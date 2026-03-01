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Новини Результат роботи ППО Знищення російських безпілотників
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Сили ППО впродовж лютого знищили понад 30 тис. ворожих цілей: серед них "Кинджали" та "Циркони". ВIДЕО

Впродовж лютого 2026 року Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30000 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Серед знищених ворожих цілей:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 10 крилатих ракет "Калібр";
  • 87 крилатих ракет Х-101;
  • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 12 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 8 протикорабельних ракет "Циркон"
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 3238 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 682 розвідувальних БпЛА;
  • 26008 БпЛА інших типів.

Читайте також: РФ атакувала 123 ударними БпЛА, ППО ліквідувала 110 ворожих дронів, - Повітряні сили

Бойові вильоти авіації ЗСУ

Також авіацією Повітряних Сил впродовж лютого здійснено 576 літаковильотів, зокрема:

  • близько 398 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 112 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Дивіться також: Бійці Нацгвардії знищили 5 російських "Шахедів" під час ранкової атаки на Одесу. ВIДЕО

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безпілотник БпЛА (5937) ППО (4168) ракети (4446) знищення (10293)
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Ну так проти України воює фейкова "ьімпєрія", що ж ви хотіли?
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01.03.2026 21:12 Відповісти
Крилам - нехай щастить, п*iдорам - нехер щастать!
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01.03.2026 23:15 Відповісти
 
 