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Новини Відео Знищення російської техніки Оператори дронів
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Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ЗРК "Панцир-С1" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" Збройних сил України знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Бєлгородській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ спеціалізується на ударах по цілях у тилу противника, завдаючи високоточних уражень по важливих елементах військової інфраструктури РФ.

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Унаслідок точного удару українських дронів по техніці на зафільмованих кадрах видно детонацію боєкомплекту ЗРК.

За словами бійців, орієнтовна вартість одного такого комплексу становить близько 14 мільйонів доларів.

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армія рф (21211) знищення (10301) дрони (8364) ЗРК (290) 15 окрема бригада артрозвідки (21)
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Топ коментарі
+10
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02.03.2026 19:34 Відповісти
+5
Я люблю бєлгародскає пє-вє-о...
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02.03.2026 19:35 Відповісти
+5
ЛІС ЧОРНИЙ - СПРАВИ СВІТЛІ!!!!
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02.03.2026 19:43 Відповісти
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02.03.2026 19:34 Відповісти
Я люблю бєлгародскає пє-вє-о...
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02.03.2026 19:35 Відповісти
Особєнно кагда оно гаріт!
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02.03.2026 21:06 Відповісти
ЛІС ЧОРНИЙ - СПРАВИ СВІТЛІ!!!!
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02.03.2026 19:43 Відповісти
це, до речі, цікаво, що останнім часом панцирі йдуть в статистику. на передньому краї вони не використовуються. там утилізують тори і буки, а ще оси, але і їх на диво доволі мало.
а от панцирі використовують виключно в тилу лаптєстана для прикриття чогось важливого і цінного. тим важливіші ці ураження.
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02.03.2026 19:49 Відповісти
Дякуємо нашим славетним захисникам, та низький Вам уклін.
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!!
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02.03.2026 19:55 Відповісти
Ніяк зрозуміть не можу - чому вони не маскують такі об"єкти? Мало того, що ставлять посеред засніженого поля - так ще й не вкривають маскувальним покриттям! Немає білих чохлів - так, хоча-б, вапном намазали!...
ІДІОТИ...
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02.03.2026 20:25 Відповісти
От лошари! Поставили той "панцир" посеред поля. А могли б серед будинків. Тоді б ціліший був. Можливо. )
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02.03.2026 20:44 Відповісти
На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за їх окупацію та злочини в ній, з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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03.03.2026 07:59 Відповісти
 
 