Россияне атаковали дроном скорую на Харьковщине: ранены двое медиков. ФОТО

Сегодня, 19 августа, на Харьковщине вражеский дрон попал в машину скорой помощи, в результате чего ранены медработники.

Об этом сообщили в Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в полицию поступила информация, что во время выезда по вызову в Купянском районе вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль экстренной медицинской помощи.

В результате атаки пострадали медицинские работники, которые находились в транспортном средстве. 57 и 43-летних мужчин со взрывными ранениями полицейские доставили в больницу.

Россияне атаковали скорую в Харьковской области

Для документирования военного преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

Россияне атаковали скорую в Харьковской области

обстрел (29065) Харьковская область (1468) Купянский район (356)
Чому наша Армія не знищує медиків нацистської россії???????
Зупинити кремлівських скотів можно тільки ударами у відповідь.
19.08.2025 16:46 Ответить
наказу немає. бо яещо бити у відповідь може швидко скінчитися війна .
19.08.2025 16:51 Ответить
Потрібна евакуація з цих районів, й оповіщення що медики не будуть виїджати в такі райони, тому що їх таким чином намагаються знищити.
19.08.2025 17:31 Ответить
 
 