Трамп невдоволений рішенням Британії щодо використання військових баз: Стармер відповів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував критику з боку президента США Дональда Трампа щодо обмеження доступу американських військових до бази на острові Дієго-Гарсія для ударів по Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BBC.

За словами глави британського уряду, Трамп висловив незгоду з рішенням Лондона не брати участі в операції на початковому етапі. Водночас Стармер наголосив, що керується національними інтересами країни.

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Позиція Лондона щодо операції

Британський прем’єр підтвердив, що між сторонами відбувся відвертий обмін думками.

"Мій обов’язок — оцінювати, що відповідає національним інтересам Великої Британії", — заявив Стармер.

Він підкреслив, що країна зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.

Стармер також зазначив, що початкова позиція Британії полягала у відмові дозволити використання баз, зокрема Дієго-Гарсія та Ферфорд, для наступальних ударів по Ірану.

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Подальші кроки та реакція США

Раніше Трамп заявив, що відмова прем’єра дозволити використання баз на островах Чагос не відповідає традиційному рівню співпраці між двома державами.

Згодом Лондон погодився надати США доступ до Дієго-Гарсія, але лише для конкретних і обмежених оборонних цілей.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не братиме участі в операції щодо Ірану.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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