Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ЗРК "Панцир-С1" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" Збройних сил України знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Бєлгородській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ спеціалізується на ударах по цілях у тилу противника, завдаючи високоточних уражень по важливих елементах військової інфраструктури РФ.

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Унаслідок точного удару українських дронів по техніці на зафільмованих кадрах видно детонацію боєкомплекту ЗРК.

За словами бійців, орієнтовна вартість одного такого комплексу становить близько 14 мільйонів доларів.

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