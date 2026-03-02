Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ЗРК "Панцир-С1" у Бєлгородській області. ВIДЕО
Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" Збройних сил України знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Бєлгородській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ спеціалізується на ударах по цілях у тилу противника, завдаючи високоточних уражень по важливих елементах військової інфраструктури РФ.
Унаслідок точного удару українських дронів по техніці на зафільмованих кадрах видно детонацію боєкомплекту ЗРК.
За словами бійців, орієнтовна вартість одного такого комплексу становить близько 14 мільйонів доларів.
Топ коментарі
+10 Sav UA #551121
показати весь коментар02.03.2026 19:34 Відповісти Посилання
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.03.2026 19:35 Відповісти Посилання
+5 Владислав Сварчевський
показати весь коментар02.03.2026 19:43 Відповісти Посилання
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а от панцирі використовують виключно в тилу лаптєстана для прикриття чогось важливого і цінного. тим важливіші ці ураження.
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