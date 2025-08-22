РУС
Рашисты FPV-дронами атаковали Купянщину: погиб мужчина, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 22 августа, около 4:00, российские FPV-дроны атаковали поселок Курганное Купянского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Вследствие атаки погиб 59-летний мужчина. Ранения и острый шок получили три женщины в возрасте 53, 60 и 62 лет.

Попадание зафиксировано по частному жилому сектору, вспыхнул пожар. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дроном скорую на Харьковщине: ранены двое медиков. ФОТО

Удар по Куп'янщині
обстрел (29119) Харьковская область (1480) Купянский район (357) Курганное (1)
