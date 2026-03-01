РФ атакувала 123 ударними БпЛА, ППО ліквідувала 110 ворожих дронів, - Повітряні сили

З вечора 28 лютого та протягом ночі 1 березня російські загарбники атакували Україну 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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