Силы ПВО в течение февраля уничтожили более 30 тыс. вражеских целей: среди них "Кинжалы" и "Цирконы". ВИДЕО

В течение февраля 2026 года Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30000 воздушных целей врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди уничтоженных вражеских целей:

3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

10 крылатых ракет "Калибр";

87 крылатых ракет Х-101;

7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

12 крылатых ракет "Искандер-К"

35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

8 противокорабельных ракет "Циркон"

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

3238 ударных БПЛА типа Shahed;

682 разведывательных БПЛА;

26008 БПЛА других типов.

Читайте также: РФ атаковала 123 ударными БПЛА, ПВО ликвидировала 110 вражеских дронов, - Воздушные силы

Боевые вылеты авиации ВСУ

Также авиацией Воздушных сил в течение февраля осуществлено 576 самолетовылетов, в частности:

около 398 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 112 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Смотрите также: Бойцы Нацгвардии уничтожили 5 российских "Шахедов" во время утренней атаки на Одессу. ВИДЕО