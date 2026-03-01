РУС
445 1

Силы ПВО в течение февраля уничтожили более 30 тыс. вражеских целей: среди них "Кинжалы" и "Цирконы". ВИДЕО

В течение февраля 2026 года Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30000 воздушных целей врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди уничтоженных вражеских целей:

  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
  • 10 крылатых ракет "Калибр";
  • 87 крылатых ракет Х-101;
  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 12 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 8 противокорабельных ракет "Циркон"
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 3238 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 682 разведывательных БПЛА;
  • 26008 БПЛА других типов.

Боевые вылеты авиации ВСУ

Также авиацией Воздушных сил в течение февраля осуществлено 576 самолетовылетов, в частности:

  • около 398 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 112 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

беспилотник (2885) ПВО (2246) ракеты (1811) уничтожение (7219)
почалася війна в Ірані - як доказ фейковості війни в Україні.
У перший же день у країні, яка втричі більша за Україну і за населенням, і територіально, було атаковано Міністерство оборони, урядовий квартал, маєтки еліт. Знищено провідних командирів та міністра оборони. За інформацією «Ізраїлю», було знищено лідера Ірану. Це - перший же день війни!
Натомість путін уже чотири роки не може поцілити по Банковій, Верховній Раді, Конча-Заспі, Нацбанку та відділеннях ТЦК в Україні. «роскосмос» викладає знімки кортежів Зе - не атакуючи їх. Так само і ЗСУ за чотири роки жодного разу не завдали ударів по Кремлю та дачах російських правителів.
01.03.2026 19:41 Ответить
 
 