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Новини Трамп про Іран Операція США проти Ірану
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Трамп не виключив можливості наземної операції в Ірані, якщо "це буде необхідно"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості відправлення американських наземних військ до Ірану, "якщо це буде необхідно".

Про це він сказав у коментарі New York Post, передає Цензор.НЕТ.

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Війська США в Ірані

"Я не маю застережень щодо введення військ — як кожен президент каже: "Військ не буде". Я цього не кажу. Я кажу: "Можливо, вони не потрібні" [або] "якщо вони будуть необхідні…"", - заявив Трамп.

За словами президента США, операція "Epic Fury", спрямована на ліквідацію військово-політичної верхівки Ірану, наразі йде "зі значним випередженням графіка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції заявив, що зараз в Ірані немає американських військ, але додав: "Ми не будемо обговорювати те, що ми будемо робити, а що ні".

Ризик терактів та рейтинги в США

Трамп наполягає, що американська розвідка дізналася, що після знищення відомих ядерних об'єктів Іран переніс збагачення урану на абсолютно інший, засекречений майданчик.

На запитання журналістів про можливі терористичні атаки Ірану на США у відповідь на операцію, Трамп відреагував коротко і категорично:

"Ми їх знищимо. Що б не сталось. Це як усе інше — ми їх знищимо".

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Президент США запевнив, що діє в інтересах національної безпеки, навіть попри результати опитування Reuters/Ipsos, згідно з якими лише 27% американців схвалюють удари. Він переконаний, що не допустити появу ядерної бомби у "божевільних людей" –– це пріоритет, який виправдовує ризик регіонального конфлікту.

"Я думаю, що рейтинги дуже хороші, але мені байдуже до рейтингів. Я повинен чинити правильно... Не можна дозволити Ірану, країні, якою керують божевільні люди, отримати ядерну зброю. Це треба було зробити давно".

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Іран: Катар зупинив виробництво LNG, Саудівська Аравія та Ізраїль закривають нафтогазові об’єкти (оновлено)

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Іран (3472) США (26704) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+6
Що тільки не зробиш аби народ забув про файли Епштейна!
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02.03.2026 21:42 Відповісти
+4
Він в школу ходив коли влізли у В'єтнам і чим закінчилось а Іран це не В'єтнам.
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02.03.2026 21:37 Відповісти
+4
А Афганістані не було багатотисячних вуличних протестів проти талібану .

Й ніколи по Кабулу не ходили дівчата в міні , а по Тегерану до 1978 року -- є купа світлин , що підтверджують це ...
А ліквідація нелюдя в тюрбані світчить , що у Ізраїля й США купа симпатиків в самому Ірані . Бо до того ж Садама ******** до захоплення Багдаду ніяк не могли б дотягнутися . Бо в Іраку агентури й симпатиків не було . Й крім курдів ніхто проти його не виступав .
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02.03.2026 22:05 Відповісти
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Вали звідти, дурко.
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02.03.2026 21:34 Відповісти
Зачем если он правильное дело делает и для Украины в том числе уничтожая союзных пу и раше аятолл.И что плохого в том ,что Иран станет нейтральной страной и порвет с рашей как Сирия недавно
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03.03.2026 03:24 Відповісти
Це пастка. В Сирії режим повалили озброєні сирійці, які до того 14 років воювали.
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03.03.2026 05:52 Відповісти
Оце буде урок "сво"шникам - за 3 дні він покаже як це робиться....!!!
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02.03.2026 21:35 Відповісти
Іран ***** не маленька держава. І враховуючи той устрій, в якому він існував, заламати їм руки так просто не вдасться. Це не Ірак. Ці падли наробили зброї стільки, що вистачить лупити роками.
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02.03.2026 21:36 Відповісти
Ірак так то теж слабаком не був.
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02.03.2026 21:42 Відповісти
Там коаліція працювала. Якщо тут теж візьмуться гуртом, буде толок. Але хто буде братись за війну? Європа як завжди, глибоко занепокоєна. Англія - можливо. Ізраїль, тут і так усе ясно. А якщо чинай впряжеться хоч чимось за Іран?
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02.03.2026 22:04 Відповісти
Коаліція там була лише під час Війни у Перській затоці. І то, голову катку затащили США. У 2003 США діяли соло.

Чайна не впишеться, хіба скаже "морально ми з вами".
Вже тут писали як Чайна на Мадуру впишеться, мовляв вони в Венесуеллу бабло вклали ляляля.

