Український зенітний FPV-дрон наздогнав та знищив іранський "Шахед". ВIДЕО
Українські майстри безпілотних систем продовжують переписувати підручники сучасної війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено унікальні кадри, на яких звичайний зенітний FPV-дрон успішно перехоплює та знищує ірано-російський ударний БпЛА типу "Shahed".
Це полювання стало справжнім викликом, адже технічно такий перехоплювач має значно меншу крейсерську швидкість, ніж "мопед", що робить кожен такий успіх результатом надлюдської концентрації оператора.
Технологічна дуель у небі:
-
Виклик швидкості: Шахед рухається на стабільно високій швидкості, що зазвичай робить його важкою мішенню для малих квадрокоптерів. Проте український пілот зміг ідеально розрахувати траєкторію та наздогнати ціль.
-
Майстерність оператора: Для такого перехоплення потрібен не лише швидкий дрон, а й "золоті руки" пілота. Найменша помилка в маневруванні - і ворожий дрон-камікадзе просто пішов би у відрив.
-
Результат: На відео зафіксовано момент зближення та подальший вибух. Коли за справу беруться ті, хто звик діяти доблестю та зброєю, результат говорить сам за себе - ворожий "Шахед" припинив своє існування, не долетівши до цілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ти - "кацапський"...
Аж дим пішов... І після тебе, скоро, піде...
треба робити дрони з пушками рiзних видиiв