Трамп недоволен решением Великобритании об использовании военных баз: Стармер ответил
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа относительно ограничения доступа американских военных к базе на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.
По словам главы британского правительства, Трамп выразил несогласие с решением Лондона не участвовать в операции на начальном этапе. В то же время, Стармер подчеркнул, что руководствуется национальными интересами страны.
Позиция Лондона по операции
Британский премьер подтвердил, что между сторонами состоялся откровенный обмен мнениями.
"Моя обязанность - оценивать, что соответствует национальным интересам Великобритании", - заявил Стармер.
Он подчеркнул, что страна сделала выводы из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.
Стармер также отметил, что первоначальная позиция Великобритании заключалась в отказе разрешить использование баз, в частности Диего-Гарсия и Ферфорд, для наступательных ударов по Ирану.
Дальнейшие шаги и реакция США
Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.
Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет участвовать в операции по Ирану.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
чудова відповідь рудому беспрєдєльщику - з союзниками не треба сратись, донні !
ці "зайки" та "мишки" можуть стати в нагоді, сказочний ти наш
Донні-дурак
.
Це доречі можлива майбутня відповідь Україні післявоєнних " гарантій " безпеки
"Есть гипотеза, что Москва ссытся обнародования имён инженеров которые строили ЯО для КСИР. Технически, Кремль делал Ядерное Оружие для террористов. Если красные линии существуют, то это именно они. Такие вещи не прощаются."
Хіба що розстелить червону доріжку в Білому Домі, власноруч.
Потім скажуть - дід був не сповна розуму, не дієздатний.