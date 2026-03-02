Пілоти 1-ї бригади збили 17 російських "Шахедів", що летіли в напрямку українських міст. ВIДЕО
Пілоти 1-ї окремої важкої механізованої бригади збили 17 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА типу "Шахед" були перехоплені та знищені під час руху в напрямку українських міст.
Під час бойової роботи українські захисники застосовували перехоплювачі "STING".
У дописі до оприлюдненого відео зазначається: "Кожна знищена ціль - це захищені міста й врятовані життя завдяки воїнам 1 ОВМБр".
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.03.2026 01:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Олександр Кучер #593565
показати весь коментар03.03.2026 06:48 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Sashko Poweroid #551165
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