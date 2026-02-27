Враг нанес удар дроном по Купянщине: из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 февраля около 21:40 российские войска нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Герань-2", по частному жилому сектору в поселке Подсердное Купянского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и ГСЧС Украины.

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В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома.

Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Его жена получила ранения.

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Последствия атаки



















