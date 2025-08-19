Россияне атаковали дроном скорую на Харьковщине: ранены двое медиков. ФОТО
Сегодня, 19 августа, на Харьковщине вражеский дрон попал в машину скорой помощи, в результате чего ранены медработники.
Об этом сообщили в Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в полицию поступила информация, что во время выезда по вызову в Купянском районе вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль экстренной медицинской помощи.
В результате атаки пострадали медицинские работники, которые находились в транспортном средстве. 57 и 43-летних мужчин со взрывными ранениями полицейские доставили в больницу.
Для документирования военного преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
Зупинити кремлівських скотів можно тільки ударами у відповідь.