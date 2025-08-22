Рашисти FPV-дронами атакували Куп’янщину: загинув чоловік, є поранені. ФОТОрепортаж
Зранку 22 серпня, близько 4:00, російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок дістали три жінки віком 53, 60 та 62 роки.
Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.
