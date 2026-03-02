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Новини Відео Знищення російських безпілотників
7 008 23

Український зенітний FPV-дрон наздогнав та знищив іранський "Шахед". ВIДЕО

Українські майстри безпілотних систем продовжують переписувати підручники сучасної війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено унікальні кадри, на яких звичайний зенітний FPV-дрон успішно перехоплює та знищує ірано-російський ударний БпЛА типу "Shahed".

Це полювання стало справжнім викликом, адже технічно такий перехоплювач має значно меншу крейсерську швидкість, ніж "мопед", що робить кожен такий успіх результатом надлюдської концентрації оператора.

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Технологічна дуель у небі:

  • Виклик швидкості: Шахед рухається на стабільно високій швидкості, що зазвичай робить його важкою мішенню для малих квадрокоптерів. Проте український пілот зміг ідеально розрахувати траєкторію та наздогнати ціль.

  • Майстерність оператора: Для такого перехоплення потрібен не лише швидкий дрон, а й "золоті руки" пілота. Найменша помилка в маневруванні - і ворожий дрон-камікадзе просто пішов би у відрив.

  • Результат: На відео зафіксовано момент зближення та подальший вибух. Коли за справу беруться ті, хто звик діяти доблестю та зброєю, результат говорить сам за себе - ворожий "Шахед" припинив своє існування, не долетівши до цілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО впродовж лютого знищили понад 30 тис. ворожих цілей: серед них "Кинджали" та "Циркони". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) ППО (4170) дрони (8364) Сили безпілотних систем (518) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+11
Головне - що оператор - УКРАЇНСЬКИЙ...
А ти - "кацапський"...
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02.03.2026 17:15 Відповісти
+8
Файний бадабум.
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02.03.2026 16:50 Відповісти
+1
Щось із швидкістю намудрили. А розказували що там майже під 350км/г у зенітного дрона.
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02.03.2026 16:57 Відповісти
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Файний бадабум.
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02.03.2026 16:50 Відповісти
Щось із швидкістю намудрили. А розказували що там майже під 350км/г у зенітного дрона.
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02.03.2026 16:57 Відповісти
Головне - що оператор - УКРАЇНСЬКИЙ...
А ти - "кацапський"...
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02.03.2026 17:15 Відповісти
В от американський ас врятував свій літак від іранської ракети - https://x.com/i/status/2028209127663579382 відео.
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02.03.2026 17:11 Відповісти
Ага... Наче Igor Dovbus...
Аж дим пішов... І після тебе, скоро, піде...
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02.03.2026 18:20 Відповісти
Твій "брат" по "Лахті", якому ти "лайкнув", за антиукраїнський допис, уже деактивований...
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02.03.2026 18:25 Відповісти
Кацапенятко! Не корч з себе "хахла"... Від тебе "штямі", за кілометр смердить...
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02.03.2026 18:37 Відповісти
А кто тебе сказал что я "хохол"? Почему ты решил, что я "кацап"? Не, ну вообще хорошо жить, когда только черное и белое, думать не надо, кто не думает как ты-враг. Просто, примитивно, как у гопоты. Что ты там думаешь, меня не волнует аж никак.
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02.03.2026 18:43 Відповісти
Та тебе здалеку видно... Більш ніж за десять років, я вас навчився розпізнавать...
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02.03.2026 18:51 Відповісти
Молодец. Бди, товарищ. Враг не дремлет. Изобличай подлого врага. Родина тебя не забудет. Но и не вспомнит. Присмотрись к соседу, прохожему, людям в маршрутке - они везде, будь на чеку.
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02.03.2026 18:58 Відповісти
Навіщо "присматриваться"? Тебе й так, прекрасно видно... Тільки кацап може написать "не чеку" - роздільно...
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02.03.2026 19:01 Відповісти

треба робити дрони з пушками рiзних видиiв
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02.03.2026 18:32 Відповісти
У "танчики" перегрався? Якщо це у тебе - робота бойового, безпілотного дрона-перехоплювача, то навіщо ти підвісив йому "Вулкан"? Всередині немає екіпажу - тому гармату, розумніше, розмістить у фюзеляжі. Там же зручно розмістить і барабани зі снарядами. Центровка краща, і лобовий спротив менший...
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02.03.2026 18:49 Відповісти
ти не бачишь, що це Шi зробив. я ж не кажу конкретно такий робити. я кожу за саму концепцiю. це просто щоб задум було зрозумiло. Дрон з пушкою. А моделi можно робити якi завгодно. в першу свiтову куди кулемети тiльки не чипляли. А зараз з модулями можно куди завгодно встановити. Та можно яку завгодно зброю ставити, хоч снайперську, хочь кулемети, хоч нову розробити пiд дрон.
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02.03.2026 19:01 Відповісти
На відміну від тебе, я починав свою службу авіамеханіком, і додаткова спеціалізація - зброяр... Тому трохи тямлю... Зброя підвішується, поза фюзеляжем, частіше всього, у якості ДОДАТКОВОГО озброєння, або, коли літальний апарат ПЕРЕОБЛАДНУЄТЬСЯ для виконання інших завдань...
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02.03.2026 19:06 Відповісти
Якщо пушку робити всередині, то її модулем крутити не вийде, а якщо вішати на модулі, то можна наводитися вільно в багато сторін. Ти кажеш типу робити, як у А10, тоді воно зафіксовано буде. А я просто ШІ написав із пушкою зробити дрон і він зробив так. Можна робити як завгодно. Україні слід відкривати інженерно те, як ще не робили. І можна робити так, наскільки фантазії вистачить та законів фізики. Перед нами не стоїть перешкоди - неможливо, питання стоїть завжди, як можна ще зробити, щоб покращити коефіцієнт корисної дії. Якщо важко, то можно переробити раму, та бiльше моторiв та проперелiв. А щоб дрон сбити типу шахеду, вистачить i легкого озброєння, можна зробити навіть як пістолет-автомат, і це дешевше буде. І модуль менше можна встановити. І дешевше буде.
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02.03.2026 19:28 Відповісти
Ой, "дярьовня"... Та основну зброю стрілецьку (кулемети, та автоматичні гармати), на літальних апаратах розміщують ближче до поздовжньої осі, щоб наводить ЛА на ціль КОРПУСОМ... Тоді віддача гаситься самою масою літального апарата... Твоя гармата, на поворотній турелі, зіб"є ЛА, під час стрільби, з курсу. А яке буде навантаження на пілон, та його рухомі частини?
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02.03.2026 19:42 Відповісти
Є ще мілкокаліберні кулемети під патрон з мілкашки. Копії М2 тільки стрічка поліетиленова здається. Бачив на 1000 набоїв - кущі і тонкі дерева ріже як коса. 1000 набоїв і чомусь ствол не перешрівався і віддача мала. На легкий дрон можна, шахеду вистачить.
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02.03.2026 20:00 Відповісти
Супер!
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02.03.2026 18:50 Відповісти
 
 