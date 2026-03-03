Бійці 55-ї артбригади за місяць збили дронами-перехоплювачами 84 ворожі безпілотники. ВIДЕО

Справжній розгром російської аеророзвідки та ударних засобів влаштували воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом лютого підрозділ за допомогою дронів-перехоплювачів "Генерал Черешня" знищив 84 ворожі безпілотники.

Особливо гаряче було в небі над Дніпропетровщиною, де запорізькі артилеристи влаштували "сафарі" на найбільш небезпечні та рідкісні екземпляри російського ВПК.

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Трофеї "Генерала Черешні" за лютий:

Кількість: 84 підтверджені збиття повітряних цілей.

Рідкісні екземпляри: Серед знищених - дрони-камікадзе ZALA-Lancet та їхні розвідувальні аналоги.

Новинки ворога: Під удар потрапив далекобійний дрон-камікадзе "Италмаз" (російський аналог "Шахеда" з двигуном внутрішнього згоряння), який окупанти намагаються активно впроваджувати.

Елітна розвідка: Збито модернізований "Орлан-30", який використовується для лазерного підсвічування цілей під високоточні снаряди "Краснополь".

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Чому це важливо?

Знищення 84 дронів за місяць одним підрозділом - це колосальний внесок у безпеку не лише позицій артилерії, а й тилових міст Дніпропетровщини. Кожен збитий "Орлан" або "ZALA" - це зірваний удар ворожої артилерії, а знищений "Ланцет" - це врятована одиниця нашої бронетехніки чи гармати.

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