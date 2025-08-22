УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака дронів на Куп’янщину
205 0

Рашисти FPV-дронами атакували Куп’янщину: загинув чоловік, є поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 22 серпня, близько 4:00, російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок дістали три жінки віком 53, 60 та 62 роки.

Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: поранено двох медиків. ФОТО

Удар по Куп'янщині
Удар по Куп'янщині
Удар по Куп'янщині
Удар по Куп'янщині

Автор: 

обстріл (30447) Харківська область (1499) Куп’янський район (355) Курганне (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 