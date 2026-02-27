Ворог вдарив дроном по Куп’янщині: з-під завалів вилучили тіло загиблого чоловіка. ФОТОрепортаж
26 лютого близько 21:40 російські війська завдали удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо, типу "Герань-2", по приватному житловому сектору в селищі Підсереднє Купʼянського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області та ДСНС України.
Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Його дружина зазнала поранень.
Наслідки атаки
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