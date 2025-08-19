Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: поранено двох медиків. ФОТО
Сьогодні, 19 серпня, на Харківщині ворожий дрон влучив в автівку швидкої допомоги, унаслідок чого поранено медпрацівників.
Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до поліції надійшла інформація, що під час виїзду за викликом у Купʼянському районі ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги.
Унаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні.
Для документування воєнного злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зупинити кремлівських скотів можно тільки ударами у відповідь.