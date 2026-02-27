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Новости Фото Атака дронов на Купянщину
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Враг нанес удар дроном по Купянщине: из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 февраля около 21:40 российские войска нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Герань-2", по частному жилому сектору в поселке Подсердное Купянского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и ГСЧС Украины.

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В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома.

Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Его жена получила ранения.

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Последствия атаки

Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого
Враг атаковал Куп'янщину 26 лютого

Автор: 

беспилотник (5279) Харьковская область (2751) Купянский район (749) Подсреднее (3)
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