Украинский зенитный FPV-дрон догнал и уничтожил иранский "шахед". ВИДЕО

Украинские мастера беспилотных систем продолжают переписывать учебники современной войны. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы уникальные кадры, на которых обычный зенитный FPV-дрон успешно перехватывает и уничтожает ирано-российский ударный БПЛА типа Shahed.

Эта охота стала настоящим вызовом, ведь технически такой перехватчик имеет значительно меньшую крейсерскую скорость, чем "мопед", что делает каждый такой успех результатом сверхчеловеческой концентрации оператора.

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Вызов скорости: "Шахед" движется на стабильно высокой скорости, что обычно делает его тяжелой мишенью для малых квадрокоптеров. Однако украинский пилот смог идеально рассчитать траекторию и догнать цель.

Мастерство оператора: Для такого перехвата нужен не только быстрый дрон, но и "золотые руки" пилота. Малейшая ошибка в маневрировании - и вражеский дрон-камикадзе просто ушел бы в отрыв.