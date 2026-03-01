Силы ПВО в течение февраля уничтожили более 30 тыс. вражеских целей: среди них "Кинжалы" и "Цирконы". ВИДЕО
В течение февраля 2026 года Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30000 воздушных целей врага.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди уничтоженных вражеских целей:
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 10 крылатых ракет "Калибр";
- 87 крылатых ракет Х-101;
- 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 12 крылатых ракет "Искандер-К"
- 35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 8 противокорабельных ракет "Циркон"
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 3238 ударных БПЛА типа Shahed;
- 682 разведывательных БПЛА;
- 26008 БПЛА других типов.
Боевые вылеты авиации ВСУ
Также авиацией Воздушных сил в течение февраля осуществлено 576 самолетовылетов, в частности:
- около 398 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 112 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
У перший же день у країні, яка втричі більша за Україну і за населенням, і територіально, було атаковано Міністерство оборони, урядовий квартал, маєтки еліт. Знищено провідних командирів та міністра оборони. За інформацією «Ізраїлю», було знищено лідера Ірану. Це - перший же день війни!
Натомість путін уже чотири роки не може поцілити по Банковій, Верховній Раді, Конча-Заспі, Нацбанку та відділеннях ТЦК в Україні. «роскосмос» викладає знімки кортежів Зе - не атакуючи їх. Так само і ЗСУ за чотири роки жодного разу не завдали ударів по Кремлю та дачах російських правителів.