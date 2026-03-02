Український зенітний FPV-дрон наздогнав та знищив іранський "Шахед". ВIДЕО

Українські майстри безпілотних систем продовжують переписувати підручники сучасної війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено унікальні кадри, на яких звичайний зенітний FPV-дрон успішно перехоплює та знищує ірано-російський ударний БпЛА типу "Shahed".

Це полювання стало справжнім викликом, адже технічно такий перехоплювач має значно меншу крейсерську швидкість, ніж "мопед", що робить кожен такий успіх результатом надлюдської концентрації оператора.

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Виклик швидкості: Шахед рухається на стабільно високій швидкості, що зазвичай робить його важкою мішенню для малих квадрокоптерів. Проте український пілот зміг ідеально розрахувати траєкторію та наздогнати ціль.

Майстерність оператора: Для такого перехоплення потрібен не лише швидкий дрон, а й "золоті руки" пілота. Найменша помилка в маневруванні - і ворожий дрон-камікадзе просто пішов би у відрив.