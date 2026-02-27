Ворог вдарив дроном по Куп’янщині: з-під завалів вилучили тіло загиблого чоловіка. ФОТОрепортаж

26 лютого близько 21:40 російські війська завдали удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо, типу "Герань-2", по приватному житловому сектору в селищі Підсереднє Купʼянського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області та ДСНС України.

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Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Його дружина зазнала поранень.

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Наслідки атаки



















