Пілоти 1-ї бригади збили 17 російських "Шахедів", що летіли в напрямку українських міст. ВIДЕО

Пілоти 1-ї окремої важкої механізованої бригади збили 17 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА типу "Шахед" були перехоплені та знищені під час руху в напрямку українських міст.

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Під час бойової роботи українські захисники застосовували перехоплювачі "STING".

У дописі до оприлюдненого відео зазначається: "Кожна знищена ціль - це захищені міста й врятовані життя завдяки воїнам 1 ОВМБр".

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