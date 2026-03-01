Сили ППО впродовж лютого знищили понад 30 тис. ворожих цілей: серед них "Кинджали" та "Циркони". ВIДЕО
Впродовж лютого 2026 року Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30000 повітряних цілей ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед знищених ворожих цілей:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 10 крилатих ракет "Калібр";
- 87 крилатих ракет Х-101;
- 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 12 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 8 протикорабельних ракет "Циркон"
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 3238 ударних БпЛА типу Shahed;
- 682 розвідувальних БпЛА;
- 26008 БпЛА інших типів.
Бойові вильоти авіації ЗСУ
Також авіацією Повітряних Сил впродовж лютого здійснено 576 літаковильотів, зокрема:
- близько 398 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 112 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
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Деніс Войцеховський
показати весь коментар01.03.2026 21:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар01.03.2026 23:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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