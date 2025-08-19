Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: поранено двох медиків. ФОТО

Сьогодні, 19 серпня, на Харківщині ворожий дрон влучив в автівку швидкої допомоги, унаслідок чого поранено медпрацівників.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до поліції надійшла інформація, що під час виїзду за викликом у Купʼянському районі ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги.

Унаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні.

Для документування воєнного злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.