Ніхто за Іран не впишеться, окрім його проксі-псів.
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02.03.2026 23:20 Відповісти
Дай Боже, що б так. І я саме за Персидську війну говорив. Буря в пустелі, то зовсім інша війна, наскільки я знаю.
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03.03.2026 21:04 Відповісти
Не вистачить.Немає в них безкінечної кількості ракет.Там не було такого виробництва,як в Китаї.
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02.03.2026 21:42 Відповісти
Він в школу ходив коли влізли у В'єтнам і чим закінчилось а Іран це не В'єтнам.
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02.03.2026 21:37 Відповісти
А він точно в школу ходив?
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02.03.2026 21:47 Відповісти
Ходити в школу - не означає вчитися.
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02.03.2026 22:34 Відповісти
В'єтнаму допомогли добряче совок і Китай. Зараз це може зробити лише Китай. Але не думаю, що він буде. Йому ще Тайвань повертати.
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02.03.2026 21:58 Відповісти
Навіть китайський ші не вірить що режим вистоїть в Ірані ===

Швидше за все, так, режим аятол у його нинішньому вигляді приречений. Співвідношення сил, міжнародна ізоляція та неможливість зовнішнього військового порятунку роблять його крах дуже ймовірним. ===при тому що зубожіле населення а це 80% хоче зміни влади і не вважає Ізраїль ворогом.
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02.03.2026 22:27 Відповісти
Вірять у церквах а ШІ - велика база РІЗНИХ даних при тому що, наприклад, на легкі технічні питання відповідає буває дуже неоднозначно. Яка база закладається така і відповідь.
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02.03.2026 22:47 Відповісти
Ти йолопе хоча би почитав про Вьетнам. А не тиражував міфи.
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02.03.2026 23:21 Відповісти
Мені, на відміну від тебе, "читатєля", в 1975 році було вісімнадцять а в союзі ********* показувати і друкувати про світовий імперіалізм і "боротьбу за мир" з ним. Так що , дитя тіктока, учись не писати ахінею людям.
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03.03.2026 06:27 Відповісти
По перше, до чого тут це.
По друге, в 75 в США показували і друкували такі самі методички, лише замість "світового імперіалізму" була "червона загроза".
Теорема Эскобара, шо то *****, шо это *****
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03.03.2026 11:40 Відповісти
До того що я вище написав. В'єтнам себе показав у 1978 році коли армія КНР (без бойового досвіду 25 років) зайшла як ніж в масло. Ще раз, Іран - це не В'єтнам.
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03.03.2026 12:14 Відповісти
Там кроме сша на Иран точат зуби почти все его соседи суннитские страны ,начиная от саудитов и заканчивая Турцией с Сирией и они будут только рады падению их идейного и религиозного противника.Сша в их войне против Ирана на ближнем востоке есть на кого опереться не учитывая Нато
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03.03.2026 03:29 Відповісти
ну, як мінімум ще двома країнами, які мають ядерну зброю, керують божевільні люди... і якось не паряться...
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02.03.2026 21:39 Відповісти
Ага. Росія і КНДР. В Ізраїля теж є. Там все не просто. У трампового зятя бізнес на мільярди у тих саудітів, Катарі і т.д. Тобто кругом правлять гроші. Під маркою якихось ідей. Хоч назви їх 'люттю', чи 'левом'.
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02.03.2026 23:08 Відповісти
Що тільки не зробиш аби народ забув про файли Епштейна!
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02.03.2026 21:42 Відповісти
Забулося якось бігство армії США з Афганістану, геть всю зброю не встигли забрати.
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02.03.2026 21:42 Відповісти
А Афганістані не було багатотисячних вуличних протестів проти талібану .

Й ніколи по Кабулу не ходили дівчата в міні , а по Тегерану до 1978 року -- є купа світлин , що підтверджують це ...
А ліквідація нелюдя в тюрбані світчить , що у Ізраїля й США купа симпатиків в самому Ірані . Бо до того ж Садама ******** до захоплення Багдаду ніяк не могли б дотягнутися . Бо в Іраку агентури й симпатиків не було . Й крім курдів ніхто проти його не виступав .
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02.03.2026 22:05 Відповісти
Взагалі-то могла, але тоді світ був трохи інший. Хусейна саме треба було піймати, показова судити і лише після суду стратити. В Трамп до речі відкрив нову реальність, якщо раніше диктатори і різна мерзота вільно себе почувала саме тому що були міжнародні закони і всі показово їх виконували.
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02.03.2026 23:28 Відповісти
Ви щось плутаєте про закони . Закони вони для кримінальних злочинців , а для військових -- вони не особливо потрібні . Бо "аля гер ком аля гер" . На війні ... якщо можно вбивати снайперським вогнем навіть рядових бійців в окопі , то генерали , маршали й ти , хто несе відповідальність за масові смерті ... тим більш мирного населення , тим більш якщо це йще й своїх громадян -- то який нахер суд ?!

