РФ атаковала Харьков БПЛА: есть попадания в парке и прилет в админздание

Утром 1 марта российские захватчики атаковали Харьков беспилотниками. В городе раздавались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вражеский БПЛА "Молния" ударил на границе Киевского и Шевченковского районов. На данный момент без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано одно попадание боевого дрона в Салтовском районе Харькова.

Впоследствии стало известно, что прилет БПЛА произошел в парке, есть повреждения. Также в окружающих домах местами выбиты окна. Кроме того, зафиксировано попадание в админздание, расположенное в Шевченковском районе города.

Что предшествовало?

В конце февраля в Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволокне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил дроном по Купянщине: из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. ФОТОрепортаж