2026 20:09 Відповісти
Очевидна причина, Стармер не хоче щоб британці обзивали його "американським пуделем" як Тоні Блера.
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02.03.2026 20:12 Відповісти
Дід чудить - англійці повинні підписатись під його хотелками?
Потім скажуть - дід був не сповна розуму, не дієздатний.
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02.03.2026 20:12 Відповісти
підїбав рудого обмудня
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02.03.2026 20:54 Відповісти
Це вже не має значення. Всі притомні розуміли, щоб знищити режим, який вкорінявся 50 років, не достатньо буде популятися ракетами, авіабомбами і сумнівним сарказмом з СМІ рижиго похилого діда. Ну знищите ви там хоч всю інфраструктуру, цивільну, військову. При цьому зариєте в будівельному смітті пару тисяч цивільних. І далі що? Система то залишиться. І вона увімкне помсту.
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02.03.2026 21:25 Відповісти
А на інших каналах говорять, що дозволив
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02.03.2026 21:57 Відповісти
Розумні люди навіть не хочуть слухати того рижого іблана Не все так просто буде як він малюе той вождь краснокожих!
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02.03.2026 22:44 Відповісти
 
 