РФ атаковала Харьков БПЛА: есть попадания в парке и прилет в админздание
Утром 1 марта российские захватчики атаковали Харьков беспилотниками. В городе раздавались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Вражеский БПЛА "Молния" ударил на границе Киевского и Шевченковского районов. На данный момент без пострадавших", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано одно попадание боевого дрона в Салтовском районе Харькова.
Впоследствии стало известно, что прилет БПЛА произошел в парке, есть повреждения. Также в окружающих домах местами выбиты окна. Кроме того, зафиксировано попадание в админздание, расположенное в Шевченковском районе города.
Что предшествовало?
В конце февраля в Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволокне.
