Трамп недоволен решением Великобритании об использовании военных баз: Стармер ответил

Стармер объяснил позицию по базе Диего-Гарсия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа относительно ограничения доступа американских военных к базе на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.

По словам главы британского правительства, Трамп выразил несогласие с решением Лондона не участвовать в операции на начальном этапе. В то же время, Стармер подчеркнул, что руководствуется национальными интересами страны.

Позиция Лондона по операции

Британский премьер подтвердил, что между сторонами состоялся откровенный обмен мнениями.

"Моя обязанность - оценивать, что соответствует национальным интересам Великобритании", - заявил Стармер.

Он подчеркнул, что страна сделала выводы из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.

Стармер также отметил, что первоначальная позиция Великобритании заключалась в отказе разрешить использование баз, в частности Диего-Гарсия и Ферфорд, для наступательных ударов по Ирану.

Дальнейшие шаги и реакция США

Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.

Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет участвовать в операции по Ирану.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

