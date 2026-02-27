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Новини Фото Атака дронів на Куп’янщину
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Ворог вдарив дроном по Куп’янщині: з-під завалів вилучили тіло загиблого чоловіка. ФОТОрепортаж

26 лютого близько 21:40 російські війська завдали удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо, типу "Герань-2", по приватному житловому сектору в селищі Підсереднє Купʼянського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області  та ДСНС України.

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Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Його дружина зазнала поранень.

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Наслідки атаки

Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого
Ворог атакував Куп'янщину 26 лютого

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) Харківська область (2800) Куп’янський район (748) Підсереднє (3)
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