Рашисты FPV-дронами атаковали Купянщину: погиб мужчина, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 22 августа, около 4:00, российские FPV-дроны атаковали поселок Курганное Купянского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Вследствие атаки погиб 59-летний мужчина. Ранения и острый шок получили три женщины в возрасте 53, 60 и 62 лет.
Попадание зафиксировано по частному жилому сектору, вспыхнул пожар. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.
