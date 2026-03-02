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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників Оператори дронів
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Пілоти 1-ї бригади збили 17 російських "Шахедів", що летіли в напрямку українських міст. ВIДЕО

Пілоти 1-ї окремої важкої механізованої бригади збили 17 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА типу "Шахед" були перехоплені та знищені під час руху в напрямку українських міст.

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Під час бойової роботи українські захисники застосовували перехоплювачі "STING".

У дописі до оприлюдненого відео зазначається: "Кожна знищена ціль - це захищені міста й врятовані життя завдяки воїнам 1 ОВМБр".

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армія рф (21211) знищення (10301) атака (1611) ЗСУ (8788) дрони (8364) Шахед (2252) перехоплювач (117)
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Такі 17 !!!! Геть москалів!
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03.03.2026 01:03 Відповісти
Дуже велика подяка, та низький уклін нашим Українським захисникам. Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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03.03.2026 06:48 Відповісти
Чи мені здається, чи декілька перехоплювачив, судячи з траєкторії, пролетіли повз?
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03.03.2026 13:31 Відповісти
 
 