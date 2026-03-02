РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
7 008 23

Украинский зенитный FPV-дрон догнал и уничтожил иранский "шахед". ВИДЕО

Украинские мастера беспилотных систем продолжают переписывать учебники современной войны. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы уникальные кадры, на которых обычный зенитный FPV-дрон успешно перехватывает и уничтожает ирано-российский ударный БПЛА типа Shahed.

Эта охота стала настоящим вызовом, ведь технически такой перехватчик имеет значительно меньшую крейсерскую скорость, чем "мопед", что делает каждый такой успех результатом сверхчеловеческой концентрации оператора.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Технологическая дуэль в небе:

  • Вызов скорости: "Шахед" движется на стабильно высокой скорости, что обычно делает его тяжелой мишенью для малых квадрокоптеров. Однако украинский пилот смог идеально рассчитать траекторию и догнать цель.

  • Мастерство оператора: Для такого перехвата нужен не только быстрый дрон, но и "золотые руки" пилота. Малейшая ошибка в маневрировании - и вражеский дрон-камикадзе просто ушел бы в отрыв.

  • Результат: На видео зафиксирован момент сближения и последующий взрыв. Когда за дело берутся те, кто привык действовать доблестью и оружием, результат говорит сам за себя - вражеский "шахед" прекратил свое существование, не долетев до цели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО в течение февраля уничтожили более 30 тыс. вражеских целей: среди них - "кинжалы" и "цирконы". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) ПВО (3731) дроны (7301) Силы беспилотных систем (513) Шахед (2241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Головне - що оператор - УКРАЇНСЬКИЙ...
А ти - "кацапський"...
показать весь комментарий
02.03.2026 17:15 Ответить
+8
Файний бадабум.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:50 Ответить
+1
Щось із швидкістю намудрили. А розказували що там майже під 350км/г у зенітного дрона.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файний бадабум.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:50 Ответить
Щось із швидкістю намудрили. А розказували що там майже під 350км/г у зенітного дрона.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:57 Ответить
Головне - що оператор - УКРАЇНСЬКИЙ...
А ти - "кацапський"...
показать весь комментарий
02.03.2026 17:15 Ответить
В от американський ас врятував свій літак від іранської ракети - https://x.com/i/status/2028209127663579382 відео.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:11 Ответить
Ага... Наче Igor Dovbus...
Аж дим пішов... І після тебе, скоро, піде...
показать весь комментарий
02.03.2026 18:20 Ответить
Твій "брат" по "Лахті", якому ти "лайкнув", за антиукраїнський допис, уже деактивований...
показать весь комментарий
02.03.2026 18:25 Ответить
Кацапенятко! Не корч з себе "хахла"... Від тебе "штямі", за кілометр смердить...
показать весь комментарий
02.03.2026 18:37 Ответить
А кто тебе сказал что я "хохол"? Почему ты решил, что я "кацап"? Не, ну вообще хорошо жить, когда только черное и белое, думать не надо, кто не думает как ты-враг. Просто, примитивно, как у гопоты. Что ты там думаешь, меня не волнует аж никак.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:43 Ответить
Та тебе здалеку видно... Більш ніж за десять років, я вас навчився розпізнавать...
показать весь комментарий
02.03.2026 18:51 Ответить
Молодец. Бди, товарищ. Враг не дремлет. Изобличай подлого врага. Родина тебя не забудет. Но и не вспомнит. Присмотрись к соседу, прохожему, людям в маршрутке - они везде, будь на чеку.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:58 Ответить
Навіщо "присматриваться"? Тебе й так, прекрасно видно... Тільки кацап може написать "не чеку" - роздільно...
показать весь комментарий
02.03.2026 19:01 Ответить

треба робити дрони з пушками рiзних видиiв
показать весь комментарий
02.03.2026 18:32 Ответить
У "танчики" перегрався? Якщо це у тебе - робота бойового, безпілотного дрона-перехоплювача, то навіщо ти підвісив йому "Вулкан"? Всередині немає екіпажу - тому гармату, розумніше, розмістить у фюзеляжі. Там же зручно розмістить і барабани зі снарядами. Центровка краща, і лобовий спротив менший...
показать весь комментарий
02.03.2026 18:49 Ответить
ти не бачишь, що це Шi зробив. я ж не кажу конкретно такий робити. я кожу за саму концепцiю. це просто щоб задум було зрозумiло. Дрон з пушкою. А моделi можно робити якi завгодно. в першу свiтову куди кулемети тiльки не чипляли. А зараз з модулями можно куди завгодно встановити. Та можно яку завгодно зброю ставити, хоч снайперську, хочь кулемети, хоч нову розробити пiд дрон.
показать весь комментарий
02.03.2026 19:01 Ответить
На відміну від тебе, я починав свою службу авіамеханіком, і додаткова спеціалізація - зброяр... Тому трохи тямлю... Зброя підвішується, поза фюзеляжем, частіше всього, у якості ДОДАТКОВОГО озброєння, або, коли літальний апарат ПЕРЕОБЛАДНУЄТЬСЯ для виконання інших завдань...
показать весь комментарий
02.03.2026 19:06 Ответить
Якщо пушку робити всередині, то її модулем крутити не вийде, а якщо вішати на модулі, то можна наводитися вільно в багато сторін. Ти кажеш типу робити, як у А10, тоді воно зафіксовано буде. А я просто ШІ написав із пушкою зробити дрон і він зробив так. Можна робити як завгодно. Україні слід відкривати інженерно те, як ще не робили. І можна робити так, наскільки фантазії вистачить та законів фізики. Перед нами не стоїть перешкоди - неможливо, питання стоїть завжди, як можна ще зробити, щоб покращити коефіцієнт корисної дії. Якщо важко, то можно переробити раму, та бiльше моторiв та проперелiв. А щоб дрон сбити типу шахеду, вистачить i легкого озброєння, можна зробити навіть як пістолет-автомат, і це дешевше буде. І модуль менше можна встановити. І дешевше буде.
показать весь комментарий
02.03.2026 19:28 Ответить
Ой, "дярьовня"... Та основну зброю стрілецьку (кулемети, та автоматичні гармати), на літальних апаратах розміщують ближче до поздовжньої осі, щоб наводить ЛА на ціль КОРПУСОМ... Тоді віддача гаситься самою масою літального апарата... Твоя гармата, на поворотній турелі, зіб"є ЛА, під час стрільби, з курсу. А яке буде навантаження на пілон, та його рухомі частини?
показать весь комментарий
02.03.2026 19:42 Ответить
Є ще мілкокаліберні кулемети під патрон з мілкашки. Копії М2 тільки стрічка поліетиленова здається. Бачив на 1000 набоїв - кущі і тонкі дерева ріже як коса. 1000 набоїв і чомусь ствол не перешрівався і віддача мала. На легкий дрон можна, шахеду вистачить.
показать весь комментарий
02.03.2026 20:00 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
02.03.2026 18:50 Ответить
 
 