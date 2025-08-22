Рашисти FPV-дронами атакували Куп’янщину: загинув чоловік, є поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 22 серпня, близько 4:00, російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок дістали три жінки віком 53, 60 та 62 роки.

Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: поранено двох медиків. ФОТО











