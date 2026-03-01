РФ атакувала Харків БПЛА: є влучання у парку, гуртожиток та адмінбудівлю (оновлено)
Зранку 1 березня російські загарбники атакували Харків безпілотниками. У місті лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Ворожий БпЛА "молнія" ударив на межі Київського та Шевченківського районів. На даний час без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано одне влучання бойового дрона в Салтівському районі Харкова.
Згодом стало відомо, що приліт БпЛА стався у парку, є пошкодження. Також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. Крім того, зафіксовано влучання в адмінбудівлю, що розташована в Шевченківському районі міста.
Оновлення
Зафіксовано ще один удар по Харкову - знову у Салтівському районі. Деталі уточнюються.
У Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. На місці удару пожежа, проводиться евакуація людей. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Що передувало?
Наприкінці лютого у Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні.
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