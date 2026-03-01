РФ атаковала 123 ударными БПЛА, ПВО ликвидировала 110 вражеских дронов, - Воздушные силы
С вечера 28 февраля и в течение ночи 1 марта российские захватчики атаковали Украину 123 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
