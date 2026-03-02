Трамп не виключив можливості наземної операції в Ірані, якщо "це буде необхідно"
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості відправлення американських наземних військ до Ірану, "якщо це буде необхідно".
Про це він сказав у коментарі New York Post, передає Цензор.НЕТ.
Війська США в Ірані
"Я не маю застережень щодо введення військ — як кожен президент каже: "Військ не буде". Я цього не кажу. Я кажу: "Можливо, вони не потрібні" [або] "якщо вони будуть необхідні…"", - заявив Трамп.
За словами президента США, операція "Epic Fury", спрямована на ліквідацію військово-політичної верхівки Ірану, наразі йде "зі значним випередженням графіка".
Раніше міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції заявив, що зараз в Ірані немає американських військ, але додав: "Ми не будемо обговорювати те, що ми будемо робити, а що ні".
Ризик терактів та рейтинги в США
Трамп наполягає, що американська розвідка дізналася, що після знищення відомих ядерних об'єктів Іран переніс збагачення урану на абсолютно інший, засекречений майданчик.
На запитання журналістів про можливі терористичні атаки Ірану на США у відповідь на операцію, Трамп відреагував коротко і категорично:
"Ми їх знищимо. Що б не сталось. Це як усе інше — ми їх знищимо".
Президент США запевнив, що діє в інтересах національної безпеки, навіть попри результати опитування Reuters/Ipsos, згідно з якими лише 27% американців схвалюють удари. Він переконаний, що не допустити появу ядерної бомби у "божевільних людей" –– це пріоритет, який виправдовує ризик регіонального конфлікту.
"Я думаю, що рейтинги дуже хороші, але мені байдуже до рейтингів. Я повинен чинити правильно... Не можна дозволити Ірану, країні, якою керують божевільні люди, отримати ядерну зброю. Це треба було зробити давно".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
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Чайна не впишеться, хіба скаже "морально ми з вами".
Вже тут писали як Чайна на Мадуру впишеться, мовляв вони в Венесуеллу бабло вклали ляляля.
Ніхто за Іран не впишеться, окрім його проксі-псів.
Швидше за все, так, режим аятол у його нинішньому вигляді приречений. Співвідношення сил, міжнародна ізоляція та неможливість зовнішнього військового порятунку роблять його крах дуже ймовірним. ===при тому що зубожіле населення а це 80% хоче зміни влади і не вважає Ізраїль ворогом.
По друге, в 75 в США показували і друкували такі самі методички, лише замість "світового імперіалізму" була "червона загроза".
Теорема Эскобара, шо то *****, шо это *****
Й ніколи по Кабулу не ходили дівчата в міні , а по Тегерану до 1978 року -- є купа світлин , що підтверджують це ...
А ліквідація нелюдя в тюрбані світчить , що у Ізраїля й США купа симпатиків в самому Ірані . Бо до того ж Садама ******** до захоплення Багдаду ніяк не могли б дотягнутися . Бо в Іраку агентури й симпатиків не було . Й крім курдів ніхто проти його не виступав .
На війні для кожного пострілу "санкції суду" не прикладєшь ...
США тримали Афганістан 20 років, таліби сиділи 20 років в печерах лише інколи перділи. США 20 років намагалися збудувати в Афганістані нормальну діючу державну систему з боездатною арміею. Мільярди на це пішло, мільярди в трубу тому що афганці чомусь думали що США будуть там вічно, ***** не робили, крали гроші і *** пінали.
Але ж дебіли далі насмішливих газетних заголовків думати не здатні.
На т.з. "міжнародні закони" завжди посилалися софкоїди , маоїсти , канібали Африки , бхуту коли вирізали 1 млн. тутсі (геноцид в Руанді) , диктатор Судану , коли чинив геноцид в Дарфурі ... Міжнародні закони завжди захищали не конкретну людину , а суверенне право правителів держав робити зі свома громадянами усе , що їм заманеться ... А ось ЕС в першу чергу спирається на "права людини" й ці права мають праорат над правами суверенітету кожного члена ЕС . Й це є дуже й дуже суттєва відміна від усіма іншими об"єднаннями , куди українці аж ніяк не прагуть , а виключно в ЕС
Просто залишу це тут...
Іран більше не здатен створювати ядерну зброю, - Венс
Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об'єктів перед ударами США
Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об'єкти, - Трамп