На війні для кожного пострілу "санкції суду" не прикладєшь ...
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03.03.2026 01:50 Відповісти
Ще один геній, що розповідає те що бачив по телевізору.

США тримали Афганістан 20 років, таліби сиділи 20 років в печерах лише інколи перділи. США 20 років намагалися збудувати в Афганістані нормальну діючу державну систему з боездатною арміею. Мільярди на це пішло, мільярди в трубу тому що афганці чомусь думали що США будуть там вічно, ***** не робили, крали гроші і *** пінали.

Але ж дебіли далі насмішливих газетних заголовків думати не здатні.
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02.03.2026 23:25 Відповісти
Її не буде. Це можна сказати точно.
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02.03.2026 21:44 Відповісти
Я не розумію коментуючих,не потрібно аятол в землю загнати? Та вони москалям дрони продавли,які купу українців вбили.Це важливий союзник москалів.Україна з цими півнями,навіть відносини не розірвала,хоча мала би це зробити.Ви ж тут самі хотіли,щоб були удари.Чи як вони мали бути,наскоком і хаотично?
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02.03.2026 21:46 Відповісти
99% українців (по останньому опитуванню) підтримують будь які дії Ізраїля й США проти Ірану , а це невідомо хто - можливо "кремлівські боти" !!!
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02.03.2026 22:12 Відповісти
Багато давніх аккаунтів,як тут,так і в інших соцмережах,які не були кремлеботами.
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02.03.2026 22:22 Відповісти
Яке опитування? Хто проводив? Пруфи. Українці підтримують Міжнародні закони і не підтримують агресора. Фсе інше від лукавого.
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03.03.2026 01:51 Відповісти
Тоді чому українці прагнуть в ЕС , а не в "африканську лігу" ?!
На т.з. "міжнародні закони" завжди посилалися софкоїди , маоїсти , канібали Африки , бхуту коли вирізали 1 млн. тутсі (геноцид в Руанді) , диктатор Судану , коли чинив геноцид в Дарфурі ... Міжнародні закони завжди захищали не конкретну людину , а суверенне право правителів держав робити зі свома громадянами усе , що їм заманеться ... А ось ЕС в першу чергу спирається на "права людини" й ці права мають праорат над правами суверенітету кожного члена ЕС . Й це є дуже й дуже суттєва відміна від усіма іншими об"єднаннями , куди українці аж ніяк не прагуть , а виключно в ЕС
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03.03.2026 14:45 Відповісти
Все правильно Європа живе згідно закону в тому числі і міжнародного. А що там з агентом Катару Бібі? Суд в Гаазі його чекає як і Прутіна.
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04.03.2026 21:58 Відповісти
Ніхто окрім мене не може зчепитися з божевільними - Трамп
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02.03.2026 21:54 Відповісти
Голуб миру . Наземна операція вилізе йому через дупу. Рушникоголові вчинять теракти на кшталт з баштами близнюками, бо воювати на рівних з Штатами дуже важко. Та й параша або чина не будуть відкрито допомогами Ірану, як ссср свого часу Вьетконгу
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02.03.2026 21:59 Відповісти
Я исключаю это. Расходимся.
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02.03.2026 22:04 Відповісти
Трамп наполягає, що американська розвідка дізналася, що після знищення відомих ядерних об'єктів Іран переніс збагачення урану на абсолютно інший, засекречений майданчик. (c)

Просто залишу це тут...

Іран більше не здатен створювати ядерну зброю, - Венс

Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об'єктів перед ударами США

Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об'єкти, - Трамп
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02.03.2026 22:07 Відповісти
Вони ще з Ірану не драпали.
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02.03.2026 22:23 Відповісти
А на росії хіба не більш божевільні люди які мають ЯЗ. Може Краснов почне бомбити свого союзника і сюзерена прутіна?
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03.03.2026 01:46 Відповісти
 
 