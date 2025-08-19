УКР
Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: поранено двох медиків. ФОТО

Сьогодні, 19 серпня, на Харківщині ворожий дрон влучив в автівку швидкої допомоги, унаслідок чого поранено медпрацівників.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до поліції надійшла інформація, що під час виїзду за викликом у Купʼянському районі ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги.

Унаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влучили у будинок на Харківщині: четверо постраждалих, серед них - двоє дітей

Росіяни атакували швидку на Харківщині

Для документування воєнного злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Росіяни атакували швидку на Харківщині

обстріл (30389) Харківська область (1486) Куп’янський район (354)
Чому наша Армія не знищує медиків нацистської россії???????
Зупинити кремлівських скотів можно тільки ударами у відповідь.
показати весь коментар
19.08.2025 16:46 Відповісти
наказу немає. бо яещо бити у відповідь може швидко скінчитися війна .
показати весь коментар
19.08.2025 16:51 Відповісти
Потрібна евакуація з цих районів, й оповіщення що медики не будуть виїджати в такі райони, тому що їх таким чином намагаються знищити.
показати весь коментар
19.08.2025 17:31 Відповісти
 
 